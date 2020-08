Sieger des Projektwettbewerbs steht fest: So sieht das geplante Verwaltungsgebäude in Appenzell aus Der Kanton Appenzell Innerrhodern baut für die Gerichte einen Neubau an der Marktgasse. Realisiert wird das Projekt «Justus» des Architekturbüros Cukrovicz Nachbaur Architekten ZT GmbH aus Bregenz. Jesko Calderara 31.08.2020, 13.00 Uhr

So soll der neue Verwaltungsgebäude an der Marktgasse in Appenzell gemäss dem Siegerprojekt aussehen. Visualisierung: PD

Die Innerrhoder Landsgemeinde hat 2019 einen Rahmenkredit von rund 20 Millionen Franken für ein neues Verwaltungsgebäude an der Marktgasse 14 und 16 angenommen. Im nun durchgeführten selektiven Projektwettbewerb, an dem sich neunzehn Architekturbüros beteiligten, setzte sich das Projekt «Justus» des Architekturbüros Cukrovicz Nachbaur Architekten ZT GmbH aus Bregenz durch. Dies teilt der Kanton in einer Medienmitteilung mit.