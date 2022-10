Session Grosser Rat Innerrhoden: Kurze Sitzung, wenig Diskussion

Session Windenergie, Steuern und Schutz vor Strahlen: Das beriet der Innerrhoder Grosse Rat am Montag Die Sitzung des Innerrhoder Grossen Rats beinhaltete Revisionen des Steuergesetzes und des Gerichtsorganisationsgesetzes. Für überraschend wenig Diskussionen sorgte die Festsetzung des neuen Windparkstandorts Honegg. Selina Schmid, Jesko Calderara Jetzt kommentieren 24.10.2022, 17.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Grossrätinnen und Grossräte arbeiteten die neun Traktanden am Montag rasch durch. Bild: Selina Schmid

Am Montag versammelte sich der Grosse Rat Appenzell Innerrhoden zur Session im Grossratssaal in Appenzell. Zügig arbeitete er die neun Traktanden durch, die Sitzung dauerte weniger als vier Stunden. Die Stimmung war ruhig, konzentriert und zuweilen heiter. Für die Session entschuldigt hatte sich Daniel Inauen (Schwende-Rüte).

Der Grosse Rat hat am Montag den definitiven Standort des Windparks Honegg im Richtplan festgelegt. Der Voranschlag wurde ohne Diskussion und einstimmig verabschiedet.

Die Revision des Steuergesetzes hat der Grosse Rat einstimmig angenommen. Sagt auch die Landsgemeinde 2023 Ja zur Revision, würde sich das Steuervolumen nur wenig verändern, unter anderem würden die Grundlagen für eine digitale Steuererklärung geschaffen werden.

Die dritte Beratung der Verordnung über das Einführungsgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen verlief kurz. Denn, wie Grossrat und Präsident der vorberatenden Kommission Patrik Koster (Schwende-Rüte) sagte, es mussten nur noch letzte Details geklärt werden. Der Grosse Rat nahm den Beschluss einstimmig an. Das Gesetz tritt am 1. November 2022 in Kraft.

So könnten einst die Windräder bei Oberegg aussehen. Visualisierung: PD

Der Windenergiestandort Honegg wird definitiv in den Innerrhoder Richtplan aufgenommen. Damit überwindet das umstrittene Projekt bei Oberegg eine weitere Hürde. Dies hat der Grosse Rat am Montag einstimmig beschlossen. Gemäss dem revidierten kantonalen Energiegesetz, das an einer Urnenabstimmung am 9. Mai 2021 als Gegenvorschlag zur Initiative «Pro Windenergie» angenommen wurde, war er dafür erstmalig zuständig.

«Es war ein Geschäft, wie wir es nie mehr haben werden», sagte Grossrat Patrik Koster, Präsident der vorbereitenden Kommission für öffentliche Bauten, Verkehr, Energie, Raumplanung und Umwelt. Gegen die Abstimmung über das Energiegesetz wurde eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht. Das Bundesgericht ist darauf allerdings nicht eingegangen, daher kommen die Neuerungen nun zum Tragen.

Standort mit Vorbehalt geeignet

Bauherr Ruedi Ulmann. Bild: Jesko Calderara

Der Kanton ist nun gesetzlich verpflichtet, die rechtlichen und planerischen Voraussetzungen zu schaffen, damit mindestens zehn Gigawattstunden Strom aus Windkraftanlagen erzeugt werden können. Dieses Ziel soll in erster Linie mit dem Standort Honegg erreicht werden. Dessen Festsetzung im Richtplan hat der Grosse Rat auf der Grundlage einer umfassenden Interessenabwägung vorgenommenen. Diese wurde am Montag in zweiter Lesung gutgeheissen. Dabei sind unter anderem das Interesse an der Produktion von erneuerbarer Energie sowie Aspekte des Landschaft- und Umweltschutzes bewertet worden.

In der Junisession kam der Grosse Rat in seiner Gesamtbeurteilung zum Schluss, dass der Standort Honegg mit Vorbehalt für den Bau einer Windenergieanlage geeignet ist. Bei vielen Interessenfeldern könne mit geeigneten Massnahmen eine Minderung der Auswirkungen erreicht werden, heisst es in der Botschaft der Standeskommission an den Grossen Rat. Nicht möglich sei dies bei der Sichtbarkeit der Anlage. Dieser «systembedingter Konflikt» entstehe aber an jedem Standort, so die Standeskommission.

