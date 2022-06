Die Session des Grossen Rates im Überblick

Session Zurück im Grossratssaal: Appenzell Innerrhoden diskutiert Windpark Honegg und schenkt Kloster 650'000 Franken Am Montag kehrte das Innerrhoder Parlament zurück in den traditionellen Grossratssaal. Ausführlich diskutiert wurden der Richtplan für den Windpark Honegg in Oberegg und die Totalrevision der Ordnungsbussen. Selina Schmid, Astrid Zysset Jetzt kommentieren 20.06.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zuletzt tagte der Grosse Rat im Februar 2020 im Grossratsaal. Bild: Astrid Zysset

Zwei Jahre lang tagte der Grosse Rat Appenzell Innerrhoden jeweils in der Aula Gringel. Am Montag kehrten die Grossrätinnen und Grossräte wie auch die Standeskommission in den Grossratsaal in Appenzell zurück. Zuletzt hielten sie hier eine Session im Februar 2020. Die Stimmung war heiter, zeitweise waren die Politikerinnen und Politiker von der Hitze aber etwas träge.

Anwesend waren 46 Mitglieder. Daniel Inauen, Raphael Brunner, Barbara Inauen-Buri (alle Schwende-Rüte) und Pius Federer (Oberegg) hatten sich entschuldigt.

Die Interessensabwägung für die definitive Festsetzung des Standorts Honegg im Richtplan wird in einer zweite Lesung fortgesetzt.

Der bisherige Vizepräsident des Grossen Rats, Alfred Koller (Appenzell), wurde einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Neuer Vizepräsident wurde Albert Manser (Gonten). Mit Doris Neff-Mäder (Appenzell), Marco Keller (Appenzell) und Johannes Sonderegger (Oberegg) wurden drei neue Mitglieder begrüsst.

Die Totalrevision der Ordnungsbussen, die Weinverordnung und der Betrag von 650'000 an die Sanierung des Klosters Maria der Engel wurden vom Grossen Rat angenommen.

So würde es einmal aussehen, wenn die Windräder tatsächlich realisiert werden. Visualisierung: PD

Als «grosse Hoselupf» kündigte der neue Grossratspräsident Alfred Koller am Montagmorgen anlässlich der Session des Grossen Rats das Traktandum «Interessenabwägung für die definitive Festlegung des Standorts Honegg im Richtplan» an. Erwartet wurden rege Diskussionen. Zu umstritten sind die Windräder, zu lange reicht die Vorgeschichte des Windkraftprojektes bereits zurück. Und zu einem regen Diskurs kam es denn auch - wenn auch die fundamentale Opposition ausblieb.

Noch vor der Detailberatung respektive der eigentlichen Interessenabwägung waren sich die Mitglieder des Grossen Rats uneins. Die Baukommission erachtet den Standort Honegg für die Windkraft in ihrer Abschlussbeurteilung «mit Vorbehalt als geeignet». Grundlage für diesen Entscheid war eine Interessenabwägung, welche sie aufgrund der Machbarkeitsstudie, eines Landschaftsgutachtens und eines Anhörungsberichts vorgenommen hat. Diese Interessenabwägung gliedert sich in verschiedene Punkte. Jeder wurde mit keiner, geringer, mittlerer oder hoher Relevanz gewichtet. Dies führte zu einem Gesamtergebnis eines jeweiligen Themenschwerpunkts, der als «positiv», «mit Vorbehalt» oder als «negativ» beurteilt wurde.

Antrag auf Neuklassifizierung

An dieser Klassifizierung störte sich Grossrat Romeo Premerlani (Schwende-Rüte). Er hätte es lieber gesehen, wenn «mit Vorbehalt» durch «neutral» ersetzt worden wäre, und reichte einen entsprechenden Änderungsantrag ein. Patrik Koster (Schwende-Rüte), Präsident der Baukommission, zeigte Verständnis für Premerlanis Anliegen, hielt jedoch fest, dass eine Gewichtung als neutral auch verstanden werden könne, als «macht, was ihr wollt». «Ich bin nicht gegen eine andere Formulierung, aber ‹neutral› wäre falsch», so Koster. Das sah wohl auch der Grosse Rat so und lehnte Premerlanis Antrag grossmehrheitlich ab.

Die Interessenabwägung ist eine unabdingbare Voraussetzung für Richtplanentscheide. Und der Richtplaneintrag wiederum beinhaltet die Grundlage dafür, dass am Standort Honegg-Oberfeld im Bezirk Oberegg einmal tatsächlich Windräder entstehen können; die Appenzeller Wind AG plant die Realisierung derer zwei mit beinahe 200 Metern Höhe schon länger. Noch ist der Entscheid zur definitiven Festsetzung der Honegg im Richtplan im Grossen Rat nicht gefallen. Eine zweite Lesung soll in der Oktobersession folgen. Bis dahin soll die Bereinigung der Abwägungsresultate der Interessenabwägung abgeschlossen sein.

