Einblick in das Training der Diensthunde der Kantonspolizei AR

Gais Ein «Wuff» im Dienst der Sicherheit: Einblick in das Training der Diensthunde der Ausserrhoder Kantonspolizei Die Ausserrhoder Kantonspolizei feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Dies nehmen wir zum Anlass, die verschiedenen Bereiche der Polizeiarbeit zu beleuchten. Heute: ein Besuch bei der Diensthundegruppe Appenzell in Gais. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 06.05.2022, 18.00 Uhr

Konzentriert beim Training. Wachtmeister Tobias Hörler trainiert mit seiner Hündin Puna vom Gsiberger. Bilder: Ralph Ribi

Aus der Dunkelheit der Kellerräumlichkeiten hallen nur das Keuchen und die Schritte von Pfoten. Von links nach rechts, von Raum zu Raum, in alle Ecken scheint sich das Klackern der Krallen auf dem Beton zu bewegen. Dann: ein Moment der Stille. Gebell erklingt. Das ist das Zeichen für die Polizisten, welche bislang am Eingang gewartet haben, das Gebäude zu stürmen. Wo sich der Verdächtige versteckt hat, ist schnell auszumachen. Oben auf dem Schrank ist er, unten sitzt der Hund und bellt. Dessen Besitzer Tobias Hörler gibt das Kommando, dass der Hund, die belgische Schäferhündin Puna vom Gsiberger, nun das Bellen einstellen könne. Das klappt nicht auf Anhieb. Daniel Schwarz weiss, warum. «Hunde können bis zu 1000 Mal besser riechen als der Mensch. Das Adrenalin in der Luft nehmen sie wahr. Und diese Atmosphäre gefällt ihnen.»

Wachtmeister Daniel Schwarz, stationiert im Regionalpolizeiposten Teufen, leitet die Diensthundegruppe Appenzell der Ausserrhoder Kantonspolizei. Allerdings nur noch bis zum kommenden Jahr. Dann wird er pensioniert und sein Stellvertreter Roger Bruderer rückt nach. Jener ist an diesem Nachmittag im Gemeindebauamt Gaiserau in Gais, wo die Trainingseinheit stattfindet, ebenfalls vor Ort. Aber ohne Hund. Seine 12-jährige Maika vom Hohen First ist bereits zu alt für den Einsatz. Acht bis zwölf Jahre arbeiten Diensthunde durchschnittlich. Sind sie nicht mehr einsatzfähig, dürfen sie den Lebensabend in ihren Familien verbringen.

Die Arbeit mit dem Hund ist zeitintensiv

Wachtmeister Daniel Schwarz leitet die Diensthundegruppe Appenzell der Ausserrhoder Kantonspolizei. Bild: Ralph Ribi

Fünf Polizisten zählt die Diensthundegruppe Appenzell; zwei arbeiten auf den Posten im Mittelland, einer im Hinter- sowie einer im Vorderland, und der fünfte ist bei der Verkehrsinstruktion. Schwarz sagt:

«Das ist gemessen an der Bevölkerungszahl im Kanton wenig.»

Jeden Dienstagnachmittag und jeden zweiten Mittwochvormittag steht an unterschiedlichen Örtlichkeiten eine Trainingseinheit an. «Das reicht natürlich nicht, um einen Hund auszubilden», so Schwarz weiter. Die Polizistinnen und Polizisten müssen vor allem in ihrer Freizeit den Hunden das Notwendige beibringen. Und das ist zeitaufwendig. Der Leiter der Diensthundegruppe macht deutlich: «Es braucht sehr viele Wiederholungen, bis ein Hund eine Anweisung verinnerlicht hat.» Zudem gilt es, ihn an den öffentlichen Verkehr, Lärm, Schüsse und verschiedene Umweltsituationen zu gewöhnen.

Er arbeite gerne mit Hunden, so Schwarz weiter. Seit er 1986 in den Polizeidienst eintrat, hatte er immer mindestens einen Diensthund bei sich. Aktuell arbeitet er mit dem zehnjährigen Belgischen Schäferhund H'Jaro von der Abendweid. Schwarz achtet bei den Übungen genaustens darauf, wie sich die Hunde verhalten, ob sie den Blickkontakt zu ihren Herrchen suchen und auch darauf, dass die Hunde umgehend belohnt werden.

