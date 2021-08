Zu Besuch bei der Weberin Helen Niederer in Bühler

Handwerk Taschen, Tragetücher für Babys, Tischsets: Helen Niederer aus Bühler stellt in ihrem «Wäbchäller» verschiedene Produkte her Helen Niederer besitzt in ihrem rund 300-jährigen Haus in der Mittelländer Gemeinde zwei Webstühle. Seit 20 Jahren übt sie dieses alte Handwerk aus. Danebst hat sich noch ein weiteres Standbein Nadine Küng 02.08.2021, 05.00 Uhr

Die gewobenen Produkte verkauft Helen Niederer unter anderen an Weihnachtsmärkten. Bilder: Ralph Ribi

Die Umgebung, in welcher Helen Niederers Webstuhl steht, könnte kaum passender sein: Sie lebt in einem Haus, das noch vor Mitte des 18. Jahrhunderts als eines der ersten Gebäude in Bühler als Weberhaus errichtet wurde. Damals, als Teufen, Gais und Bühler sich zu einer wahren Hochburg der Weberei zu entwickeln begannen. Allein im Bühler haben um 1829 über 230 Weber gearbeitet. Meist haben beide Elternteile gewebt und die Kinder nachmittags die Fadenspulen aufgewickelt. Das Gewebe ist an Händler verkauft worden, welche es dann in der ganzen Welt vertrieben.

In Niederers Keller erinnern heute noch die originalen Holzpfosten, die niedere Decke sowie die typischen Webkellerfenster an diese Zeit. Früher musste im Keller gewebt werden. Niederer erklärt:

«Sonst hätten die Leinenfäden zu leicht reissen können.»

Im Keller herrschte dafür die richtige Luftfeuchtigkeit. Heute wäre dies kaum noch ein Problem, denn das Material habe sich weiterentwickelt. Aufgrund der schlechten Luft und der Kälte seien die Leute damals nicht selten an Tuberkulose oder Rheuma erkrankt, sagt Niederer. Heute kann sie den Keller zwar heizen, trotzdem ist es im Winter richtig ungemütlich kalt.

Kurs an der Klubschule besucht

Nach dem Tod ihres Vaters übernahm die Familie Niederer das Haus, in welchem Helen Niederer aufgewachsen ist. Bald spielte die gelernte Drogistin mit dem Gedanken, dem Webkeller wieder Leben einzuhauchen und ihn gemäss seinem ursprünglichen Zweck zu verwenden. So besuchte sie einen Kurs der Klubschule, wo sie das Weben an einem einfachen Handwebrahmen lernte. Die Kursleiterin besass einen Webstuhl und lud Niederer ein, einmal vorbeizuschauen. Danach erlernte Helen Niederer in der Webstube in Rotmonten das Einrichten. Dass sie im Anschluss nicht nach St.Maria in eine der letzten grossen Schweizer Handwebereien ging, um das Handwerk noch besser kennen zu lernen, bereut sie heute. Damals habe sie sich aber wegen ihrer drei Töchter aus zeitlichen Gründen dagegen entschieden. «Es wäre zu intensiv gewesen.»

Vor über zwanzig Jahren erwarb Helen Niederer dann einen eigenen Webstuhl und arbeitet seither leidenschaftlich gern in ihrem «Wäbchäller». Heute stehen zwei Webstühle darin. Warum zwei? Niederer sagt mit einem Schmunzeln:

«Damit es mir nicht zu langweilig wird.»

So könne sie immer abwechseln. Aus demselben Grund fertigt sie auch lieber keine zu grossen Stücke, sondern immer mal wieder etwas Neues. «Das bedeutet zwar mehr Arbeit wegen des Einrichtens, macht dafür aber mehr Spass.»

Zeitintensive Abläufe beim Weben

Die Vorbereitung nimmt viel Zeit in Anspruch. Im Vorfeld berechnet Niederer, wie lang und breit ein Webstück für ein bestimmtes Produkt werden soll und entsprechend, wie viel Material sie dafür braucht. Nachdem sie einen Kettzopf hergestellt hat, muss sie jeden Faden einzeln einfädeln. Dieser Schritt erfordert besonders viel Konzentration, denn je nach Muster, das später gewebt werden soll, muss sie an einem anderen Ort einziehen. Für die Muster greift Niederer auf Hefte zurück, da sie es als sehr schwierig empfindet, selber Muster zu entwerfen. Beim Einrichten ist Niederer jeweils auf die Unterstützung von einer ihrer Töchter angewiesen. «Da muss man den Kopf bei der Sache haben», sagt Niederer. Wenn ihr dabei ein Fehler unterlaufe, könne das nämlich auf dem gesamten Webstück zu sehen sein.

Erst, wenn alle diese vorbereitenden Schritte abgeschlossen sind, geht es ans eigentliche Weben. Je nachdem, welches Fusspedal Niederer betätigt, heben sich andere Fäden. Von Hand zieht sie an einer Schnur, die das Schiffchen mit der Fadenspule durch die Kettfäden hindurch auf die andere Seite schiesst. Nach und nach entsteht ein Stück Gewebe. Niederer verwebt nebst reinem Leinengarn auch Baumwolle, Baumwolle und Leinen gemischt sowie Papiergarn. Dieses wird in Finnland aus gedrehten und eingefärbten Papierstreifen hergestellt. «Es ist sehr stabil, kann gewaschen und gebügelt werden und ist erst noch ökologisch», so Niederer.

Helen Niederer stellt unter anderem Taschen her.

Den fertigen Stoff vernäht sie dann zu verschiedenen Produkten. Aus dem finnischen Papiergarn stellt sie Taschen her, aus feinem Baumwollgarn Tragetücher für Babys, ansonsten beinhaltet ihr Angebot zahlreiche weitere nützliche Gegenstände wie Tischsets- und Läufer, Servietten, Handtücher oder Kissenbezüge. Niederer sagt:

«Ich mache einfach das, was mir Freude macht.»

Sie nimmt aber auch Aufträge entgegen. Da zwischen der Idee und dem Endergebnis so viele unterschiedliche Arbeitsschritte liegen, sei das Weben sehr vielseitig und abwechslungsreich. «Jeder Schritt ist anders. Ich mache es wahnsinnig gern», so Niederer. Deswegen verbringt sie viel Zeit in ihrem Keller, vor allem auch wenn es regne.

Bed and Breakfast als weiteres Standbein

Ihre fertigen Produkte verkauft Helen Niederer beispielsweise am Weihnachtsmarkt. Ausserdem ist sie mit ihrem Handwerk im Verein LandHand. Dessen Mitglieder stammen aus verschiedenen Kantonen der Ostschweiz sowie aus Vorarlberg. Der Verein dient der Förderung und dem Erhalt des Handwerks. Unter anderem sind Filzer, Flechter, Schnitzer und Kunstschmiede dabei. Nun hofft Niederer, im Frühling 2022 endlich mit LandHand in der Markthalle Sargans ausstellen zu dürfen. Weder im vergangenen noch im laufenden Jahr konnte der Markt stattfinden.

Neben dem «Wäbchäller» betreibt Helen Niederer seit rund zehn Jahren in der Mittelländer Gemeinde ein Bed and Breakfast. Sie zeige den Feriengästen gerne ihr Handwerk und nicht selten kaufen diese ihr etwas ab. Der Kontakt zu den unterschiedlichen Gästen bereite ihr viel Freude. In web- und gästefreien Stunden spielt sie zudem gerne das Kornett oder verbringt Zeit mit ihren vier Enkelkindern – irgendetwas ist also immer los im Hause Niederer in Bühler.