SVP-Forderung nach Steuersenkung findet kaum Gehör

Ausserrhoder Staatsrechnung «Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer»: Forderung der SVP nach einer Steuersenkung stösst auf wenig Gegenliebe Der Kantonsrat hat am Montag die Staatsrechnung von Appenzell Ausserrhoden behandelt. Aufgrund des positiven Ergebnisses verlangt die SVP-Fraktion eine Steuersenkung um 0,2 Einheiten auf 2023. Für die Regierung kommt diese Forderung zu einem falschen Zeitpunkt. Auch die Parteiunabhängigen sprechen sich explizit dagegen aus. Astrid Zysset 09.05.2022, 20.25 Uhr

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden konnte in der Staatsrechnung 2021 ein ausserordentlich gutes Resultat vorweisen. Das weckt Begehrlichkeiten. Bild: Ralph Ribi

Der Kantonsrat beriet am Montag in Speicher die Staatsrechnung 2021. Grosser Diskussionsbedarf wurde nicht erwartet. Das Ergebnis war positiver denn je. Um 36,3 Millionen Franken schloss die Ausserrhoder Rechnung 2021 besser ab als im Voranschlag geplant. Beim Gesamtergebnis resultierte ein Ertragsüberschuss von 40,9 Millionen Franken. Regierungsrat Paul Signer, Vorsteher Departement Finanzen, führte an der Sitzung aus, dass ein solch gutes Ergebnis dazu verleitet, zur Tagesordnung überzugehen. Doch das Resultat fusse zur Hauptsache auf Faktoren, auf die kein Einfluss genommen werden könne. Signer erwähnte einerseits die um 17 Millionen Franken höhere Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) an Appenzell Ausserrhoden. Andererseits waren die Steuererträge um 16 Millionen Franken höher als erwartet.