Porträt Sie war die allererste Frau an der Spitze des Bezirks Appenzell – nun kehrt Lydia Hörler-Koller der Politik den Rücken zu Die Nachbarin sagte ihr, es brauche mehr Frauen im Parlament. Das hat Lydia Hörler-Koller dazu bewegt, in die Innerrhoder Politik einzusteigen. 17 Jahre lang war sie Grossrätin, 12 Jahre lang stand sie als regierende Frau Hauptmann dem Bezirk Appenzell vor. Nun tritt sie im Alter von 60 Jahren zurück. Ein Porträt. Claudio Weder 21.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor Lydia Hörler-Koller stand noch nie eine Frau an der Spitze des Bezirks Appenzell. Bild: Michel Canonica

Lydia Hörler-Koller war nicht gerade erfreut, als sie im Frühling erfuhr, dass sich ihr letztes Amtsjahr um vier Monate verlängert. «Ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass meine politische Karriere nun vorbei ist und ich die Verantwortung abgeben kann.»

Doch die Coronapandemie durchkreuzte ihre Pläne: Die Landsgemeinde Ende April wurde abgesagt, die zurücktretenden Behördenmitglieder müssen bis zum ausserordentlichen Urnengang am 23. August im Amt bleiben. So auch Hörler-Koller, die ihren Rücktritt als Frau Hauptmann des Bezirks Appenzell und als Grossrätin bereits Ende 2019 bekannt gegeben hatte. Wenn am kommenden Sonntag ihr Nachfolger gewählt wird, tritt die 60-Jährige definitiv vom politischen Parkett ab.

«Drei Amtsperioden sind genug»

Den Rücktritt begründet Lydia Hörler-Koller mit ihrer Amtsdauer: Während 17 Jahren sass sie im Grossen Rat, 15 Jahre lang war sie im Bezirksrat Appenzell tätig, davon 12 Jahre als regierende Frau Hauptmann, wie die offizielle Bezeichnung dieses Amtes lautet.

«Ich spürte mit der Zeit, dass ich mich abnutzte.»

Zudem habe sie bereits zu Beginn ihrer Karriere als Frau Hauptmann damit gerechnet, dass sie, obwohl es in Innerrhoden keine Beschränkung der Amtszeit gibt, auf die erste «nur» zwei weitere vierjährige Amtsperioden folgen lassen werde.

Nun, nach 17 Jahren in der Innerrhoder Politik, fühlt sich Hörler-Koller befreit. Ein bisschen wehmütig ist sie aber auch. «Ich fühlte mich immer wohl in meinem Job und schätzte meine Arbeit», sagt sie. In positiver Erinnerung geblieben sind ihr die vielen gesellschaftlichen Anlässe, an denen sie als Repräsentantin des Bezirkes mitwirken durfte. Auch die Begegnungen mit anderen Menschen, die Zusammenarbeit mit ihrem Team sowie den Dreh der Appenzeller Ausgabe der Sendung «SRF bi de Lüt» im Jahr 2015 zählt sie zu den Höhepunkten ihrer Amtszeit.

Ein weiterer besonderer Moment für die abtretende Frau Bezirkshauptmann war die Einweihung der Sportanlage Schaies im vergangenen Jahr. Es war ein Mammutprojekt, das sich über mehrere Jahre hinzog.

Beim zweiten Anlauf klappte es mit der Wahl in den Grossen Rat

Dass in der Politik nicht alles immer so läuft, wie man es sich wünscht, musste Lydia Hörler-Koller vor allem bei den Grossratswahlen erfahren. Erst beim zweiten Anlauf, im Jahr 2003, erhielt sie die nötigen Stimmen. Portiert wurde sie damals wie auch zuvor vom Gewerbeverband. «Sich nicht entmutigen zu lassen, wenn es beim ersten Anlauf nicht klappt», lautet demzufolge ihre Message. Ein Tipp, den Hörler-Koller vor allem an die Frauen richtet, die nicht nur im Innerrhoder Kantonsparlament, sondern vor allem in den Bezirksgremien stark unterrepräsentiert sind.

Der geringe Frauenanteil war mit ein Grund, warum sich Hörler-Koller vor bald 20 Jahren für eine politische Karriere entschied.

