Die Badibetreiber im Appenzellerland zeigen sich zuversichtlich

Schwimmen Bessere Zeiten sind in Sicht: Die Betreiber der Badis im Appenzellerland zeigen sich für die nächsten Sommerwochen optimistisch Es ist keine einfache Zeit für die Schwimmbäder. Kaum schienen die Corona-Fallzahlen rückläufig, tauchen nun neue Probleme auf, die den grossen Besucheransturm verhindern. Die einzelnen Bäder in der Region zeigen sich dennoch zuversichtlich. Damian Allenspach 23.07.2021, 05.00 Uhr

Trotz Ferien und wechselhaftem Wetter finden auch in diesem Sommer Jung und Alt den Weg nach Waldstatt. Bild: PD

Morgens, kurz vor 10 Uhr, im Schwimmbad Waldstatt. Die Ersten ziehen bereits ihre Bahnen, am Beckenrand steht der Coach, der sie lautstark anfeuert. Es sind die Mitglieder eines Schwimmklubs, welche schon seit über 30 Jahren diesen Ort für ihr Training besuchen, wie von Lars Wiesli zu erfahren ist. Er ist an diesem Morgen für den Kiosk und den Eintritt zuständig.

Dass so viele um diese Zeit bereits den Weg zum Wasser gefunden haben, sei aber nicht immer so gewesen in dieser Saison. «Es gab Tage, an denen selbst die Morgenschwimmer ‹gestreikt› hatten. Nur drei oder vier von normalerweise rund 20 Frühaufstehern haben sich getraut», erzählt Wiesli erstaunt. Auch in Teufen kennt man dieses Problem. «Während zweier Wochen waren morgens nur die Frühschwimmer anwesend, nachmittags wurde die Badi geschlossen», so Albert Müller, der Leiter des Freibades.

Instabiles Wetter als Problem

In diesem Jahr scheint, anders als 2020, aber nicht die Pandemie für die ausbleibenden Gäste verantwortlich zu sein. Unbeständiges Wetter sei das Problem, wenn es nach Wiesli geht. Gerade in Waldstatt, wo in den letzten Tagen oft eine Bise durch das Schwimmbad wehte, sei man auf zwei oder drei schöne Tage in der Woche angewiesen. Mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert sieht sich Karl Inauen vom Schwimmbad Appenzell: «Eine Woche oder zehn Tage Badewetter wären genial.»

Gleiches gilt auch für das Freibad Sonnenberg in Herisau: «Es ist einfach zu nass und das Wetter instabil», sagt Kathrin Weber vom Sportzentrum Herisau. In Walzenhausen sei der Betrieb besonders auf sonnige Wochen angewiesen, da an verregneten Tagen das Bad gar nicht erst geöffnet würde, heisst es auf Nachfrage.

Neben dem Wetter spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass gerade Sommerferien sind. Kathrin Weber kann sich deshalb gut vorstellen, dass

«viele Familien vermutlich einfach mal weg wollen und in der Nähe, schweiz- oder europaweit, ihre Ferien buchen.

Sie sind in den ersten Sommerferienwochen nicht in Herisau».

In Teufen macht sich das Fehlen der Kleinen besonders bemerkbar. Das obligatorische Schulschwimmen und die damit verbundene Anzahl Kinder mache hier normalerweise den Hauptteil der Besucherinnen und Besucher aus, so Albert Müller.

Die Zeichen stehen auf Zuversicht

Mit möglicherweise höheren Temperaturen in den kommenden Wochen und dem Fortschreiten der Ferien keimt aber Zuversicht auf. Wenn die Kinder mit ihren Eltern aus den Ferien zurück sind, sei auch eine Verbesserung in Sicht, sind sich die Badibetreiber mehrheitlich sicher. Und, auch wenn die bisherigen Monate nicht wie gewünscht verliefen, ist nicht alles verloren. «Der August hat auch schon gute Besucherzahlen gebracht», so Albert Müller. Kathrin Weber schliesst sich dieser Meinung an. «Manchmal sind der August und der Herbst wunderschön und warm. Dann haben wir eine Wassertemperatur von 25 Grad.»



Das Schwimmbad in Sonnenberg in Herisau: Die Verantwortlichen waren nur mit dem Juliwetter zufrieden. Bild: PD

Glücklich sein kann man, dass nach den starken Unwettern, welche in Teilen der Schweiz und im grenznahen Ausland für Verwüstung gesorgt haben, in keinem Schwimmbad Schäden zu beklagen sind. Mancherorts erinnert man sich aber an Vergangenes: 2008 wurde in Waldstatt das Schwimmbad überflutet. In Teufen waren nach den Stürmen im Jahr 2002 zusätzliche Sickerleitungen und Schächte notwendig.

Pandemie war letztes Jahr grösstes Problem

«Angst und Bedenken», das hatten die Leute im letzten Jahr nach Ansicht von Müller. Das Virus hat 2020 den Run auf die Badis verhindert, weil die Gäste Angst hatten, sich anzustecken. Die Schwimmbäder hatten trotzdem mit einem entsprechenden Schutzkonzept geöffnet. Beispielsweise in Teufen, wo man sich die Obergrenze von 600 Personen auferlegt hatte, oder in Heiden, wo die Badegäste ein «Schwimmbändeli» tragen mussten. So wurde kontrolliert, dass sich nur 100 Personen im Wasser befinden. In Waldstatt war es in den ersten Monaten nur erlaubt, sich vom Wasser direkt ins Restaurant zu verschieben – die Wiesen waren für die Gäste gesperrt.

Karl Inauen, Bademeister in Appenzell. Bild: PD

Obwohl wegen der Pandemie Einschränkungen galten, sagt Karl Inauen: «Es war ziemlich normal. Es sind viele Leute gekommen.» Für ihn ist aber ebenfalls klar:

«Wer sich nicht wohlfühlt, soll auch nicht ins Schwimmbad gehen.»



Albert Müller pflichtet dem bei. Auch für ihn sei es im letzten Jahr trotz Hygienekonzepte besser gewesen.

Nicht alle sind in den Ferien

An diesem Vormittag haben sich im Schwimmbad Waldstatt bereits zahlreiche Familien, aber auch ältere Personen eingefunden. Nicht alle sind also in den Ferien. Eine Frau, welche gerade ihre kleine Tochter abtrocknet, sagt: «Momentan ist es schwierig, weil wir seit kurzem eine kleine Katze haben.» Und man plane noch Ferien, allerdings nicht im Ausland. Ins Tessin oder auf eine Alp soll es gehen, zusätzlich sind Velotouren oder Spielen im Wald angesagt.

Eine zweite Familie mit drei Kindern plant ähnliches: «Wir bleiben im Sommer immer hier. Im Herbst gehen wir vielleicht noch nach Kroatien», sagt die Mutter. Der Vater fügt hinzu: «In den Zoo gehen war auch noch eine Idee.» Es sei aber für die Kleinen nicht wichtig, wo man in den Ferien ist. «Die Kinder wollen vor allem Zeit mit den Eltern verbringen.»