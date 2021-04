Porträt Sie will Jakob Egli die Stirn bieten: Warum Marlis Hörler Böhi für das Gemeindepräsidium von Wald kandidiert Marlis Hörler Böhi kennt die Wäldler Politik aus eigener Erfahrung. Anfang der 2000er-Jahre wirkte sie im Gemeinderat, seit 2017 ist sie Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Nun möchte sie die Nachfolge von Gemeindepräsidentin Edith Beeler antreten. Sie ist sich bewusst, dass es eine unbequeme Aufgabe sein könnte. Mea McGhee 03.04.2021, 05.00 Uhr

Marlis Hörler Böhi kandidiert für das Gemeindepräsidium von Wald. Bild: PD

«Ich bin geerdet, bringe viel Erfahrung und eine hohe Resilienz mit. Zudem bin ich fit und spüre die volle Unterstützung meines Mannes.» Optimistisch sei sie, sagt Marlis Hörler Böhi und schiebt hinterher: «Ich setze alles daran, dass ich mit einem guten Resultat gewählt werde.» Die 61-Jährige, die von 2000 bis 2007 im Gemeinderat Wald sass, will nun Gemeindepräsidentin ihres Wohnortes werden.

17 Jahre lang hat Marlis Hörler Böhi als Vorsitzende der Geschäftsleitung die Organisation der Arbeitswelt Gesundheit Soziales SG AR AI FL (OdAGS) mit aufgebaut. Im vergangenen Sommer entschied sie, es sei Zeit für etwas Neues und kündigte ihren Rücktritt für den Sommer 2021 an. Einem längeren Urlaub wäre die Wäldlerin nicht abgeneigt gewesen, nun haben sich die Pläne verändert. Vor Weihnachten wurde sie von verschiedener Seite angefragt, ob sie nicht für das Gemeindepräsidium kandidieren möchte. Nach reiflicher Überlegung entschied sich Marlis Hörler Böhi im Januar für diesen Schritt.

Im Wissen darum, dass die Konstellationen in Wald seit vielen Jahren immer wieder schwierig sind. Konflikte werden teils öffentlich ausgetragen, es gab bei vielen Abstimmungsvorlagen zwei starke Lager, aber auch Stimmrechtsbeschwerden zuhanden des Regierungsrats oder Vakanzen im Gemeinderat. «Ich war nicht erstaunt, als Jakob Egli an der öffentlichen Versammlung Anfang Februar seine Kandidatur für das Gemeindepräsidium bekanntgab.»

GPK und Egli: ein schwieriges Verhältnis

Mit ein Grund dafür sei wohl Eglis schwieriges Verhältnis zur GPK, denkt Marlis Hörler Böhi. Sie ist seit 2017 Mitglied der Wäldler Geschäftsprüfungskommission. «In der GPK ist man als gewähltes Aufsichtsgremium gefragt, kommt ins Spiel, wenn der Mist bereits geführt ist.» Das sei nicht ihre Rolle. Und: «Ich mag es mehr zu agieren. Ich analysiere Situationen und unterlege Entscheide mit guten Kriterien.» Zudem könne sie nicht sich nicht-engagieren. Sie sagt:

«Wegschauen und denken, andere sollen es machen, ist für mich keine Option.»

Die Konstellation im Gemeinderat würde durch ihre Wahl ins Präsidium nicht unkomplizierter, ist sich Marlis Hörler Böhi bewusst. In ihrer Zeit als Gemeinderätin war ihr heutiger Konkurrent Gemeindepräsident, bei ihrer Wahl wäre die Situation umgekehrt. «Es braucht eine Strategie, um die Sitzungen des Rates zu leiten – und die richtigen Instrumente.» Diese bringe sie dank langjähriger Führungserfahrung mit, ist sie überzeugt. «Alle Mitglieder des Gemeinderates sollen gleichwertig sein, sollen sich einbringen können und dieselbe Wertschätzung erfahren.» Das Team müsse sich entwickeln, damit es ergebnisorientiert arbeiten könne, so die Kandidatin. Der Gemeinderat brauche Unterstützung und gute Rahmenbedingungen, um sich entfalten zu können. Nur so könnten künftig Kandidaten für Ämter gefunden werden.

