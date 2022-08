Zwölf Appenzeller Schwinger starten am Schwägalp-Schwinget

Schwingen Hauptprobe vor dem Eidgenössischen: 12 Appenzeller kämpfen um einen Bergkranz auf der Schwägalp Am Schwägalp-Schwinget werden die Einheimischen am Sonntag von den Gästen aus der Nordwest- und der Südwestschweiz gefordert. Der Gaiser Michael Bless strebt seinen zehnten Schwägalp-Kranz an. Thomas Mock 12.08.2022, 12.00 Uhr

Thomas Kuster (rechts) kämpft um seinen ersten Bergkranz. Bild: Lorenz Reifler

Der 22. Schwägalp-Schwinget darf als einer der grossen Saisonhöhepunkte bezeichnet werden. Zudem gilt das Bergkranzfest als Hauptprobe vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest Ende August in Pratteln. Die Nordostschweizer Schwinger empfangen starke Gäste aus den zwei kleinen Teilverbänden der Nordwest- sowie der Südwestschweiz.

Bless winkt der Jubiläumskranz

Das rund 12-köpfige Appenzeller Team wird einmal mehr vom Gaiser Eidgenossen Michael Bless angeführt. Den bisherigen Saisonverlauf betrachtet, gab es beim Routinier sowohl Höhen als auch Tiefen. So erkämpfte er sich am Zürcher und am Appenzeller Kantonalschwingfest jeweils die Schlussgangteilnahme und reihte sich auch am Nordostschweizer Teilverbandsfest (NOS) zum insgesamt 14. Mal unter die Kranzgewinner. Auf der anderen Seite missglückte ihm der Auftritt als Gast am Innerschweizer Teilverbandsfest (ISAF) in Ennetbürgen und für den Bergklassiker auf dem Brünig musste er gar Forfait geben. Ob er sich rechtzeitig auf die Saisonhöhepunkte erholen konnte, wird sich weisen. Sollte ihm der Kranzgewinn gelingen, wäre es sein zehnter Schwägalpkranz.

Alle Kräfte mobilisieren

Im Weiteren sind Raphael Zwyssig und Martin Roth gemeldet. Auch diese zwei Eidgenossen blicken auf eine durchzogene Saison. Zwyssig feierte am eigenen Kantonalfest den dritten Kranzfestsieg seiner Karriere und konnte sich vor Wochenfrist auch den Kranz am Schaffhauser Kantonalschwingfest aufsetzen lassen. Roth gelang mit dem Kranzgewinn auf dem Weissenstein ein Befreiungsschlag. Für ein weiteres Erfolgserlebnis und den Kranzgewinn werden aber wiederum alle Kräfte nötig sein. Martin Hersche laboriert weiterhin an einer Muskelverletzung, die eine Teilnahme auf der Schwägalp verhindert. Ob er bis Ende August wieder konkurrenzfähig sein kann, wird sich weisen.

Koch strebt zweiten Bergkranz an

Von den weiteren Appenzellern weist insbesondere der Gontner Reto Koch eine ausgezeichnete Bilanz auf. Nachdem er sich am NOS erstmals die zwei Sterne hinter seinen Namen setzen lassen konnte, war er am Bergkranzfest auf dem Weissenstein nahe an seinem ersten Bergkranz. Nur eine Woche später erkämpfte er sich seinen ersten Bergkranz am prestigeträchtigen Brünigschwinget. Umso motivierter dürfte Koch nun am heimischen Bergfest sein, wenn es erneut um die raren Kränze gehen wird.

Thomas Koch (links) wäre ein Bergkranz zuzutrauen. Bild: Lorenz Reifler

Auch Kochs jüngerer Bruder Thomas konnte immer mal wieder starke Akzente setzen, ähnlich wie Thomas Kuster, Markus Schläpfer und Dominik Schmid. Schläpfer und Schmid wissen bereits, wie es sich anfühlt, am Fusse des Säntis zu den Kranzgewinnern zu gehören. Aber auch für sie gilt es am Sonntag, über sich hinauszuwachsen, wenn sie im Rennen um die Kränze bleiben möchten.

Der Urnäscher Andrin Poltera kommt diese Saison, ebenfalls durch Verletzungen zurückgebunden, nicht richtig auf Touren. Vielleicht gelingt ihm dies ja auf der Schwägalp. Der Vorderländer Naim Fejzaj weist eine steigende Formkurve auf.

Nebst dem Eidgenossen Hersche fehlen Roman Wittenwiler und Patrick Schmid verletzungsbedingt. Auch für sie bleibt der Wettlauf gegen die Zeit, um sich bis Ende August wieder in Form zu bringen.

Heimsieg oder Überraschung

Auch die beiden Gastverbände beklagen Verletzte. Die gemeldeten Eidgenossen Andreas Döbeli und Steve Duplan sind nicht einsatzfähig. Dennoch werden unter anderem mit Nick Alpiger, Patrick Räbmatter, Joel Strebel, Benjamin Gapany und Lario Kramer starke Gäste erwartet, die den Gastgebern den Heimsieg streitig machen wollen. Topfavorit auf den Festsieg ist Samuel Giger, wenngleich mit Werner Schlegel starke Konkurrenz aus dem eigenen Teilverband vorzufinden ist.