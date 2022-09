Session Klima, Personal oder Kinderbetreuung: Das beriet der Ausserrhoder Kantonsrat am Montag Die Sitzung des Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden beinhaltete neben der Beratung über die Teilrevision des Personalgesetzes und das neue Kinderbetreuungsgesetz die Neuwahl eines Ratsmitglieds. Die Klimastrategie und die Interpellation der SP-Fraktion zur Abhängigkeit von russischer Energie sorgten für Diskussionen. Selina Schmid, Mea Mc Ghee und Jesko Calderara Jetzt kommentieren 26.09.2022, 16.26 Uhr

Die Session vom Montag ist die zweite Sitzung im Kantonsratssaal nach der Pandemie. Bild: David Scarano

Der Kantonsrat Ausserrhoden tagte am Montag in Herisau. Es war die zweite Sitzung des Amtsjahres und erst die zweite Session zurück im Kantonsratssaal. Die Stimmung war ruhig und mehrheitlich konzentriert. Die Sitzung wurde live auf dem Youtube-Kanal des Kantons übertragen, was infolge der Pandemie eingeführt wurde und in Zukunft beibehalten wird.

Entschuldigt für den ganzen Sessionstag haben sich Walter Raschle (Schwellbrunn/SVP), Mathias Steinhauer (Herisau/EVP), Marc Wäspi (Herisau/PU), Patrick Kessler (Teufen, FDP) und Céline Tanner (Herisau/PU). Renzo Andreani (SVP/Herisau) verliess die Sitzung nach dem Mittag. Landammann Dölf Biasotto und Regierungsrat Paul Signer waren ebenfalls zwischenzeitlich abwesend.

Zwei Geschäfte drehten sich um die kantonale Klima- und Energiepolitik. So wurde die erste Ausserrhoder Klimastrategie beraten. Diese enthält Klimaschutz- und Klimaanpassungsmassnahmen, mit denen der Kanton seinen Beitrag zur Erreichung der Bundesziele leisten soll. Zudem stand eine Interpellation der SP-Fraktion zur Frage, wie stark Ausserrhoden von russischem Gas und Uran abhängig ist, auf der Traktandenliste.

Ausführlich wurde zum neuen Kinderbetreuungsgesetz in zweiter Lesung diskutiert. Der Kantonsrat hat das Gesetz mit 54 Ja und 4 Nein bei einer Enthaltung angenommen, noch untersteht das Gesetz dem fakultativen Referendum.

Die Teilrevision des Personalgesetzes wird in erster Lesung einstimmig angenommen. Künftig sollen Kantonsangestellte bei Vaterschaft oder Elternschaft einen Anspruch auf einen bezahlten Urlaub von zehn Arbeitstagen bei voller Lohnzahlung erhalten. Ein Antrag der Fraktionen SP sowie Mitte/EVP auf einen 15-tägigen Urlaub wird vom Rat abgelehnt.

Werner Rüegg (Heiden/Mitte) entschuldigte sich dafür, dass die Mitte/EVP- und SP-Fraktionen einen identischen Antrag zum Personalgesetz gestellt hatten. Er sagt: «Da war wohl mein Absendefinger noch schneller als die Sprechgeschwindigkeit von Paul Signer. Er spricht so schnell, da weiss man gar nicht, welche Zahl man wohin tun muss.» Signer hatte zuvor den Antrag des Regierungsrats zu diesem Geschäft vorgelesen. Signer antwortet in seiner nächsten Redemeldung:

«Ich versuche also dieses Mal langsamer zu sprechen.»

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats der AR Informatik AG wurde von mehreren Ratsmitgliedern thematisiert. Peter Kürsteiner (Urnäsch/PU) sagt im Namen seiner Fraktion: «Wir würden begrüssen, wenn künftig keine ehemaligen Regierungsmitglieder Einsitz in dem Verwaltungsrat nehmen.» Paul Signer weist darauf hin, dass auch politische oder juristische Kenntnisse gefragt seien. Der Regierungsrat habe die Hinweise der Kantonsrätinnen und -räte gehört. Die nächste Wahl stehe im kommenden Jahr an.

Regierungsrat Yves Noël Balmer Bild: Mea Mc Ghee

Das Kinderbetreuungsgesetz (KiBeGe) wird vom Kantonsrat in zweiter Lesung mit grossem Mehr gutgeheissen: 54 Ratsmitglieder stimmten nach engagierter Diskussion dafür, dazu gab es vier Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Damit kann das KiBeGe per 1. März 2023 eingeführt werden. Regierungsrat Yves Noël Balmer sagte: «Das Gesetz ist ein elementarer Baustein, um das hoch gesteckte Ziel, dass Appenzell Ausserrhoden der familienfreundlichste Wohnkanton der Region ist, erreichen kann.» Mit Inkrafttreten des Gesetzes im kommenden Frühling kann Ausserrhoden von Finanzhilfen des Bundes im Umfang von bis zu fünf Millionen Franken profitieren.

Kantonsratspräsident Daniel Bühler (Bühler/FDP) Bild: Mea Mc Ghee

Kantonsratspräsident Daniel Bühler (Bühler/FDP) eröffnet die Session mit dem Verweis auf die Abstimmung vom Sonntag. Es freue ihn, in welcher Eindeutigkeit die Ausserrhoder Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Teilrevision des Energiegesetzes angenommen haben. Es sei ein Abstimmungskampf in seltener Geschlossenheit gewesen.

