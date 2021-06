Appenzeller Heilbad: Heinrich Eggenberger hört nach 40 Jahren auf

Appenzeller Heilbad Vom Kritiker zum langjährigen Verwaltungsratspräsidenten: Heinrich Eggenberger hört nach 40 Jahren beim «Bädli» auf Nebst dem Rücktritt von Heinrich Eggenberger gibt es noch einen weiteren Wechsel. Betriebsleiterin Ursula Kuratli ist in Pension gegangen. Die beiden Führungskräfte haben das Appenzeller Heilbad über Jahrzehnte geprägt. Es gab aber auch Rückschläge. Jesko Calderara 28.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verwaltungsratspräsident Heinrich Eggenberger und Betriebsleiterin Ursula Kuratli waren zusammen fast 70 Jahre für das Appenzeller Heilbad tätig. Bild: PD

Das Appenzeller Heilbad verliert zwei prägende Figuren. Zum einen ist dies der langjährige Verwaltungsratspräsident Heinrich Eggenberger, der auf die diesjährige Generalversammlung hin seinen Rücktritt eingereicht hat. Zum anderen ist Ursula Kuratli nach knapp 30 Jahren als Betriebsleiterin in Pension gegangen. Der Heidler Rechtsanwalt gehörte 40 Jahre dem Verwaltungsrat an, 35 Jahre präsidierte er das Gremium. Es ist ein Abgang mit «gemischten Gefühlen», wie er im Gespräch in seiner Anwaltskanzlei sagt. «Nach so langer Zeit gehe ich mit Wehmut.» Er sei aber auch froh, gerade in der Coronakrise von der Verantwortung für die 45 Mitarbeitenden entlastet zu sein.

In den letzten vier Jahrzehnten hat der 70-Jährige die Geschicke des Unternehmens stark geprägt, was sich in der Entwicklung von den Wannenbädern im Keller des alten Restaurants Mineralbad in den sechziger Jahren zum heutigen vielseitigen und modernen Gesundheits- und Wellnesszentrum manifestiert. Dabei setzte Eggenberger auf eine mutige Vorwärtsstrategie. So wurde 1982 anstelle der Wannenbäder der Neubau eines gedeckten Bades mit einem Therapieraum realisiert.

Es entstand das «Heilbad Unterrechstein», im Volksmund «Bädli» genannt, welches danach kontinuierlich ausgebaut, erweitert und modernisiert wurde: 1992 mit einem Anbau für die Therapie, 2002 mit dem Bau des Aussenbades mit Sprudelliegen, Massagedüsen und Kneipp-Grotten, 2007 mit der Erweiterung um eine Saunalandschaft und kurz darauf mit der Aussensauna und dem Saunagarten. Vor vier Jahren erfolgte schliesslich der umfassende Umbau des Eingangsbereichs, der Garderoben und Duschen, der Therapieräume sowie des Bistros mit Küche.

Der einstige Kritiker wird als Verwaltungsrat eingebunden

In der Amtszeit des abtretenden VR-Präsidenten wurden über 20 Millionen Franken investiert. Er sagt:

«Dadurch konnten wir das Angebot laufend ergänzen und so jüngere Gäste gewinnen.»

Zur Finanzierung dieser Erweiterungen sind 2002 und 2009 zwei Kapitalerhöhungen durchgeführt worden, die fast zwei Millionen Franken und rund 400 neue, in der Region verankerte Aktionärinnen und Aktionäre brachten. Es war auch Eggenberger, der sich nach dem umfassenden Umbau 2017 für eine Neufirmierung einsetzte: Das «Heilbad Unterrechstein» wurde zum «Appenzeller Heilbad». Schliesslich führte jüngst ein Kooperationsvertrag mit der «Orthopädie St. Gallen» zu einem Anbau mit neuen Physiotherapieräumen und einem modernen und vielseitigen Fitnesscenter.

Dass Heinrich Eggenberger 1981 überhaupt Verwaltungsrat der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG wurde, hatte auch mit seiner Bekanntschaft zur Familie Beccarelli zu tun. Dieser gehörten via die Mineralquelle Unterrechstein AG die Grundstücke, auf der das Heilbad heute steht. Viel mehr war es aber ein cleverer Schachzug der Kerngruppe, die 1979 die Gesellschaft gründete und eine öffentliche Kapitalbeschaffung durchführte. Denn der junge Rechtsanwalt Eggenberger sah das Projekt anfangs kritisch. Das Angebot mit nur einem Hallenbad stufte er als zu gering ein. Viel lieber hätte Eggenberger bereits damals im Unterrechstein einen Hotelkomplex realisiert. Die Initianten banden den Kritiker ein und boten ihm die Mitarbeit an.

