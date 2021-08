Selbstversuch «Das schlechte Wetter ist wie Poesie»: Warum Camping im Appenzellerland auch bei Regen ein Erlebnis ist Ein Hochdruckgebiet bringt das sommerliche Wetter zurück. Doch der Grossteil der Campingsaison 2021 ist wortwörtlich ins Wasser gefallen. Der viele Regen im Juli und August hat den Campingplatzbetreibern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein Selbstversuch mit Wollsocken und Regenmänteli auf dem Campingplatz Eischen, als die Temperaturen fast so tief wie die nassen Böden waren. Aline Baumgartner 09.08.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regenmantel, Stiefel, Bier. Mit dieser Ausrüstung wird nicht nur das OASG, sondern auch Camping im Regen zu einem tollen Erlebnis. Bild: ali

Graue Wolken bedecken den Himmel an diesem Donnerstagabend. Mit jedem Schritt durch das nasse Gras schmatzt der Boden unter den Füssen. Feiner Nieselregen legt sich auf das gelbe Regenmänteli, von welchem dicke Tropfen in die Öffnung der Gummistiefel fallen. Vereinzelt stehen Campervans auf dem Weg, der an der Wiese grenzt. Nur ein einziges Zelt steht auf der matschigen Grünfläche und einzig die malerische Landschaft mit den sanften Hügeln lässt davon abschauen, dass das Wetter eher November als August schreit. Das ist also Camping im Sommer 2021.

Normalerweise stünde das Zelt nicht so einsam in der Wiese. Doch der regnerische Sommer hält die Campierfreudigen vom Zeltplatz fern. Bild: ali

Campingplatz mit Tradition

Für wetterscheue Menschen mag der regnerische Sommer ein Albtraum sein. Nicht so aber für die Besuchenden des Campingplatzes Eischen, nahe Appenzell. Hier wird Camping eher zu Glamping – der glamourösen Schwester des Campings. Die Familie Inauen betreibt hier seit vier Generationen mit Herz und Seele das Hotel Landgasthof Eischen mit zugehörigem Campingplatz. Seit gut 130 Jahren ist der ehemalige Bauernhof im Besitz der Inauens. Dementsprechend liebevoll und gepflegt sieht das Gelände aus.

Alfred Inauen, der die Leitung mittlerweile seinem Sohn überlassen hat, fing 1987 mit der Renovation des Betriebs an. Der Bauernhof mit der urchigen Bäsebeiz wurde dem Erdboden gleichgemacht und das Hotel Eischen nahm während 30 Jahren seine heutige Form an. «Früher hat man alles Holz rausgerissen und heute baut man es wieder ein», witzelt der kamerascheue Senior-Chef über die Massivholzverkleidung des Eingangsbereiches.

Zwischen den Campingbussen ragt das Hotel Eischen empor, welches seit vier Generationen in Familienbetrieb ist. Bild: ali

Freunde des Regens

Während mein Campinggspänli das Zelt aufbaut, gehe ich die Nachbarschaft auskundschaften. Auf meiner Erkundungstour durch die Anlage treffe ich auf Erich Dal Canton, der mit seiner Frau genüsslich ein Fondue unter dem Vordach seines Busses schlemmt. Die Aargauer sind Stammgäste auf dem Campingplatz und bleiben noch für drei Nächte. Wann immer sich die Gelegenheit bietet, nehmen sie die eineinhalb stündige Fahrt auf sich und tuckern ins Appenzellerland. Auf die Frage, ob das schlechte Wetter beim Camping nicht störend sei, nimmt das Gesicht des Fotografen einen halb verstörten, halb begeisterten Ausdruck an. «Im Gegenteil. Ich gehe die Landschaft viel lieber im Regen erkunden. Der Regen gibt mir eine tiefere Ruhe, das schlechte Wetter ist wie Poesie.»

Erich Dal Canton und seine Partnerin geniessen ihr Fondue im Regen. Bild: ali

Nach einem kurzen Gespräch über die Melancholie des Regens erzählt Dal Canton weiter:

«Der Reiz am Camping ist, dass man am Morgen aufsteht und nicht weiss, wo man hingeht.»

Nach dieser Antwort überlasse ich die Dal Cantons wieder ihrem Fondue und mache mich auf die Suche nach weiteren Campierenden. Auf dem Weiterweg fällt auf, dass hauptsächlich Schweizer Nummernschilder auf den Parkplätzen zu sehen sind. Alfred Inauen bestätigt dies später: «Vor allem im letzten Jahr waren ausschliesslich Campierende aus der Schweiz und Deutschland hier. Normalerweise haben wir Besuchende aus der ganzen Welt. Mit Corona sieht das etwas anders aus.»

Corona verändert Campingleben

Den Hügel hinauf befindet sich eine Siedlung von fix installierten Campern mit Überdachungen aus Holz. Auffallend wenige Dauercamper sind auf dem Gelände zu entdecken. Nur zwei Gesichter sind anzutreffen, die lieber ihre so schon nassen Blumenstöcke giessen, als einem Gespräch zuzustimmen. Auch hier kann Inauen bestätigen: «Seit die Grenzen wieder offen sind, gehen natürlich alle ins Ausland. Ich würde auch gehen, wenn ich könnte. Ausserdem sind die meisten Gäste im Frühling hier.» Zudem betont der Hotelier, dass der Campingplatz mehr von «Passanten» als von Dauercampern lebt.

