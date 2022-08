Niklaus Hörler will OK-Präsidium des Schwägalp-Schwinget abgeben

Schwingen Mr. Schwägalp-Schwinget kündet Rücktritt an: «Nach 25 Jahren aufzuhören, wäre ein Meilenstein für mich» Niklaus Hörler und Schwingerkönig Ernst Schläpfer initiierten vor mehr als 20 Jahren den Bergschwinget auf der Schwägalp. Nun plant OK-Präsident Hörler seinen Rücktritt. Im Interview spricht er über die Erfolgsgeschichte des Bergkranzfestes, aber auch über die grösste Enttäuschung seiner Amtszeit. Mea McGhee Jetzt kommentieren 11.08.2022, 13.45 Uhr

OK-Präsident Niklaus Hörler neben einem Stein, auf dem der jährliche Gewinner Schwägalp-Schwinget notiert wird. Bild: Arthur Gamsa (21. Mai 2021)

Am Sonntag findet das Bergkranzfest auf der Schwägalp zum 22. Mal statt. Im «Regionaljournal Ostschweiz» vom Mittwoch äusserten Sie Rücktrittsgedanken. Wieso gerade jetzt?

Niklaus Hörler: Ich bin seit der ersten Stunde und damit über 20 Jahre in der Organisation des Schwägalp-Schwingets dabei. Die Nachfolge muss gut vorbereitet sein und das künftige OK-Präsidium soll gut eingearbeitet werden.

Sie treten nicht per sofort ab. Welcher Ablauf ist geplant?

Zunächst führen wir am Sonntag das Fest durch. Wir haben eine Findungskommission eingesetzt und es gibt zwei potenzielle Kandidaten für das Präsidium. Idealerweise kann die Person in den kommenden Jahren eingearbeitet werden. Meine Idealvorstellung wäre, dass ich 2025 an der Delegiertenversammlung des Vereins Schwägalp-Schwinget meinen Rücktritt geben kann. Ich wäre dann 25 Jahre dabei und es wäre ein Meilenstein.

Der Trägerverein wurde vom Appenzeller Kantonalverband und vom Toggenburger Verband gegründet. Kommt der nächste Präsident aus dem Toggenburg?

Ein Interessent ist aktives OK-Mitglied aus dem Appenzellerland, einer ist ehemaliges OK-Mitglied aus dem Toggenburg. Die Verbandszugehörigkeit darf bei der Besetzung des Postens keine Rolle spielen. Gewählt wird das OK-Präsidium an der DV des Vereins Schwägalp-Schwinget, welche jeweils im Januar auf der Schwägalp stattfindet.

Weshalb haben Sie sich Ende der 1990er-Jahre für ein Bergkranzfest auf der Schwägalp starkgemacht – und sogar die Ostschweizer Schwinger zum Boykott der anderen Bergfeste aufgerufen?

Durch das Fehlen eines eigenen Bergkranzfestes hatten die Schwinger aus dem Nordost- und dem Nordwestschweizer Verband stets weniger Startplätze an Bergkranzfesten. Wir gingen gegen diese sportliche Ungleichheit an und forderten beim nationalen Verband gleiche Rechte und gleiche Pflichten.

Ihr Anliegen fand nicht sofort Gehör.

Im März 1999 stimmte zwar eine Mehrheit für die Einführung von Bergfesten im NOS und im NWSV, die nötige Zweidrittelmehrheit für die Statutenänderung kam aber nicht zu Stande. Entgegen der Schwingerart riefen wir darauf alle Ostschweizer Schwinger auf, die Bergkranzfeste der Saison zu boykottieren. Dies rüttelte den Zentralvorstand des Eidgenössischen Schwingerverbands auf, und an der Delegiertenversammlung 2000 wurde den Bergfesten Schwägalp und Weissenstein eine dreijährige Versuchsphase zugesprochen. An der DV 2003 wurden diese zwei Bergfeste ohne Gegenstimme in die Statuten des Eidgenössischen Schwingerverbandes aufgenommen.