Mit seiner Einschätzung schien dieser rückblickend recht zu bekommen. Denn aufgrund der fehlenden Rentabilität in den ersten fünf Jahren musste Eggenberger als einer seiner ersten Amtshandlung einen Kapitalschnitt durchführen. Negative Schlagzeilen gab es auch 2012, nachdem Menschen mit Beeinträchtigungen der Zugang verwehrt wurde. Mehrere Behindertenorganisationen reichten in der Folge eine Klage ein, worauf das Kantonsgericht das Heilbad wegen Diskriminierung verurteilte.

Ein Hotelinvestor fehlt bis heute

Während dieser Fall damit abgeschlossen war, verfolgte Eggenberger die Idee eines Hotels weiter. So ist 2008 das westlich des Heilbads gelegene Fabrikgebäude, das ursprünglich als Abfüllbetrieb für das «Unterrechsteiner Mineralwasser» diente, abgebrochen und mitsamt dem Boden an die «Park Residenz Appenzellerland AG» verkauft worden. Damit sollte der Bau eines Hotels, eines Restaurants und einer Klinik ermöglicht werden. Dieses Vorhaben kam allerdings nie richtig zu fliegen. Bislang sind erst 20 «Residenzwohnungen» mit einer Tiefgarage entstanden. Für das Hotelprojekt konnte dagegen kein Investor gefunden werden. Trauriger Höhepunkt: Weil die Projektgesellschaft die Zinsen nicht mehr bezahlen kann, wurde ein Grossteil der Grundstücke letzte Woche versteigert.

Hauptgläubigerin ersteigert die Grundstücke Die Liechtensteinische Landesbank AG hat letzten Dienstag zehn der elf Grundstücke in Unterrechstein ersteigert. Dort plante die Park Residenz Appenzellerland AG ein Hotel. Die Projektgesellschaft geriet in finanzielle Schwierigkeiten. Hauptgläubigerin ist die Liechtensteinische Landesbank. Gemäss Andreas Schittenhelm will die Bank die ersteigerten Objekte weiterverkaufen. Noch sind die Transaktionen aber nicht rechtskräftig. Es läuft die 10-tägige Rechtsmittelfrist. (cal)

Der frühere Gemeinderat und Schulpräsident sowie Verwaltungsratspräsident des EW Heiden würde es aber nach wie vor begrüssen, wenn in Unterrechstein dereinst eine Klinik oder ein Hotelbetrieb entsteht. Dadurch würden die Gäste länger in der Region bleiben. Den Gesundheitstourismus sieht er abgesehen davon als Chance für das Vorderland an.

Betriebsleiterin mit Gespür für neue Themen und Trends

Heinrich Eggenberger mit seinem Nachfolger Beat Bouquet. Bild: PD

Um dieses Thema wird sich künftig der neue Mann an der Spitze des «Bädli», Beat Bouquet, kümmern. Er wurde an der diesjährigen Generalversammlung zum Nachfolger von Heinrich Eggenberger gewählt.

Bouquet folgt auf Eggenberger Der neue Verwaltungsratspräsident der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG heisst Beat Bouquet. Er erhielt an der schriftlichen Generalversammlung (GV) 94 Prozent der Stimmen. Der neue Mann an der Spitze des «Bädli» verfügt über langjährige unternehmerische Erfahrung dank der Mitwirkung in verschiedenen KMU und aus Verwaltungsratsmandaten, als Vizepräsident der Estermann Holding AG und als Präsident der Bouquet & Partner AG. In Wald steht er der Geschäftsprüfungskommission vor. 381 Aktionärinnen und Aktionäre mit insgesamt 9702 Aktienstimmen haben an der diesjährigen Generalversammlung teilgenommen. Genehmigt wurde auch der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2020. Diese schliesst coronabedingt mit einem Verlust von fast 250000 Franken ab. (cal)

Maria Gmünder wiederum ersetzt Ursula Kuratli als Betriebsleiterin. Mit ihrem ausgezeichneten Gespür für Trends und neue Themen im Gesundheits- und Wellnessmarkt habe Kuratli seit 1993 wesentlich zur Weiterentwicklung des Heilbads beigetragen, schreibt Geschäftsführer Sandro Agosti in einer Medienmitteilung. So entstand bald einmal eine kleine Sauna. Kuratli schuf und erweiterte kontinuierlich ein Gesundheits- (Gymnastik-, Walking- und Schwimmkurse, Indoor-Cycling) sowie ein Wellnessangebot (Fusspflege, Kosmetik). Mit grossem Engagement hat sie sich gemäss Agosti für klassische medizinische Massagen, Entspannungsmassagen sowie Wohlfühlbehandlungen eingesetzt und mit der vorübergehenden Verpflichtung eines indischen und eines singhalesischen Heilpraktikers Unterrechstein zu einem Zentrum für Ayurveda gemacht. Kuratli habe den Betrieb, der in Spitzenzeiten rund zwei Millionen Franken Jahresumsatz erwirtschaftet sowie 45 Angestellte und fast 100 000 Gäste zählt, mit viel Herzblut und unermüdlichem Einsatz geleitet.