«Eine Nachbarin von mir trat aus dem Grossen Rat zurück und sagte zu mir, ich solle es doch versuchen. Es brauche mehr Frauen im Parlament.»

Hörler-Koller fühlte sich angesprochen. Zuvor hatte sie mit der Politik jedoch wenig am Hut. Sie heiratete früh und bekam Kinder, nach der Matura half sie in einem kleinen Pensum im Baugeschäft ihres Mannes aus. Auch ihre Familie habe sie nicht zur politischen Laufbahn gedrängt – Hörler-Kollers Vorfahren waren eher im Kunsthandwerk, nicht auf dem politischen Parkett zuhause.

Erste Frau Hauptmann im Bezirk Appenzell

Zwei Jahre nach ihrer Wahl in den Grossen Rat wurde Lydia Hörler-Koller in den Bezirksrat Appenzell gewählt. Eher unüblich, weil man in Innerrhoden seine Karriereleiter meist im Bezirksrat beginnt und sich dann später für einen Sitz im Grossen Rat bewirbt. Hörler-Koller sagt:

«Als Mitglied der Legislative vermisste ich die Nähe zur Bevölkerung.»

Zudem habe sie gemerkt, dass das Verhandeln komplexer Gesetzesvorlagen nicht ihre Stärke sei. Warum sie es trotzdem 17 Jahre lang im Grossen Rat ausgehalten hat? «Ich sehe es als Vorteil, wenn die dem Bezirk vorstehende Person gleichzeitig Teil des Kantonsparlaments ist.»

2008 wurde Lydia Hörler-Koller ins Hauptmannamt gewählt. Mit ihr stand im Bezirk Appenzell zum allerersten Mal eine Frau an der Spitze. Und dabei wird es wohl vorerst bleiben: Denn für Hörlers Nachfolge im Bezirksrat wie auch für die übrigen neu zu besetzenden Sitze in den Bezirksräten und im Grossen Rat stellen sich nur Männer zur Verfügung. Das heisst, dass der Frauenanteil im Grossen Rat nach den Wahlen erneut sinken wird. Noch düsterer sieht es in den Bezirken aus, wo der Frauenanteil ohnehin verschwindend klein ist: Weil mit Petra Dörig eine weitere Frau aus dem Bezirksrat Appenzell ausscheidet, verbleibt Angela Koller als einziges weibliches Mitglied eines Bezirksrates in ganz Innerrhoden.

Frauen wollen sich nicht exponieren

«Das ist schade», lautet Hörler-Kollers Kommentar dazu. Sie würde sich wünschen, dass sich in Zukunft wieder mehr Frauen für politische Ämter aufstellen lassen, sowohl auf kantonaler wie auf kommunaler Ebene. Denn: «Das Problem liegt nicht darin, dass Frauen nicht gewählt werden, sondern dass sie sich nicht zur Verfügung stellen.» Über die Gründe kann Hörler-Koller nur spekulieren. Natürlich sei es als Amtsperson nicht immer lustig, wie sie aus eigener Erfahrung weiss.

«Gerade als Mitglied des Bezirksrates ist man exponiert. Und viele Frauen wollen sich nicht derart in der Öffentlichkeit ausstellen.»

Mit dem traditionellen Familienmodell sei der geringe Frauenanteil auch nicht zu erklären. «Ich kenne viele Frauen in Innerrhoden, die Kinder haben und gleichzeitig arbeiten.» Doch gerade für jene sei es wohl wenig attraktiv, sich in der Freizeit mit Politik zu beschäftigen. Trotzdem macht Hörler-Koller Werbung für die Politik:

«Ein politisches Amt ist eine Lebenserfahrung, wie man sie sonst nirgendwo machen kann.»

Ihre Pläne für die Zukunft will die abtretende Bezirks- und Grossrätin noch nicht verraten. Ihre langjährige Tätigkeit als Korrektorin für den «Appenzeller Volksfreund» wird sie weiterführen, auch als Vorstandsmitglied des Vereins Volksbibliothek Appenzell bleibt sie erhalten. Den Rest lässt sie offen. «Ich geniesse nun erst einmal die Zeit mit meiner Familie.»

Lydia Hörler-Koller wohnt mit ihrem Mann in Meistersrüte und hat drei erwachsene Kinder sowie sechs Enkelkinder.