In seinem Element auf der Schwägalp – hier beim Schwinget von 2016. Bild: Ur Bucher

Aus dem dreijährigen Provisorium wurde ein Grossanlass mit über 12'000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Welche Bedeutung hat der Schwägalp-Schwinget heute?

Das Bergkranzfest ist in der Region und im Verband nicht wegzudenken und fixer Bestandteil im Schwingerkalender. Das Bergkranzfest auf der Schwägalp geniesst als einziges seiner Art seit 2015 beim Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport den Status nationaler Bedeutung. Das hat den Vorteil, dass Armee und Zivilschutz beim Auf- und Abbau der Infrastruktur eingesetzt werden können.

Wie hat sich das Schwingfest seit dem Jahr 2000 gewandelt?

Bei der ersten Austragung kamen bei strömendem Regen 3500 Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Schwägalp. Der Publikumsaufmarsch wurde stets grösser bis zur Rekordkulisse von über 15'000 Personen im Jahr 2018. Auch die Infrastruktur wurde stetig ausgebaut. Diese unglaubliche Entwicklung war nicht vorauszusehen.

Wie erklären Sie sich den Erfolg?

Die einmalige Kulisse mit dem Säntis trägt sicher viel dazu bei. Insbesondere bei schönem Wetter ist es der schönste Festplatz für ein Bergkranzfest. Die Maximalgrösse ist nun aber erreicht, sonst würde die Qualität des Festes leiden. Wir spüren stets viel Goodwill seitens der Bevölkerung und der Trägerverbände. Ein Pluspunkt ist zudem die Möglichkeit zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln von mehreren Orten in der Ostschweiz, welche im Ticketpreis inbegriffen ist.

Welche Erwartungen haben Sie für die Austragung vom Sonntag?

Dieses Jahr sind nicht die stärksten Verbände zu Gast und in zwei Wochen findet das Eidgenössische statt. Wir rechnen mit 12’000 bis 13’000 Zuschauern. Alles ist bereit und ich hoffe auf einen reibungslosen Ablauf ohne Unfälle. So kurz vor dem Eidgenössischen wäre eine Verletzung für einen Schwinger verheerend.

Niklaus Hörler auf der Schwägalp im Jahr 2015. Bild: Archiv

Welche Herausforderungen birgt die Organisation des Grossanlasses?

Wir begannen aus dem Nichts. Inzwischen gehört die Tribüne dem Verein Schwägalp-Schwinget. Die Verantwortung des OK-Präsidenten ist nicht zu unterschätzen. Nervös bin ich nicht mehr, aber es chribelet noch immer und ich bin mit Herzblut dabei.

Es gab auch schwierige Momente in der Geschichte des Schwägalp-Schwingets.

2020 war alles vorbereitet und die Absage hatte grosse finanzielle Konsequenzen. Wir mussten hohe Reservebeiträge auslösen. Letztes Jahr entschieden wir zu Gunsten der Sportler, ein Fest ohne Zuschauer durchzuführen. Trotz grosser Unterstützung durch Sponsoren mussten weitere Reserven aufgelöst werden. Ich bin aber stolz, konnten wir alles aus eigenen Reserven finanzieren. Die grösste Enttäuschung war der Finanzbetrug durch ein vertrautes OK-Mitglied. Der finanzielle und der menschliche Schock waren sehr gross und doch trug am Schluss der Verein Schwägalp-Schwinget keinen finanziellen Schaden davon. Was bleibt, ist die menschliche Enttäuschung.

Welche sportliche Entscheidung ist Ihnen besonders präsent?

Jeder Festsieg ist besonders. Speziell war natürlich jener des Appenzellers Thomas Sutter bei der verregneten Premiere. Oder als im Schlussgangduell der beiden Berner Thomas Zaugg den Favoriten Matthias Sempach nach wenigen Sekunden platt bezwang. Zu erwähnen sind auch die vierfachen Sieger Nöldi Forrer und Samuel Giger – wer weiss, vielleicht gewinnt ja einer zum fünften Mal.

