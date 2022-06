Schwingen Gebrüder Koch und Wittenwiler mit erfolgreicher Premiere: Drei neue Appenzeller Teilverbandskranzer Mit dem Nordostschweizer in Balterswil sowie demjenigen der Südwestschweizer in Visp sind die ersten zwei Teilverbandsfeste bereits wieder Geschichte. Mit fünf gewonnenen Kränzen können die Appenzeller eine positive Bilanz ziehen, wenngleich bei einigen Schwingern der Wettkampf nicht wunschgemäss zu Ende gegangen ist. Thomas Mock 27.06.2022, 15.00 Uhr

Reto Koch (unten) lieferte einen starken Wettkampf ab. Bild: Lorenz Reifler

Aufgrund ihrer bisherigen Saisonleistungen durften sich die Gontner Brüder Reto und Thomas Koch berechtigte Chancen auf ihren ersten Teilverbandskranz ausrechnen. Als ob sie sich noch abgesprochen hätten, brillierten am Ende beide Schwinger mit einem ähnlichen Notenblatt.

Während beide sowohl beim dritten als auch beim fünften Gang den Platz als Verlierer verlassen mussten, bezwangen auch beide in ihrem zweiten Gang gegen Marcel Bieri bzw. Beni Notz je einen Eidgenossen. Mit vier Siegen resultieren die wohl verdienten, fast schon überfälligen Kranzränge fünf und sechs.

Auch der Schwellbrunner Roman Wittenwiler zeigte einen beherzten Wettkampf, welcher ebenfalls in seinem ersten Teilverbandskranz mündete. Den Grundstein zu seinem Erfolg legte er im dritten Gang, als er in einem abgeklärten Gang den Berner Adrian Walther zu stellen vermochte. Dank seiner guten Noten genügte es ihm trotz der abschliessenden Niederlage gegen den Bündner Mitfavoriten Armon Orlik in die begehrten Kranzränge.

Bless und Schmid abgeklärt

Der Gaiser Eidgenosse Michael Bless und der Hundwiler Teilverbandskranzer Dominik Schmid teilten sich ex aequo den vierten Schlussrang mit einem praktisch identischen Notenblatt. Besonders für Schmid sah es nach Wettkampfhälfte mit je einem Sieg, einer Niederlage und einem gestellten Gang noch nicht sehr frohlockend aus. Allerdings vermochte er sich im Nachmittagsprogramm zu steigern und sicherte sich seine Spitzenrangierung dank einem abschliessenden Sieg gegen den St.Galler Teilverbandskranzer Christian Bernold. Bless seinerseits geriet nach der Punkteteilung zum Auftakt gegen den Zürcher Eidgenossen Samir Leuppi und seiner Niederlage im vierten Gang gegen den letztjährigen Innerschweizer Teilverbandssieger Joel Ambühl unter Zugzwang, doch auch er meisterte diese Hürden zum verdienten Kranzgewinn.

Drei Appenzeller Eidgenossen ohne Kranz

Weniger glücklich verlief insbesondere die Endphase für die restlichen Appenzeller. Der Herisauer Eidgenosse Martin Roth musste den Wettkampf nach vier Gängen verletzt aufgeben, während der Innerrhoder Martin Hersche an seinem ersten diesjährigen Kranzfest bereits nach fünf Gängen aus der Entscheidung fiel.

Eine Chance hätte Raphael Zwyssig im Kampf gegen den Innerschweizer Eidgenossen Marcel Bieri gehabt. Allerdings endete dieser Abnützungskampf ohne einen Sieger und letztendlich fehlte Zwyssig der berüchtigte Viertelpunkt zum Kranzgewinn. Auch Naim Fejzaj, Aurel Inauen, Sepp Fuster, Werner Keller und Urs Giger blieben bis zuletzt im Rennen um das Eichenlaub. Fejzaj lieferte sich mit Schwingerkönig Arnold Forrer einen ausgeglichenen Kampf, ehe der Altmeister doch noch zum Sieg und zu seinem nunmehr 149. Kranzgewinn kam. Auch Giger witterte seine Chancen gegen den Südwestschweizer Gast Christoph Baeriswyl, allerdings endete der Kampf ohne einen Sieger. Für Inauen, Keller und Fuster war die gesetzte Hürde im entscheidenden Gang allerdings zu hoch und somit auch der erwünschte Kranzgewinn.

Zum verdienten Festsieger kürte sich einmal mehr der Thurgauer Topfavorit Samuel Giger. Im Schlussgang bezwang er vor über 9000 Zuschauerinnen und Zuschauer den bis dahin stark aufschwingenden Toggenburger Werner Schlegel mittels Kurz und Nachdrücken. Für Giger bedeutete dies der vierte Kranzfestsieg in der laufenden Saison und der dritte am eigenen Teilverbandsfest.

Schläpfer in der Südwestschweiz ohne Kranz

Mit Markus Schläpfer war auch ein Appenzeller Schwinger am Südwestschweizerischen Teilverbandsfest in Visp im Einsatz. Mit drei Siegen, zwei Gestellten und einer Niederlage klassierte er sich leider knapp hinter den Kranzrängen. Auch der zweite Nordostschweizer, Shane Dändliker, verpasste den Kranz, weshalb die Nordostschweizer Ausbeute sicherlich nicht als befriedigend zu bezeichnen ist. Den Festsieg holte sich der Innerschweizer Eidgenosse Sven Schurtenberger, welcher im Schlussgang gegen den Freiburger Romain Collaud siegreich blieb.