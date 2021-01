kulturförderung Ein Leben für den Tanz: Die Rehetobler Tänzerin und Choreografin Gisa Frank wird mit einem Werkbeitrag für ihr langjähriges Schaffen geehrt Bereits zum dritten Mal erhält Gisa Frank von der Ausserrhoder Kulturstiftung einen Werkbeitrag. Dieses Mal wird die 60-jährige Tänzerin und Choreografin aus Rehetobel für ihr «jahrelanges, professionelles Arbeiten und ihr Engagement für den Tanz im Allgemeinen» geehrt. Claudio Weder 07.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gisa Frank wohnt seit 1988 in Rehetobel. Bild: Claudio Weder

Das Kulturlokal füllt sich allmählich. Da ist ein Herr im schwarzen Mantel, eine Dame im gestreiften Turban. Alle sind da und blicken erwartungsvoll Richtung Bühne. Doch nichts passiert: kein Theater, kein Konzert, kein Tanz. Nichts. «Anwesenheit 2020», so heisst der von der Tänzerin und Choreografin Gisa Frank initiierte und von Hanes Sturzenegger realisierte Kurzfilm. Er macht die Abwesenheit von Kunst und Kultur im Coronawinter zum Thema – dem Winter, in dem Veranstaltungen gestrichen, Kulturhäuser geschlossen, Debatten abgesagt sind und das öffentliche kulturelle Leben lahmgelegt ist.

Dass die pandemiebedingten Einschränkungen aber nicht nur das Publikum, sondern auch, und vielmehr noch, die Kulturschaffenden treffen, zeigen die rekordhohen Eingaben für die Verleihung von Werkbeiträgen und Stipendien im Jahr 2020 in Ausserrhoden. Laut Kulturstiftung waren diese so zahlreich wie nie zuvor, was den Auswirkungen der Coronapandemie zuzuschreiben sei. Ende 2020 wurden Förderbeiträge von insgesamt 100'000 Franken an zehn Ausserrhoder Kunstschaffende vergeben. Auch Gisa Frank ist unter den Empfängerinnen und Empfängern. Die 60-Jährige erhält nach 1999 und 2006 bereits ihren dritten Werkbeitrag. Geehrt wird sie dieses Mal für ihr «jahrelanges, professionelles Arbeiten und ihr Engagement für den Tanz im Allgemeinen».

Grosse Gruppen bewegen ist ihr Markenzeichen

«Ich freue mich riesig darüber», sagt Gisa Frank, die seit 1988 mit ihrem Mann Bruno Wiederkehr in Rehetobel wohnt. Der Förderbeitrag gebe ihr «die nötige Substanz», um weiterarbeiten zu können. Aktuell hat die Künstlerin gleich mehrere Projekte in der Pipeline: Nicht nur eine Fortsetzung des eingangs erwähnten Kurzfilms – welche die prekäre Situation der Künstlerinnen und Künstler im Coronawinter aufzeigen soll – ist geplant. Auch soll 2021 die mehrteilige Landschaftsperformance-Serie «Verwilderungen» mit einem «Happening im Fels» weitergeführt werden.

Ein Markenzeichen der in Deutschland geborenen und in Arbon aufgewachsenen Künstlerin ist es, grosse Gruppen zu bewegen und zu choreografieren. Für ihre letzte Bühnenproduktion «Gemischte Beine – bewegte Gefühle» (2019), welches «ein Stück über die tanzende Gesellschaft quer durch Zeiten, Schichten und Stile» war, arbeitete sie mit einem 15-köpfigen Ad-hoc-Ensemble zusammen. Noch mehr Personen wirken bei ihren Landschaftsperformances mit: Im Projekt «Grenzwanderungen» (2012/13) brachte sie beispielsweise über 100 Menschen zusammen, welche – wild gekleidet – in sieben Streifzügen die Grenze zwischen den beiden Appenzeller Kantonen entlangwanderten.