Hat der Hund den «Verdächtigen» in den Kellerräumlichkeiten des Gemeindebauamtes aufgespürt, setzt er sich vor diesen hin und bellt. Bild: Ralph Ribi

Auf Schwarzs Uniform prangt das Wappen des Polizeihundeführer-Vereins St.Gallen-Appenzell. Dieser besteht seit 1910 und wird von den einzelnen Polizei-Korps finanziert. Er teilt sich in verschiedene Kantone und untersteht dem gesamtschweizerischen Verband. Die Ausbildung und die Instruktionen übernehmen der Hundeführerverein St.Gallen-Appenzell. Jener ist in fünf Übungsgruppen eingeteilt. Über diese werden die Hunde für den Schutz, die Personen-, Betäubungsmittel-, Notengeld- und die Sprengstoffsuche ausgebildet. In der Ausserrhoder Kantonspolizei werden die Hunde für die Personensuche und als Schutzhunde respektive für den Patrouillendienst eingesetzt. Einzig Schwarzs H’Jaro ist auch für die Drogensuche ausgebildet. Rund 60 Einsätze zählt die Diensthundegruppe Appenzell pro Jahr. Der grösste Teil umfasst die Suche nach vermissten Personen.

Hunde werden zu Familienmitgliedern

Um eine Bindung zum Hundeführer aufzubauen, sind die Hunde rund um die Uhr bei ihnen, werden Teil der Familien. Doch ist es unbedenklich, solche Hunde beispielsweise mit Kindern spielen zu lassen? «Ja», sagt Hörler. Seine siebenjährige Puna sei ein ganz normaler Familienhund. Erst wenn Hörler ihr ein anderes Halsband anzieht, weiss sie, dass Arbeit ansteht. Für jeden Einsatz gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen (spezieller Befehl oder anderes Halsband). Schwarz spricht von Schlüsselreizen, welche die Polizistinnen und Polizisten auf diese Weise setzen.

Welcher Hund sich für den Dienst eignet, wird schon früh festgestellt. Die Ausbildung beginnt im Alter von neun Wochen. Mit zwölf Monaten müssen die Hunde einen Eignungstest bestehen. Dabei werden der Spiel-, Schutztrieb, Schiessfestigkeit und ihr allgemeines Verhalten begutachtet. Zwischen 26 und 30 Monaten steht dann der Einsatztest an. Bei diesem gilt es, Übungen zu absolvieren. Gehorcht der Hund aufs Wort? Lässt er sich tragen (beispielsweise in ein Dachgeschoss)? Wie reagiert er in einer friedlichen Personenkontrolle? Und in einer, die eskaliert? Gemäss Schwarz bestehen die meisten Hunde diesen Test. Ist das Resultat positiv, gibt es einen finanziellen Zustupf durch das Polizeikommando an den Besitzer.

Wenn ein Täter angreift, darf zugebissen werden

Ein Highlight für die Diensthunde: Übungen mit dem «Franzosen». Bild: Ralph Ribi

Zurück am Schauplatz in Gais: Die nächste Übung beinhaltet, das Gelände nach versteckten Gegenständen abzusuchen. Bei einer Wegrandsuche beispielsweise suchen die Hunde das Gebiet bis zu einer bestimmten Breite abseits eines Weges oder einer gedachten Linie, wenn kein Weg vorhanden ist, ab. Zehn Meter nach links, Kehrtwende, zurück auf den Weg, und zehn Meter nach rechts. In diesem Muster hat die Suche zu erfolgen. Wichtig dabei ist, dass der Hundeführer den Hund beobachtet und merkt, dass sein Begleiter «gestochen» hat. Will heissen: Der Hund hat die Witterung aufgenommen. Findet er den Gegenstand, macht er Platz und wartet auf seine Belohnung. «Das ist wichtig», so Schwarz. «Die Hunde müssen immer mit Freude dabei sein.»

Freude bei den Hunden kommt aber vor allem beim sogenannten «Franzosen» auf. So wird der Schutzanzug genannt, welchen sich die Beamten überstreifen. Was geschieht, wenn ein Täter flieht oder die Beamten angreift? Die Hunde wissen, dass sie bei Übungen mit dem Franzosen meistens zubeissen dürfen. Das lässt die Aufregung steigen. Aber auch hier gilt: Los geht es erst, wenn das Kommando erklingt.

Tag der offenen Tür Einblick in die Diensthundegruppe Am Samstag, 7. Mai, zwischen 10 und 16 Uhr stellt die Polizei beim Polizeiposten in Heiden verschiedene Themenbereiche vor, darunter auch die Arbeit der Diensthundegruppe Appenzell. Auf dem Festgelände gibt es zudem verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten und Aktivitäten. (pd)

