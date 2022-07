Roth mit grossartigem Comeback auf dem Weissenstein

SCHWINGEN Kranzgewinn für Martin Roth: Herisauer mit grossartigem Comeback auf dem Weissenstein SCHWINGEN. Ein weiterer Bergklassiker ist bereits wieder Geschichte. Das Bergkranzfest auf dem Weissenstein ob Solothurn verlief am vergangenen Samstag wie erwartet über die starke Berner Delegation, welche sich nebst dem Festsieg auch elf der insgesamt 15 Kranzexemplare sichern konnte. Die Ostschweizer erkämpften sich in Abwesenheit vieler Topschwinger immerhin die Schlussgangteilnahme und insgesamt zwei Kränze. Thomas Mock 25.07.2022, 11.55 Uhr

Martin Roth (oben) sichert sich beim Comeback und nach einer bis anhin schwierigen Saison den zweiten Bergkranz seiner Karriere. Bild: Lorenz Reifler

Der Herisauer Eidgenosse Martin Roth startete zwar gut in die Saison, blieb aber nach seinem Kranzgewinn am Zürcher Kantonalschwingfest unter seinen Erwartungen. Dem nicht genug, musste er das eigene Teilverbandsfest in Balterswil aufgrund einer Muskelverletzung frühzeitig aufgeben und verpasste dadurch auch die Teilnahme am eigenen Kantonalschwingfest in Urnäsch.