Kein beschleunigtes Verfahren

Der Entscheid des Grossen Rates vom Montag ist ein wichtiger Schritt zur Realisierung der beiden geplanten Windparks in Oberegg, die dereinst sauberen Strom für 4400 Haushalte liefern sollen. Bis das Projekt der Appenzeller Wind AG aber realisiert werden kann, könnte es noch einige Zeit dauern. So muss als Nächstes der Bund die Richtplanänderungen genehmigen. Danach wird ein Sondernutzungsplan erarbeitet, bevor das Baubewilligungsverfahren startet. Bei beiden Verfahren gibt es gemäss Bauherr Ruedi Ulmann Auflagen mit entsprechenden Rechtsmitteln.

Keinen Einfluss darauf haben wird die Absicht der Umweltkommission des Nationalrates. Diese schlägt vor, dass künftig keine Baubewilligung mehr für baureife Windenergieprojekte notwendig ist. Damit verlieren die Einsprecher die Beschwerdemöglichkeit gegen solche Vorhaben. Im Fall von Oberegg käme dies allerdings nicht zum Tragen, wie Ulmann erklärt. Das abgekürzte Verfahren sei nur für Grossprojekte angedacht.

Zufriedene Projektinitiantin

In einer ersten Stellungnahme zeigt sich die Appenzeller Wind AG erfreut über den Beschluss des Innerrhoder Kantonsparlaments. Sie verweist auf die acht Jahre, die seit Projektbeginn verstrichen sind. Grund dafür sei die zögerliche Haltung der Standeskommission, den Wert der Windkraft anzuerkennen. In Anbetracht der Gefährdung der Stromversorgung in der Schweiz werde der Bau neuer, umweltschonender Kapazitäten zur Stromproduktion im Inland nun aber auch von den politischen Entscheidungsträgern höher gewichtet, schreibt die Initiantin in ihrer Mitteilung. Die Appenzeller Wind AG warnt aber gleichzeitig vor weiteren Verzögerungen von «mehreren Jahren». Die «wenigen Projektgegner» hätten noch zwei Mal die Gelegenheit, das Bundesgericht über die Realisierung des Windparks entscheiden zu lassen.

Die Revision des Steuergesetzes wurde an der kurzen Session am ausführlichsten diskutiert. In der Revision ging es um die Übernahme von Bundesgesetz, wobei die Gelegenheit genutzt wurde, kantonale Gesetze anzupassen. Etwa soll die Grundlage für rein elektronische Steuererklärungen geschaffen werden. Das Vorgehen wurde von den Grossrätinnen und Grossräten gelobt.

Grossrat Reto Inauen (Appenzell) kritisierte, dass in der Revision die Innovation fehle. Er sagte: «Das Steuergesetz ist ein wichtiges Instrument zur Beibehaltung und Steigerung der Standortattraktivität.» Den interkantonalen Steuerwettbewerb habe Innerrhoden bisher gemeistert, da der Kanton innovative Lösungen gefunden habe. Inauen erinnert daran, dass jene Innovationen aus Arbeitsgruppen stammen, welche aus den Steuerempfängern sowie Steuerzahlenden wie Treuhändern bestanden. Dass die Standeskommission auf eine solche Arbeitsgruppe verzichtete, bezeichnete Inauen als eine verpasste Chance. Das Steuergesetz müsse vorausschauend gestaltet werden.

Die Gesetze vor Eigeninteressen schützen

Säckelmeister Ruedi Eberle. Bild: Jesko Calderara

Über diese Wortmeldung zeigte sich Angela Koller (Schwende-Rüte) erstaunt. Der Personalaufwand des Kantons werde immer wieder kritisiert. Die finanzielle Position des Kantons sei besser als vor 20 Jahren, der Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen werde heuer kontroverser diskutiert. Ausserdem könnten Treuhänder versuchen, Eigeninteressen einzubringen. Sie sagte: «Ich will wissen, wo hier der Handlungsbedarf ist.»

