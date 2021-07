Martina Haas bestickt Brusttücher der Appenzeller Tracht

Seltenes Handwerk «Es ist einfach das schönste Hobby»: Martina Haas aus Speicher bestickt in ihrer Freizeit Brusttücher Ein wichtiger Bestandteil der Appenzeller Tracht ist das rote Brusttuch oder «Liibli». Dieses ist mit aufwendigen Handstickereien verziert. Solche fertigt Martina Haas aus Speicher in ihrer Freizeit an – es ist ein Handwerk, das nur noch wenige beherrschen. Nadine Küng 19.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwischen dreissig und vierzig Stunden investiert Martina Haas aus Speicher in das Besticken eines Brusttuchs. Bild: Andri Vöhringer

Hell ist es in Martina Haas’ Wohnzimmer, und das ist wichtig, denn gute Lichtverhältnisse sind für ihr Hobby, das Sticken, unabdingbar. Gemeinsam mit ihrem Partner Hans Kast wohnt sie in einem Haus in Speicher. Auf dem Tisch liegen rote Brusttücher der Appenzeller Tracht, deren Ränder mit feinsten Handstickereien in verschiedenen Farben geziert sind.

Zur Brusttuchstickerei kam Haas eher durch Zufall. Vor einigen Jahren besuchte Hans Kast die Ausserrhoder Trachtenstube in Trogen, wo er gegenüber der damaligen Leiterin erwähnte, dass seine Partnerin Martina Haas gerne sticke. Daraufhin fertigte Haas einige Muster und ist seither dabei. Inzwischen ist die Ausserrhoder Trachtenstube jedoch nach Teufen umgezogen, in Trogen findet heute bloss noch die Vermietung statt. In Ausserrhoden ist Haas keine andere Person bekannt, welche dieses Handwerk ebenfalls noch ausübt.



Bereits ihre Grossmütter haben gestickt

Haas findet im Allgemeinen Gefallen am Appenzeller Brauchtum. Das macht sich neben ihrer Leidenschaft fürs Sticken auch in ihrem Haus an verschiedenen Stellen bemerkbar: Gleich neben der Tür steht eine Holzfigur in Appenzeller Tracht, im Flur hängt eine Schelle, in einer Ecke bilden von ihrem Vater handgeschnitzte und -bemalte Sennen, Kühe und Ziegen einen Alpaufzug.

Gestickt hat Haas bereits bevor sie dies für die Trachtenstube tat. Woher ihre Leidenschaft dafür kommt, kann sie sich nicht genau erklären. Sie sagt: «Meine beiden Grossmütter haben schon gestickt. Mich hat das auch fasziniert.» Sie habe zwar immer gerne gestickt, die Stickereien hätten ihr jedoch einfach nicht besonders gefallen. Doch gerade bei Regenwetter gebe es nichts Besseres, als sich gemütlich in der warmen Stube hinzusetzen und zu sticken, findet die 58-Jährige. «Es ist einfach das schönste Hobby», so Haas.

Martina Haas bestickt die roten Brusttücher der Appenzeller Tracht mit feinsten Handstickereien. Bild: Andri Vöhringer

Die Handstickereien sind nur einer von mehreren Schritten bei der Herstellung eines Brusttuchs. Von Monika Schmalbach, der Leiterin der Ausserrhoder Trachtenstube, erhält Haas das vorbereitete Brusttuch. Sie fertigt dann die Handstickereien am Rand, am Kragen und auf den Taschen.

Damit diese Stickereien schön gerade und regelmässig werden, näht Haas mit weissem Faden eine Linie vor. Dann wird abwechselnd jeweils eine Reihe vorgenäht und eine gestickt, wobei sie die wertvollen farbigen Seidenfäden Stich für Stich zu einem Muster verarbeitet. Dabei gilt es, vorsichtig zu sein, denn die Fäden seien heikel und würden leicht aufdrehen.

Produktion dauert bis zu einem halben Jahr

Am besten sei es für Martina Haas, draussen zu sticken. «Dort ist das Licht am besten», sagt sie. Wie viel Zeit das Besticken eines Brusttuchs beansprucht, sei schwer zu sagen, da die Aufträge sehr unterschiedlich sein können. Mit dreissig bis vierzig Stunden müsse sie aber schon rechnen. Diese Zeit wendet sie in ihrer Freizeit auf, denn «leben kann man davon leider nicht». Beruflich ist Haas seit fünfundzwanzig Jahren bei der Sozialversicherungsanstalt (SVA) in St. Gallen tätig.

Wenn Martina Haas‘ Teil der Arbeit getan ist, gibt sie das Tuch für die maschinellen Stickereien weiter. Am Ende kommt das Brusttuch wieder zurück zu Schmalbach. Sie ist Schneiderin und macht die abschliessenden Anpassungen. Insgesamt braucht ein Brusttuch bis zu einem halben Jahr, bis es alle Schritte durchlaufen hat.

Innerrhoder Brusttücher sind anders als Ausserrhoder

Zwischen der Ausserrhoder und der Innerrhoder Tracht sind so manche Unterschiede festzustellen. Die einen sind sofort ersichtlich, andere sind besser versteckt. Das Brusttuch einer Ausserrhoder Tracht hat weiss umrandete Knopflöcher und dazwischen Edelweisse. Bei der Innerrhoder Tracht hingegen sind die Löcher gelb und anstelle der Edelweisse werden Blumensträusschen als Motive verwendet.

Und selbst die feinen Handstickereien sind nicht dieselben. Bei einem Innerrhoder Brusttuch bestehen diese aus Zickzacklinien und Punkten, in Ausserrhoden sind die Stickereien breiter und bilden eine Bordüre.

Zurzeit hat Martina Haas seit langem zum ersten Mal wieder ein Brusttuch bei sich zu Hause. Wie so oft ist auch dafür das Coronavirus verantwortlich. «Weil lange Zeit kaum Anlässe stattfinden konnten, haben wir auch fast ein Jahr lang keine Aufträge bekommen», sagt Haas.

Wenn Haas in ihrer Freizeit gerade nicht mit Sticken beschäftigt ist, ist sie auf dem Fahrrad oder beim Wandern anzutreffen. Oder aber, sie strickt. Weisses Garn verwandelt sie dabei in die schönen Sennensocken – ebenfalls für die Trachtenstube. Mit der einen oder anderen Art der Handarbeit leistet sie also stets gerne einen wertvollen Beitrag zum Kulturleben im Appenzellerland.