Im Projekt «Gemischte Beine – bewegte Gefühle» (2019) ging Gisa Frank der Frage nach, was die Menschen zum Tanzen bewegt.

Bild: Benjamin Manser

Gisa Franks Projekte sind «umtriebig», wie sie selber sagt. Der Werkbeitrag mache es nun möglich, dass sie ein nächstes Projekt «finanziell anschieben» könne. «Und er macht es mir möglich, dass weiterhin viele Menschen bei meinen Projekten mitwirken können: Kunstschaffende aus Tanz, Theater, Fotografie, Film sowie interessierte Amateurinnen und Amateure.»

Zwischen Abstraktion und Publikumsnähe

In ihrer künstlerischen Arbeit setzt sich Gisa Frank mit dem Natürlichen in und um die Menschen auseinander, mit Ursprung und Tradition. Ihre Kreationen, seien es Bühnenstücke oder Landschaftsperformances, entstehen meist im Freien – und immer in «unkonventioneller Co-Kreation mit den Mitwirkenden». Denn:

«In solchen Zusammenkünften steckt enormes kreatives Potenzial.»

Für den ersten Teil ihrer Performanceserie «Verwilderungen» versammelte sich Gisa Frank zum Beispiel mit einigen Personen am Seeufer. Die Gruppe hat dann vor Ort aufgrund von spontanen Assoziationen zu Geschichten und Stimmungsbildern gefunden und diese in eine zeitgenössische Tanzperformance übersetzt. Vorgegeben waren dabei nur ein Ort, eine Zeit sowie die Kostüme. Die Inhalte wurden auf spielerische Weise entwickelt. «In meinem künstlerischen Prozess möchte ich möglichst vieles lange offen und mich ahnend weiterleiten lassen», sagt Frank.

Eine Szene aus der Performanceserie «Verwilderungen». Bild: Hanspeter Schiess

Das Arbeiten mit vielen Menschen hat schliesslich noch einen weiteren Vorteil: «Dadurch, dass bei meinen Projekten ganz unterschiedliche Menschen mitmachen, wird letztlich auch ganz unterschiedliches Publikum angesprochen.» Franks Kunst bewegt sich, wie sie selbst sagt, auf der Grenze zwischen künstlerischer Abstraktion und publikumsnaher Interaktion. Gerade durch diese bewusst gelebte Nähe zum Publikum wird der zeitgenössische Tanz, der laut Frank eine sehr anspruchsvolle Kunstsparte ist, allgemein zugänglich.

«Die Leute fühlen sich angesprochen, sie fühlen sich selber zum Tanzen animiert.»

Daran liegt Gisa Frank viel: «Ich will mit der Vielfalt und der Körperlichkeit unterschiedlichster Menschen arbeiten, sie zusammenbringen und daraus inspiriert weiter kreieren.»

Auch kulturpolitisch aktiv

Gisa Frank hat in der Vergangenheit aber nicht nur Menschen in Bewegung gebracht. Mit der im Jahr 2000 gegründeten IG Tanz Ost, welche sie auch präsidierte, setzte sie sich für die Anerkennung des zeitgenössischen Tanzes in der Ostschweiz ein. Sie konzipierte das regionale Tanzförderprojekt «Tanzplan Ost» und war von 2008 bis 2014 dessen künstlerische Leiterin. Nicht zuletzt arbeitet Gisa Frank seit 1987 als Tanz- und Bewegungspädagogin an verschiedenen Institutionen wie auch freischaffend mit unterschiedlichsten Menschen.

Allen Tätigkeiten und Engagements gemeinsam ist letztlich wohl das Vernetzende. Gisa Frank tanzt nicht nur. Sie bringt Menschen zusammen und Dinge ins Rollen, sie entwickelt neue Ideen, initiiert, vermittelt, gestaltet, managt, organisiert. Auch in Zukunft will Gisa Frank Dinge in Bewegung setzen. Trotz – oder gerade wegen – Corona. «Die Ideen verschwinden nicht.»