Säckelmeister Ruedi Eberle hielt fest, dass in dieser Revision wegen der Übernahme von so viel Bundesrecht auf eine solche Arbeitsgruppe verzichtet wurde. Bei der vergangenen Revision von 2020 hätte man aber eine solche für zwei Sitzungen eingesetzt. «Gegen Arbeitsgruppen habe ich nichts, aber ich möchte sie schlank halten.» Danach sei es an der Standeskommission, ob sie diese Vorschläge übernehmen würde.

Schmale Begründung durch Standeskommission

Der Grosse Rat beschloss ausserdem, die ergänzende Vermögenssteuer abzuschaffen. Ihre Höhe zu bestimmen, stehe nicht im Verhältnis zum Steuerertrag. Zudem sei sie seit einigen Jahren nicht mehr angewendet worden. Grossrätin Angela Koller stellte sich nicht dagegen, bemängelte aber die «schmale» Begründung der Standeskommission. Bei Verwaltungsprozessen sei der Aufwand häufig grösser als der Ertrag.

Trotzdem änderte der Grosse Rat am Montag nur noch Details und nahm die Revision einstimmig an. Auch über diese Revision wird die Landsgemeinde 2023 abstimmen.

Die Kommission für Wirtschaft hatte die Revision des Steuergesetzes vorbereitet. Ihr Präsident, Grossrat Romeo Premerlani (Schwende-Rüte), fasste die elf Punkte zusammen. Um die Aufmerksamkeit seiner Kolleginnen und Kollegen zu halten, sagte er zwischen den einzelnen Punkten «Jetzt haben wir es gleich» oder «So, jetzt der letzte Punkt». Die Mitglieder des Grossen Rats quittierten das jeweils mit Lachen.

Grossrat Patrik Koster (Schwende-Rüte) liess in seiner Vorstellung des sechsten Traktandums, der Einführungsverordnung zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall, durchblicken, dass ihm die Kommissionsarbeit Freude bereitete. Er sagte: «Die Diskussionen in der Baukommission waren technischer Natur und sehr spannend. Mit der vorliegenden Verordnung hat das aber wenig zu tun.»

Grossratspräsident Alfred Koller (Appenzell). Bild: Michel Canonica

Grossratspräsident Alfred Koller (Appenzell) hält seine Begrüssung typischerweise kurz. Er sagte, dass sich die Stärke einer Gesellschaft am Wohl der Schwachen messe. Dazu gehöre auch die Versorgungssicherheit von Elektrizität und Wärme. Er nahm Bezug auf die kürzlich kommunizierten Pläne Appenzell Ausserrhodens für Windräder. Koller sagte, dass sie die Innerrhoder Vorhaben nicht tangieren, sondern ergänzen werden. Doch müsse diesem endlich der Platz eingeräumt werden, welchen es verdient habe, so Koller. Er sagte:

«Damit auch den Schwachen nie der Strom ausgeht und wir uns vorwerfen müssen, nicht rechtzeitig reagiert zu haben.»

Der Grosse Rat stimmte der Revision des Gerichtsorganisationsgesetzes zu. Das Geschäft war am Montag unbestritten und wurde einstimmig an die Landsgemeinde im April 2023 überwiesen.

Auch die Einführungsverordnung zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall nahm der Grosse Rat einstimmig an. Da der Bund für die genauen Regeln zuständig ist, braucht es auf kantonaler Ebene nur eine Verordnung und keine neuen Gesetze. Die Verordnung trat mit Annahme des Grossen Rats in Kraft.

Der Grosse Rat bewilligte ein Landrechtsgesuch, welches drei Personen betraf.

Während einer ruhigen Diskussion peitschte Bauherr Ruedi Ulmann mit einer Wortmeldung den versammelten Grossen Rat regelrecht aus dem Dämmerschlaf. Eine Grossrätin flüstert ihrer Nachbarin zu: «Da ist man direkt wieder wach.»

Die Garderobe ist an einer Grossratsession zwar zweitrangig, doch die Krawatte von Grossrat Albert Sutter (Schlatt-Haslen) fiel auf. Anstatt bis zum Gürtel reichte sie ihm gerade knapp bis zum Bauchnabel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen