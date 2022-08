Damenteam des Seilziehclubs Gonten wird Schweizermeister

Seilziehen Mit vereinten Kräften zum Sieg: Damen des Seilziehclubs Gonten holen Schweizermeistertitel Am Sonntag gewann die Damenequipe des Seilziehclubs Gonten im aargauischen Waltenschwil den Schweizermeistertitel. Nun fiebert das junge Team der Weltmeisterschaft in den Niederlanden entgegen. Tobias Hug 16.08.2022, 18.00 Uhr

Zug um Zug zum Sieg: Die Schweizermeisterinnen der Kategorie Frauenteams bis 520 Kilogramm. Bild: Michaela Koch / Seilziehclub Gonten

Die Freude ist gross bei den Athletinnen des Seilziehclubs Gonten: Die Damenequipe gewann in der Gewichtsklasse bis 520 Kilogramm die Schweizer Meisterschaft in Waltenschwil. Nach einem souveränen Start ins Turnier kämpften sich die Damen Zug um Zug durch die Vorrunde und konnten alle Begegnungen für sich entscheiden. Im Halbfinale mussten sie gegen die andere Ostschweizer Mannschaft aus Mosnang antreten und bezwangen auch diese Gegnerinnen. Finalgegner war das Aargauer Team aus Sins.

«Es war ein sehr ausgeglichener Wettkampf und blieb bis zum letzten Turnier spannend, da uns das Team aus Sins den Titel noch hätte streitig machen können», sagt Judith Dähler-Knechtle, welche Vorstandsmitglied im Gontener Seilziehclub ist und an den Wettkämpfen in Waltenschwil dabei war. Nach zwei harten Zügen in der Endrunde konnten sich die Gontnerinnen unter der Leitung von Trainer Franz Fässler feiern lassen. Somit ging nicht nur der Tagessieg, sondern auch der Meistertitel 2022 nach Innerrhoden.

Zerreissprobe am Schweizercup

Die Vorarbeiten für den Sieg in Waltenschwil leistete das Damenteam am Wochenende zuvor am Schweizercup im obwaldischen Engelberg. Während zwei Turniertagen musste die Equipe aus Gonten die Leaderposition der Meisterschaftswertung verteidigen. Letztlich unterlagen sie im Finale den Sinnserinnen und entschieden den zweiten Rang für sich.

Kollegialität und hartes Training

Dähler-Knechtle vergleicht die Wettkampfstimmung mit der eines Schwingfests: «Die Meisterschaft war sehr familiär und unparteiisch. Man ist wie eine grosse Seilzieh-Familie.» Die Damen sind sichtlich stolz auf ihre Leistung. «Den letzten Meistertitel in der Kategorie Damen haben wir 2018 gewonnen», sagt Dähler-Knechtle. In den vier Jahren dazwischen wurde gezielt an der Nachwuchsförderung und dem Aufbau eines neuen Teams gearbeitet.

Trainiert wird unter anderem auf der Seilziehanlage in Appenzell, welche sich die Gontnerinnen mit dem Seilziehclub Appenzell teilen. «Das Prinzip der Seilziehmaschine ist gleich wie bei einem Fitnessgerät mit Kabelzug», sagt Dähler-Knechtle. Daneben halten sich die Athletinnen selbstständig und gemeinsam mit Kraft- und Ausdauerübungen fit. Doch nicht nur die eigene Fitness ist entscheidend, sondern auch das Körpergewicht. «Am Morgen vor dem Wettkampf müssen alle Teilnehmenden auf die Waage, um zu prüfen, ob das Gesamtgewicht des Teams der Gewichtsklasse entspricht», so Dähler-Knechtle. Die 520 Kilogramm der ganzen Equipe sind auf insgesamt acht Personen am Seil verteilt. Während einer Runde darf jeweils eine der Teilnehmenden durch eine Reserveathletin ausgewechselt werden.

Weltmeisterschaft als Höhepunkt

Der diesjährige Höhepunkt der Seilziehsaison steht kurz bevor: Mitte September treffen die internationalen Teams des Seilziehsports bei der Weltmeisterschaft im holländischen Holten aufeinander. Während vier Turniertagen wird in verschiedenen Kategorien um die Weltmeistertitel gezogen.

Die Teams werden in geschlechterdurchmischten Gruppen oder in ihrer jeweiligen Altes- oder Gewichtsklasse gegeneinander antreten. Die Schweizermeisterinnen aus Gonten freuen sich, das Schweizer Nationalkader mit sechs Teilnehmerinnen aus ihrer Equipe zu unterstützen. Als schwierigster Gegner gilt das Damenteam Chinese-Taipei, welches den Weltmeistertitel ungeschlagen seit 2010 verteidigt.

Vor einem knappen Monat fanden die World Games im amerikanischen Birmingham statt, bei welcher auch drei Schweizer Kadergruppen im Seilziehen teilnahmen. Das Damenteam bis 540 Kilogramm klassierte sich hinter Chinese-Taipei und Schweden auf dem dritten Rang.