Auch das schlechte Wetter, das den Sommer bislang durchzogen hat, hält die Leute vom Campingplatz fern. «Die letzten vier Wochen war so wenig los wie noch nie zuvor. Bis zu den Sommerferien lief es eigentlich gut, aber der Regen hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht», erzählt der Appenzeller. Dafür seien alle Hotelzimmer ausgebucht.

Campinggäste mit Jahresstellplätzen sind bei dem Regenwetter kaum anzutreffen. Bild: ali

Der Geruch von Tabak liegt in der Luft und ich folge der rauchigen Wolke, die mich zum Platz von Familie Lutz führt. Neben dem Vorzelt eines Wohnwagens treffe ich einen tiefenentspannten Loic Lutz an, der mit Weinglas, Gummistiefel und Zigarre in der Hand in einem Campingstuhl relaxt. Der Familienvater aus Burgdorf ist zum ersten Mal auf dem Campingplatz Eischen. «Wir sind aber keine Coronacamper, wir haben schon vor Corona damit angefangen», stellt Lutz schnell klar, als ob er sich rechtfertigen müsste.

Familienvater Loic Lutz geniesst den Urlaub offensichtlich auch bei schlechtem Wetter. Bild: ali

«Das Wetter ist, wie es ist»

Auch ihm scheint das schlechte Wetter keine Rolle zu spielen. Seit drei Jahren verbringt Familie Lutz ihre Ferien bei jedem Wetter auf dem Campingplatz. Der Burgdorfer meint gelassen:

«Das Wetter ist, wie es ist. Ob man campiert oder in den Luxusferien ist, man kann es nicht ändern.»

Mit Kindern im Alter von sieben und zehn Jahren sei es sowieso das Grösste. «Für die Kinder ist Camping bei jedem Wetter toll. Seit gestern haben die beiden dreimal den neuen Heidi-Film gesehen, ich kann ihn nicht mehr hören.»

Mit der Annahme, dass im Wohnwagen Heidi-Durchlauf Nummer vier stattfindet und Vater Lutz deswegen draussen sitzt, erkundige ich mich nach den weiteren Plänen. «Gestern waren wir zum ersten Mal im Säntispark, ansonsten spielen wir Spiele oder treffen Freunde», antwortet der Familienvater. Auch ihn überlasse ich wieder seinem Stumpen und stapfe zurück zum Zelt.

Campierende können das Restaurant Eischen besuchen, in welchem Daniel Inauen (4. Generation) mit seinen Kochkünsten verzaubert. Bild: ali

Luxus auf dem Campingplatz

Nachdem die Wolkendecke sich endlich etwas gelichtet hat, wird das Innere des Hotels begutachtet. Neben 18 Hotelzimmern und einem grosszügigen Essbereich, welchen der Chef persönlich bekocht, bietet der Landgasthof Eischen zudem einen neu renovierten Spa-Bereich an. Auch Campierende können für ein faires Sümmchen den Wellness-Bereich mit Blick auf das Appenzellerland besuchen. Mit einem Pool, einem Aussen-Whirlpool, einem Ruheraum, zwei Saunen und einem Dampfbad kann man den ganzen Tag in dem lauschig warmen Bereich verweilen.

Der Campingplatz Eischen überzeugt mit seiner Aussicht. Bild: ali

Bei Einbruch der Dunkelheit kommt der ganze Charme des Campingplatzes zum Vorschein. Die rosarot gefärbten Wolken spiegeln sich in den Frontscheiben der Wohnmobile und die letzten Lichtstrahlen leuchten schwach hinter den Tannen hervor. Wer genug Kitsch gesehen hat und sich lieber um seinen Schönheitsschlaf kümmern will, kann die Duschen und Toiletten des Hotels benutzen, um sich für das Bett frisch zu machen. Die gesamte Anlage wurde vor gut zwei Jahren renoviert und sieht äusserst gepflegt aus.

Auch wenn es Sommer ist, ist eine warme Ausrüstung für die Nacht zu empfehlen. Die Temperaturen fallen nachts schnell auf unter zehn Grad. Ohne lange Kleidung sowie dicke Decken wird das Schlafen bei der Kälte recht ungemütlich. Ein grosses Plus des Schlechtwettercampings: Das sanfte Trommeln des Regens auf der Zeltblache ist beruhigender als Heinz Rühmanns «La Le Lu» und bringt einen innert Minuten ins Traumland.

Ohne lange Kleidung wird die Nacht sehr ungemütlich. Bild: ali

Keine Sonne, kein Problem

Mein Fazit steht fest: Trotz Kälte und Matsch ist die Stimmung auf dem Campingplatz absolut entspannend. Mit der richtigen Kleidung und den richtigen Begleitern kann ein Campingausflug im Regen schnell zum Spass werden. Auch das Zwischenmenschliche auf dem Campingplatz ist faszinierend und so nur an einem Open Air anzutreffen. Jede begrüsst jeden und wer Hilfe braucht, kann auf seine Nachbarn zählen. Auch wenn man nicht ein grosser Outdoor-Fan ist, kann Camping doch zum Genuss werden. Viele Campingplätze in der Schweiz haben mittlerweile ein Wellness-Angebot, mit welchem man auch Anhängern des Luxusurlaubes schmeicheln kann.