Sieger Ein Titel kommt selten allein: Simon Ehammer, der Schweizer Leichtathlet des Jahres, ist nun auch «Appenzeller des Jahres» Dem Zehnkämpfer aus Stein ist dieses Jahr vieles gelungen. Mit seinen herausragenden sportlichen Leistungen eroberte er auch die Herzen der Leserinnen und Leser. Karin Erni 31.12.2020, 05.00 Uhr

Simon Ehammer aus Stein ist einer der weltbesten Zehnkämpfer. Hanspeter Schiess

Der «Appenzeller des Jahres» 2020 ist erkoren. Simon Ehammer erhielt von den Leserinnen und Lesern der Appenzeller Zeitung am meisten Stimmen: Der Name des 20-jährigen Zehnkämpfers aus Stein stand auf 122 Wahlzetteln. Er hat damit den Heidler Museumsleiter Andres Stehli, auf den 72 Stimmen fielen, auf den Ehrenplatz verwiesen. Dritte wird mit 55 Stimmen die Familie Carniello aus Trogen, die in der Coronazeit einen Hilfsdienst betrieb.

Das Jahr 2020 verlief für Simon Ehammer äusserst erfreulich: Im Sommer sorgte der Leichtathlet des TV Teufen international für Schlagzeilen. Mit gerade einmal 20 Jahren gelang ihm der Sprung in die erweiterte Weltelite. Er stellte im August in Langenthal mit 8231 Punkten eine neue persönliche Bestleistung und einen neuen U23-Schweizer Rekord im Zehnkampf auf. Damit reihte er sich in der Jahresweltbestenliste an zweiter Position ein. Am Meeting in Schaffhausen war er im Juni 8,15 Meter gesprungen – das ist der zweitlängste Sprung eines Schweizer Leichtathleten überhaupt. In Magglingen verbesserte er im Februar den Hallenrekord im Siebenkampf auf 5915 Punkte und holte den nationalen Meistertitel. Seine grössten internationalen Wettkampferfolge waren bisher der Sieg an der Junioren-Europameisterschaft 2019 und die Bronzemedaille an der Junioren-WM 2018.