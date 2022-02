Suchaktion: 28-jähriger Mann seit Sonntag im Alpstein vermisst

Seit Tagen vermisst 28-jähriger Mann seit Sonntag im Alpstein vermisst – Suchaktion am Mittwoch eingestellt Der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden wurde am Montagnachmittag gemeldet, dass sich Cabrera Jorge Nicolás mutmasslich im Alpsteingebiet befindet und seit einem Tag vermisst wird. Seither lief eine umfassende Suchaktion, die aber am Mittwoch eingestellt werden musste. Der Vermisste wohnt erst seit kurzer Zeit im Kanton Zürich. 17.02.2022, 10.12 Uhr

Der Vermisste hat braune Haare und Augen und trägt eine blaue Jacke. Bild: zVg

Die Einsatzleitung entschied sich zusammen mit der Alpinen Rettung Schweiz (ARS), Rettungsstation Appenzell, zur sofortigen Suche. Im Einsatz standen gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Innerrhoden zwei Helikopter der Rega, ein Helikopter der Kantonspolizei Zürich mit Ortungsspezialisten, drei Lawinenhundeführerteams, 24 Retter der Alpinen Rettung und die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden.

Tiefster Winter – erhöhte Lawinengefahr

Wie es in der Polizeimitteilung weiter heisst, herrscht im Alpstein tiefster Winter. Die wechselnden Witterungsverhältnisse sowie die erhöhte Lawinengefahr erschwerten die Arbeit der Einsatzkräfte. «Es wurden alle zurzeit möglichen Such- und Ortungsmöglichkeiten eingesetzt. Leider führten die enormen Anstrengungen aller Einsatzkräfte nicht zum Auffinden von Cabrera Jorge Nicolás», so der Wortlaut der Mitteilung. Am Mittwochnachmittag habe sich die Einsatzleitung entschieden, die Suche im Gelände per sofort einzustellen, bis neue Erkenntnisse weitere Sucheinsätze rechtfertigen.

Roland Koster von der Kommunikationsstelle der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden sagt auf Anfrage, dass fast ein Tag verstrichen sei, bis der Mann überhaupt als vermisst gemeldet worden sei. Dabei sei die Kommunikation kompliziert gewesen und auch über Angehörige in Argentinien gelaufen. Der 28-jährige sei wahrscheinlich alleine im Alpstein unterwegs gewesen und habe vermutlich weder eine Ski- noch eine Schneeschuh-Ausrüstung dabei. «Im Alpstein hat es richtig viel Schnee, die Bedingungen sind derzeit wirklich schwierig», sagt Koster.

Signalement des Vermissten

Der Vermisste argentinische Staatsangehörige hat den Jahrgang 1993, er ist 171 Zentimeter gross, hat dunkelbraune Haare, braune Augen und eine schlanke Statur. Er trägt eine blaue Jacke.

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Hinweise über den Verbleib von Cabrera Jorge Nicolás sind an die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden zu melden – Telefon: 071 788 95 00. (chs)