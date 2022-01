Brigitte Koster aus Eggerstanden erobert Männerdomänen

Porträt Fussballerin, Landwirtin, Bauzeichnerin: Brigitte Koster aus Eggerstanden erobert mehrere Männerdomänen Die 29-Jährige Innerrhoderin hat einen technischen Beruf erlernt und zuletzt die Ausbildung zur Landwirtin mit Bestnote abgeschlossen. Sie erzählt, was sie an der Arbeit auf dem Hof und am Fussball fasziniert. Ramona Riedener 02.01.2022, 20.08 Uhr

Die Landwirtin Brigitte Koster aus Eggerstanden liebt die Arbeit mit den Tieren. Bild: Ramona Riedener

Mitten in einer idyllischen Landschaft am Fusse des Alpsteins, zwischen Appenzell und Eggerstanden, liegt der Hof der Familie Koster. Mit ihren zwei Geschwistern ist die heute 29-jährige Brigitte Koster auf dem Milchproduktionsbetrieb aufgewachsen. Neben 23 Milchkühen, etwa acht Aufzuchtrindern und sechs bis acht Mastkälbern halten fünf Katzen die Mäuse in Schach. Seit acht Jahren liefert Bäuerin Margrit Koster Kräuter an die Appenzeller Alpenbitter AG, die daraus den berühmten Kräuterlikör macht. Ihr Ehemann Albert Koster arbeitet unter der Woche 80 Prozent in einem Tiefbauunternehmen.

Während ihr fünf Jahre jüngerer Bruder Freude an grossen Landmaschinen hatte, ihre zwei Jahre jüngere Schwester den bäuerlichen Tätigkeiten wenig abgewinnen konnte und mehr solidarisch zu ihrer Familie mit dem Rechen auf dem Feld half, liebte Brigitte Kühe und die Stallarbeit. Die Eltern waren immer froh um die Mithilfe der Kinder, daneben durften aber auch alle ihren Hobbys nachgehen.

Lehre als Bauzeichnerin gemacht

Brigitte Koster versuchte es zuerst mit Schwyzerörgeli, musste allerdings schnell feststellen, dass Musizieren nicht ihr Ding ist. Viel mehr reizte sie Fussballspielen. So kam sie mit elf Jahren zum FC Appenzell. Das war genau der richtige Platz für das sportliche Mädchen. Nach der Zeit bei den Juniorinnen kam sie ins Frauenteam, das damals in der vierten Liga spielte. Als Mittelfeldspielerin mit der Nr. 9 gehört sie noch heute zum Kader des Frauenteams des FC Appenzell, die inzwischen den Sprung in die Erste Liga geschafft haben.

Bäcker, Schreiner, Metzger, Polymechaniker und Bauzeichner standen auf der Liste der Berufe, für die sich Brigitte Koster als Oberstufenschülerin interessierte. Nach umfassendem Schnuppern in die verschiedenen Berufe hat sich die Bauerntochter für die vierjährige Lehre als Bauzeichnerin entschieden. Ihren Ausbildungsplatz fand sie in einem Ingenieurbüro in Teufen und ging nach St.Gallen zur Berufsschule. Die junge Frau, die sich für einen typischen Männerberuf entschieden hat, war damals eher zurückhaltend. Doch sich im bodenständigen Umfeld zu behaupten, war nie ein Problem für sie. Am meisten zu schaffen machte ihr am Anfang der Lehrzeit der eigene Dialekt. Denn in Teufen und St.Gallen verstand man diesen teilweise nicht. Bald erledigte sich auch dieses Problem und nach vier Jahren schloss die junge Frau ihre Lehre erfolgreich ab. Nach der Ausbildung arbeitete die Bauzeichnerin sieben Jahre im Lehrbetrieb weiter und absolvierte während dieser Zeit berufsbegleitend die Weiterbildung zur Tiefbautechnikerin.

Liebe zur Landwirtschaft

Nachdem der Bruder Landmaschinenmechaniker und die Schwester Koch und medizinische Masseurin gelernt hatten, war klar, dass von dieser Seite kein Interesse da war, den landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern irgendwann zu übernehmen. Brigitte Koster sagt:

«Wir machten uns natürlich unsere Gedanken, was aus dem Hof später werden soll. Ich konnte mir aber eine Zukunft ohne Landwirtschaft nicht vorstellen. Die Arbeit mit der Natur, den Tieren und den Maschinen macht mir so viel Freude.»

Deshalb habe sie sich entschlossen, die Ausbildung als Landwirtin zu machen.

Nach ihrer Weiterbildung an der Technikerschule hatte sie Gelegenheit, während eines Monats im Milchwirtschaftsbetrieb von Verwandten in Neuseeland eine ganz andere Art von Landwirtschaft kennen zu lernen. Als sehr wertvoll erachtete die junge Landwirtin die Erfahrungen, die sie dort und während ihrer zweijährigen Ausbildung auf den Lehrbetrieben gemacht hat. «Es war für mich sehr interessant, neue Betriebe kennen zu lernen. Die Praktiken im Rheinhof Salez und auf dem Eigenmannshof in Berg SG sowie der Einblick in einen Betrieb in Neuseeland waren sehr aufschlussreich und eindrücklich.» Grosses Interesse, Faszination an der Landwirtschaft und gesunde Neugier ist das Erfolgsrezept der jungen Landwirtin, die wiederum eine Ausbildung abgeschlossen hat, wo weibliche Lehrlinge immer noch in der Minderheit sind.

Ausbildung mit Topnote abgeschlossen

Dass Frauen es durchaus mit ihren männlichen Kollegen aufnehmen können, beweist Brigitte Koster: Von den 101 Absolventen, die im vergangenen Sommer die landwirtschaftliche Ausbildung abgeschlossen haben, erreicht sie mit der exzellenten Note von 5.9 das beste Resultat. Angesprochen darauf, wie eine solche Leistung möglich sei, antwortet sie:

«Ich habe einfach Freude am Beruf. Die Landwirtschaft ist sehr vielseitig und darum sehr interessant. So interessieren mich nicht nur Themen, die mich direkt betreffen, wie Milchwirtschaft, sondern auch solche, welche mich nicht direkt betreffen, wie beispielsweise Acker- und Obstbau. Aber auch gute und vielseitige Lehrbetriebe und Lehrmeister trugen zu diesem Ergebnis bei.»

Weniger spannend findet sie das Auswendiglernen von Maschinenteilen, was ebenfalls zur Ausbildung gehört.

Bis die älteste Tochter in die Fussstapfen ihrer Eltern tritt, dauert es noch einige Zeit. In der Zwischenzeit arbeitet Koster weiterhin als Tiefbautechnikerin, hilft ihren Eltern auf dem Hof und spielt als Ausgleich im Trikot der FCA Frauen.