Zukunft des Altersheimes regeln

In der Komplexität der Fachthemen sieht Marlis Hörler Böhi eine weitere Herausforderung des Amtes. «Ich bin mir bewusst, das wird kein Spaziergang, aber ich weiss um die Unterstützung der Mitarbeitenden der Kanzlei.»

Angesprochen auf Themenkreise, die in der Gemeinde anstehen, nennt Marlis Hörler Böhi zuerst die Zukunft des Altersheims Obergaden. Aktuell sind 12 von 17 Plätzen besetzt, die Institution kann Leistungen bis zur höchsten Pflegestufe anbieten. «Wichtig ist, dass dies in seriöser Qualität geschieht», sagt Hörler Böhi, die ihre beruflichen Wurzeln in der Pflege hat. Diese Qualität finanzieren zu können, das sei eine Herausforderung und komplex. Die Zukunft des «Obergaden» aufzugleisen, benötige viel Öffentlichkeitsarbeit.

Die Frage um die Gestaltung des Dorfzentrums treibt die Wäldler ebenfalls seit Jahren um. Nicht wenige wünschen einen zentralen Begegnungsort, etwa ein Café. Doch Marlis Hörler Böhi betont: «Was nützt ein schöner Raum, wenn darin kein Leben ist? Der Inhalt muss klar sein, bevor der Raum entsteht.» Denkbar wäre ein Angebot, um das soziale Leben im Dorf anzukurbeln. Örtlichkeiten dafür seien schon vorhanden, etwa mit dem Begegnungsplatz beim Sportplatz, dem MZA, der Pausenhalle oder dem Café Schäfli. Unbestritten sei, dass die Gemeindekanzlei saniert werden muss, so Hörler Böhi. Bei allen Themen sieht sie es als Aufgabe des Gemeinderates und der Gemeindepräsidentin, die Gruppen mit differenzierten Meinungen ins Boot zu holen und weitere Kreise näher an die jeweilige Problemstellung zu bringen. Das nennt sie «Kunst des Führens». Ein Vorteil sei, dass sie niemandem verpflichtet sei, da sie nicht Mitglied eines Vereins ist.

Hohes Gerechtigkeitsempfinden

Marlis Hörler Böhi gehört auch keiner Partei an. Angesprochen auf ihre politische Einordnung sagt sie: «Früher hätte ich klar gesagt FDP. Heute bin ich wohl der SP am nächsten. Es geht mir aber um Gerechtigkeit, nicht um sozialistisches Denken.»

Marlis Hörler Böhi spricht ruhig, überlegt und in stimmigen Bildern. Gefragt nach ihren Charaktereigenschaften nennt sie als erstes Zuverlässigkeit. Zudem stelle sie einen hohen Qualitätsanspruch an ihre Arbeit. Anderen gegenüber sei sie da toleranter. Und sie sei «gspürig». Mit dem, was ihr Leben ausmache, sei sie als bescheidener Mensch zufrieden. Seit 2015 präsidiert sie ehrenamtlich das Schweizerische Rote Kreuz beider Appenzell und seit kurzem wirkt sie interimistisch im Vorstand des Dunant-Museums Heiden. Das SRK ist dessen Träger, und es gelte, ein 2-Millionen-Projekt zu realisieren.

Gärtnern, Wandern, Pilzen und Skifahren nennt Marlis Hörler Böhi ihre Hobbys. «Ich bewege mich gerne in der Natur und natürlich ist die Pflege von Freundschaften wichtig.» Wird sie zur Gemeindepräsidentin von Wald gewählt, möchte sie als Teil des Ganzen fürs System arbeiten. Marlis Hörler Böhi stellt sich auf Konflikte ein, will daher verbindend und einend wirken.

Der erste Wahlgang um das Gemeindepräsidium von Wald findet am 11. April statt.