Ein grosser oder kleiner Eingriff in die Landschaft?

Zu Diskussionen führte vor allem die Thematik des Landschaftsschutzes. Die Baukommission taxierte die Eingriffe als mittelschwer. Grossrätin Angela Koller (Schwende-Rüte) regte an, diese auf gering zurückzustufen. So gut seien die Windräder auch nicht sichtbar, merkte sie an. Und auf welcher Basis wird der Landschaftsschutz gemessen? «Gilt eine Schneise aufgrund einer Schwachstromleitung als grosser oder kleiner Eingriff in den Landschaftsschutz?» Grossrat Urs Koch (Appenzell) sah zumindest punkto Sichtbarkeit der Windkraftanlagen eine hohe Relevanz gegeben. Der Grosse Rat folgte nach einer Abstimmung dem Antrag der Baukommission und beliess die Gewichtung auf «mittel».

Koller forderte weiter, dass eine allfällige Wertminderung der anliegenden Liegenschaften aus der Interessenabwägung gestrichen wird. Bauherr Ruedi Ulmann betonte, dass er den Grossen Rat in seiner Beurteilung zwar nicht beeinflussen wolle, er aber finde, dass die Liegenschaftenbewertung in die Interessenabwägung gehöre. Das Anliegen Kollers wurde denn auch abgelehnt. Genauso wie dasjenige von Grossrat Albert Manser (Gonten), der die Gewichtung der Baukommission von «gering» auf «mittel» hochstufen wollte. «Die Wertminderung der Liegenschaften ist vergleichbar mit derjenigen beim Bau einer Durchgangsstrasse.»

Schlussendlich wurde die gesamte Interessenabwägung der Baukommission abgesehen von einzelnen Anpassungen in den Formulierungen übernommen.

Roland Inauen, stillstehender Landammann Bild: Benjamin Manser

Das Hallenbad Appenzell wurde kritisiert, da für die Spitzenzeiten eine Gasheizung einbaut wurde. Der stillstehende Landammann Roland Inauen verteidigte den Energiemix, welcher grösstenteils aus erneuerbaren Quellen stamme. Er sagte: «Im Hallenbad findet man immer ein Haar.»

Auf den Vorschlag von Grossrätin Angela Koller (Schwende-Rüte), die Ordnungsbussen für nacktes Aufhalten in der Öffentlichkeit («Nacktwandern») zu halbieren, antwortete Landesfähnrich Jakob Signer: «Wenn wir feststellen, dass wir unter diesem Titel zu viele Einnahmen haben, dann können wir noch einmal darüber sprechen.» Der Antrag wurde vom Grossen Rat deutlich abgelehnt.

Doris Neff-Mäder (Appenzell). Grossrätin Bild: Astrid Zysset

Doris Neff-Mäder (Appenzell) wuchs im Kanton St.Gallen auf, lebt seit 2010 in Appenzell und ist Mutter von zwei Töchtern. 2015 übernahm sie mit ihrem Mann die Emil Neff AG, wo sie für die Administration verantwortlich ist. Die 34-Jährige wurde vom Kantonalen Gewerbeverband für den Grossen Rat empfohlen.

Johannes Sonderegger (Oberegg), Grossrat Bild: Selina Schmid

Johannes Sonderegger (Oberegg) wurde durch die politische Bauernvereinigung Oberegg für den Sitz im Grossen Rat portiert. Sonderegger führt zusammen mit seiner Frau einen Landwirtschaftsbetrieb auf dem St. Anton. Sonderegger ist 56 Jahre alt und hält in der Katholischen Kirchgemeinde Oberegg-Reute das Amt eines Kirchenrats. Am Montag wurde er in die Grossrätliche Kommission für Wirtschaft gewählt.

Marco Keller (Appenzell), Grossrat Bild: Astrid Zysset

Marco Keller (Appenzell) wuchs in Oberegg auf, lebt seit zwölf Jahren in Meistersrüte und arbeitet seit 2003 bei der M Mazenauer AG. Er ist 40 Jahre alt und gelernter Schreiner. Seit 2010 arbeitet Keller Teilzeit und betreut als Hausmann die drei Kinder. Portiert wurde er durch die Arbeitnehmervereinigung Appenzell.

Die scheidende Grossratspräsidentin Theres Durrer-Gander (Oberegg) begrüsste die versammelten Politikerinnen und Politiker mit den Worten: «Heute geht der Blick in die Zukunft.» Herausforderungen wie das Klima und die Umwelt, das Thema der mentalen Gesundheit oder die Versorgungssicherheit kämen auf den Kanton zu. Durrer-Gander sagte weiter, dass Frauen sich zu wenig in der Politik engagieren. «Der Anteil von 22 Prozent im Grossen Rat ist zu tief und es gilt. ihn dringend nach oben zu korrigieren.» Schliesslich bedankte sie sich bei den Mitgliedern des Grossen Rates und der Standeskommission für die Wertschätzung, Gespräche und Begegnungen, welche sie in diesem Amt erleben durfte.