«Die Welt, Europa und die Schweiz stehen vor ungeheuren Herausforderungen, Billiger Populismus und reine Polemik bringen uns nicht weiter. Die Teilrevision des Energiegesetzes zeigt aber, wie wir die Probleme angehen müssen.» Lösungen sollen gemeinsam und konstruktiv gefunden werden, was jedoch Toleranz und Respekt erfordere. Ausserdem blockieren Partikularinteressen immer wieder zukunftsweisende Entscheidungen, so Bühler. Auch hier zeige das Energiegesetz, wie Kompromisse möglich seien.

Kantonsrätin Susanne Metzger (Heiden/SP) Bild: PD von 2016

Susanne Metzger (Heiden/SP) hatte die erste Lesung zum Kinderbetreuungsgesetz coronabedingt verpasst und nahm in der zweiten Lesung Stellung. Sie trage mehrere Hüte: als Vorstandsmitglied einer Kita, als ehemalige Gemeinderätin und als Erziehungsberechtigte. Sie sagt: «Endlich werden kantonal einheitliche Regelungen für familienergänzende Betreuung geschaffen.» Bisher war die Subventionierung von den Gemeinden abhängig. Metzger wirft unter anderem die Frage auf, wie geregelt wird, wenn die Beiträge von den Erziehungsberechtigten nicht an die Kitas bezahlt werden. Den Erziehungsberechtigten einfach zu künden können Kitas wohl tun, aber erst mit einer Verzögerung von mehr als zwei Monatsbeiträgen, so Metzger.

«Wenn ich als Kita den Betreuungsplatz nach einem Monat ohne Bezahlung der Rechnung fristlos künde, hat die Erziehungsberechtigte Person ein gröberes Problem.» Dem Zeitplan der Inkraftsetzung per 1. Januar sehe sie mit gemischten Gefühlen entgegen, da sowohl für Erziehungsberechtigte und Kitas noch einige Unklarheiten vorhanden seien.

Ursula Dudle Kinyanjui (Herisau/SP), neu gewählte Kantonsrätin Bild: Mea Mc Ghee

Ursula Dudle Kinyanjui wurde am Montag als neue Kantonsrätin und als Mitglied der Kommission Gesundheit und Soziales gewählt. Dudle Kinyanjui ist Heilpraktikerin und Vorstandsmitglied der SP Herisau. Die bisherige Kantonsrätin Christa Gerber (SP/Herisau) hatte per Ende Mai aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt aus dem Kantonsrat erklärt. Ursula Dudle Kinyanjui rückte darum für die verbliebene Amtsdauer bis 2023 nach, dieser Montag war ihr erster Amtstag.

Den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2021 der AR Informatik AG nahm der Kantonsrat zur Kenntnis. Gelobt wurden die niedrigen Kosten pro digitalem Arbeitsplatz, das positive Geschäftsergebnis und die steigende Kundenzufriedenheit, nachdem diese zuletzt tief war. Hinterfragt werden dagegen, ob die gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrats die notwendigen IT-Kenntnisse mitbringen.

Marcel Walker (Stein/FDP) hatte eine Interpellation zur Einführung einer Leistungsvereinbarung mit der Krebsliga Ostschweiz eingereicht. Die Leistungsvereinbarung sollte Ausserrhoder Frauen unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten Zugang zum qualitätskontrollierten Mammografie-Screening-Programm «donna» zur Früherkennung von Brustkrebs ermöglichen. Walker stellte die Fragen, ob sich der Regierungsrat vorstellen kann, seine ablehnende Haltung gegenüber diesem Programm aufzugeben und ein ähnliches Programm zur Vorsorge von Darmkrebs in Auftrag zu geben. Der zuständige Regierungsrat Yves Noël Balmer antwortet, dass auch der Regierungsrat die Einführung des «Donna»-Programms unterstütze und die entsprechenden Kosten von 78'000 Franken bereits budgetiert habe. Auch sei das Amt für Gesundheit bereits mit der Evaluation eines Darmkrebs-Programms beauftragt worden.

Regierungsrat Paul Signer Bild: Mea Mc Ghee

Regierungsrat Paul Signer spricht schnell. So schnell, dass, während er den Antrag des Regierungsrats zum Personalgesetz vorliest, einige Kantonsrätinnen und Kantonsräte sichtlich nicht folgen können. Etwa sagt Astride Bischof (Gais/FDP) in der Detailberatung des Personalgesetzes: «Meine auditive Aufnahmefähigkeit kam durch das doch speditive Sprechtempo von Paul Signer an ihre Grenzen.»

Kantonsrat Walter Raschle (SVP) hat sich aus gutem Grund von der Session entschuldigt. In Schwellbrunn findet heute die Viehschau statt, es ist der wohl wichtigste Tag in der Gemeinde.

Die Mitglieder des Kantonsrat tragen an diesem Montag bedeckte Farben, die meisten sind dunkel gekleidet. Nur wenige bekennen Farbe, wie Fabienne Duelli (Wald/SP) mit einer zartrosa Bluse und passender Jacke. Balz Ruprecht (Herisau/EVP) kombiniert gekonnt eine knallorange Krawatte mit seinem dunkelblauen Anzug. Die schwarze Lederjacke von Annegret Wigger (Heiden/SP) bietet zwischen all den Blasern eine angenehme Abwechslung.

