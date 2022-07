Schwingen Überstandene Verletzung: Martin Roth gibt Comeback auf dem Weissenstein Am Samstag findet sich ein Grossteil der Schweizer Schwingelite auf dem Weissenstein ob Solothurn, dem vierten Bergkranzfest dieser Saison, ein. Die Appenzeller werden mit neun Athleten am Bergkranzfest vertreten sein. Thomas Mock 20.07.2022, 17.00 Uhr

Martin Roth (oben) kehrt von einer Muskelverletzung zurück. Bild: Lorenz Reifler

Sofern sich die Pläne nicht kurzfristig ändern werden, wird der Herisauer Eidgenosse Martin Roth wiederum im Einsatz stehen. Zuletzt musste er aufgrund einer am Nordostschweizer Teilverbandsfest zugezogener Muskelverletzung am eigenen Heimfest in Urnäsch Forfait geben. Nun scheint sich diese Verletzung zumindest so weit erholt zu haben, dass er wieder in den Kampf um die rar gesäten Kränze eingreifen kann.