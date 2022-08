Schwingen Michael Bless mit zehntem Schwägalp-Kranz Der Gaiser Eidgenosse Michael Bless hat zum letzten Mal am Schwägalp-Schwinget teilgenommen. Mit seinem Kranzgewinn tankte er Selbstvertrauen für das Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Thomas Mock 15.08.2022, 15.00 Uhr

Michael Bless (rechts) erkämpfte sich seinen zehnten Schwägalp-Kranz. Bild. Lorenz Reifler

Ein denkwürdiges Fest mag das diesjährige Schwägalp-Schwinget wohl auch für den Gaiser Eidgenossen Michael Bless gewesen sein. Vor wenigen Tagen hat der Sennenschwinger verlauten lassen, dass er das letzte Mal auf der Schwägalp antreten werde. Der Auftakt gelang ihm mit einem Gestellten gegen Steven Moser nur bedingt erfolgreich. In den folgenden Gängen blieb er aber siegreich, ehe er gegen den Zürcher Eidgenossen Samir Leuppi den Kürzeren ziehen musste.

Im alles entscheidenden, auf Biegen und Brechen geführten Kampf entschied er das Duell gegen den Nordwestschweizer Gast Samuel Brun für sich. Mit dem nunmehr zehnten Schwägalp-Kranz dürfte Bless das nötige Selbstvertrauen gefunden haben, um in Pratteln seinen vierten eidgenössischen Kranz anzustreben.

Auch Raphael Zwyssig und Reto Koch zeigten einen ansprechenden Wettkampf. Zwyssig verpasste es vor allem in den Gängen vier und fünf wichtige Punkte zu sammeln, weshalb er sich am Ende dennoch knapp hinter die Kranzränge reihen musste. Reto Koch hatte nach vier Gängen noch alle Chancen, vergab aber im fünften Gang eine aussichtsreiche Position durch eine Niederlage gegen den starken Südwestschweizer Steven Moser. Ähnlich erging es dem Urnäscher Andrin Poltera und dem Herisauer Eidgenossen Martin Roth, welche sich bereits vor dem sechsten Gang nicht mehr Lauerstellung bringen konnten.

Koch muss Wettkampf aufgeben

Weniger glücklich verlief der Wettkampf für die restlichen Appenzeller. Mit zwei Siegen im Vormittagsprogramm lag der Gontner Thomas Koch zur Wettkampfhälfte noch in den vorderen Rängen. Leider zog er sich im vierten Gang eine zurzeit noch nicht weiter bekannte Fussverletzung zu und musste seinen Wettkampf vorzeitig abbrechen.

Der Vorderländer Markus Schläpfer siegte zwar zum Auftakt gegen den Nordwestschweizer Gast Simon Schmutz, die Verlustpunkte in den folgenden Gängen waren aber zu gross, um sich im Endeffekt in eine aussichtsreiche Position bringen zu können. Ähnlich erging es auch dem Gaiser Thomas Kuster. Naim Fejzaj verpasste nach seinem Auftaktsieg seine weiteren Möglichkeiten, weshalb auch der Ausstich ausser Reichweite geriet. Roman Wittenwiler, Sepp Fuster, Domink Schmid und Werner Keller kämpften sich zwar bis in den Ausstich, im Kampf um die Kränze hatten sie aber bereits im Vorfeld zu viele Punkte verloren, um sich diesbezüglich im Rennen zu halten.

Giger mit kleinem Makel zu fünftem Schwägalp-Triumph

Samuel Giger sicherte sich seinen fünften Kranzfestsieg der Saison und den fünften Triumph auf der Schwägalp. Er startete fulminant in seine Titelverteidigung. Im Anschwingen bezwang er im ersten Zug den Gast und Mitfavorit aus der Südwestschweiz, Lario Kramer. Auch in den folgenden Gängen liess er seinen Gegner nicht den Hauch einer Chance. Im vierten Gang kam es zum Aufeinandertreffen mit Defensivkünstler Johann Borcard. Diesem gelang es problemlos, die Gangdauer ohne Niederlage über die Runden zu bringen. Der anschliessende Zusammenschluss hob die Spannung wiederum, wenngleich sich Giger souverän für den Schlussgang qualifizieren konnte. Auf der anderen Seite stand ihm mit Roger Rychen derselbe Gegner gegenüber, welcher Giger bereits im dritten Gang zu besiegen vermochte. In einem spektakulär geführten Schlussgang war es nach etwas mehr als zwei Minuten der gebürtige Appenzeller, welcher den Sieg holte.