Der neue Präsident Alfred Koller (Appenzell) hielt seine Ansprache kurz: «Ich werde an der Grossratspräsidentenfeier länger sprechen, nun müssen wir vorwärtsmachen.» Er begrüsste die drei neuen Mitglieder des Gremiums und führt danach zügig durch die Traktandenliste.

Die Ordnungsbussen wurden einer Totalrevision unterzogen. Etwa war bis anhin nur der Kantonspolizei erlaubt, Bussen auszustellen. Nach ausführlicher Diskussion und mehreren Anträgen beschloss der Grosse Rat grossmehrheitlich, dass dies künftig unter Umständen auch den Wildhütern oder den freiwilligen Jagd- und Fischereiaufsehern gestattet sein soll. Zudem wurden ein dynamischer Verweis auf das Bundesgesetz eingeführt und die Tatbestände überarbeitet. Umstritten war beispielsweise, dass Velofahrer, die abseits der bewilligten Wege unterwegs sind, künftig mit 100 Franken gebüsst werden.

Der Grosse Rat beschloss einstimmig, der Stiftung Kloster Maria der Engel einen Betrag von 650'000 zu schenken. Dem Kanton wären 366'000 Franken Darlehenszinsen und 284'000 Franken Steuern und Gebühren aus einem Grundstücksverkauf zugestanden. Insgesamt erhält die Stiftung gut eine Million Franken. Die Stiftung Pro Innerrhoden verzichtet ihrerseits auf Darlehenszinsen von 204'000 Franken. Dazu kommen Beiträge der Denkmalpflege und der Wirtschaftsförderung von 175'000 Franken.

Der Weinbau hat in der Innerrhoder Landwirtschaft flächenmässig nur eine geringe Bedeutung. Bereits 2008 wurden auf Bundesebene Änderungen bei den Bestimmungen für Weinbau beschlossen. Am Montag zog der Grosse Rat die nötige Weinverordnung einstimmig nach.

Der Vizepräsident des Grossen Rats, Alfred Koller (Appenzell), wurde einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Neuer Vizepräsident wurde Albert Manser (Gonten), zu den Stimmenzählenden sind Albert Sutter (Schlatt-Haslen), Kathrin Birrer (Appenzell) und Karin Brülisauer-Signer (Gonten) gewählt worden. Dazu wurden die Kommissionen bestätigt und einzelne Mitglieder neu gewählt.

Es galt, einige Protokolle und Geschäftsberichte zu genehmigen. Das Protokoll der letzten Session vom 28. März und der Landsgemeinde vom 24. April sowie der Geschäftsbericht 2021 der Ausgleichskasse und der IV-Stelle wurden ohne Einwände zur Kenntnis genommen. Die Geschäftsberichte der Verwaltung und der Gerichte diskutierten die Grossrätinnen und Grossräte dagegen ausführlicher. Ausserdem hat der Grosse Rat sieben Einbürgerungsgesuche für neun Personen bewilligt.

Roland Inauen, stillstehender Landammann, ergänzt zum Schluss der Session, dass trotz zweimaliger Ausschreibung eine 40-Prozent-Stelle beim schulpsychologischen Dienst nicht besetzt werden konnte. Das habe zur Folge, dass Lernende auf einer langen Warteliste von bis zu 10 Wochen stehen. Bisher teilen sich zwei Schulpsychologinnen ein 90-Prozent-Pensum. «Hier zeigt der Fachkräftemangel seine Folgen. Die Situation ist extrem unbefriedigend», sagt Inauen. Man hoffe, die Stelle zeitnahe zu besetzen.

Die scheidende Grossratspräsidentin Theres Durrer-Gander erheitert den versammelten Grossen Rat und die Standeskommission gleich zu Beginn. Sie sagte noch vor ihrer Ansprache: «Angesichts der Temperaturen könnt ihr den Tschopen direkt ausziehen.» Die Blazerträger des Rats legten ihre Jacken erleichtert zu Seite.

Pünktlichkeit wird in Appenzell Innerrhoden hochgehalten. Albert Neff (Schwende-Rüte) jedoch verspätete sich. Seine Bahn war am Montag ausgefallen.

Der Saal heizt sich zunehmend auf, doch die Aussenwelt übertönt mit ihren Kirchenglocken, ihren Bauarbeiten oder ihren Kinderstimmen immer wieder die Debatte. Ständig müssen die Fenster geöffnet und geschlossen werden. Mehrere Mitglieder des Grossen Rats und der Standeskommission versorgen sich in den Pausen mit Glace.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen