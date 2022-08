Bruno Huber über Bezirksfusion und tödliche Unfälle im Alpstein

Schwende-Rüte Bezirksfusion und tödliche Unfälle im Alpstein: Innerrhoder Hauptmann Bruno Huber hat eine turbulente Zeit hinter sich Nach dem intensiven Engagement für die Fusion Schwende-Rüte beschäftigen die tödlichen Unfälle im Alpstein den regierenden Hauptmann Bruno Huber. Dabei hätte er noch 2019 seine politischen Ämter niederlegen wollen. Selina Schmid Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Hauptmann von Schwende-Rüte, Innerrhoder Grossrat und Geschäftsführer der Regiobus AG: Bruno Huber bleibt wenig Freizeit. Bild: Tobias Garcia

Bruno Huber hat anspruchsvolle und turbulente Wochen hinter sich. Nach der ersten Bezirksfusion in Innerrhoden seit 150 Jahren beschäftigten mehrere tödliche Unfälle im Alpstein den regierenden Hauptmann von Schwende-Rüte. Der Vorwurf war, dass die Wanderwege im Bezirk zu gefährlich und zu wenig gesichert seien.

Nach einer Beratung hatten Hauptmann Huber und der Bezirksrat kürzlich entschieden: Auch wenn die Bergwanderwege im Gebiet Ebenalp-Äscher-Seealpsee zu den meistbegangenen im Alpstein gehören und man ihnen grosse Aufmerksamkeit schenke – ein grossflächiger Ausbau wird nicht angestrebt.

Als der Bezirksrat Schwende-Rüte seinen Entschluss kommuniziert, sitzt Bruno Huber in seinem Büro in Gossau. Seit 16 Jahren ist er Geschäftsführer der Regiobus AG, an diesem Morgen kann er sich kaum darauf konzentrieren. Unentwegt klinget sein Telefon, die Journalistinnen und Journalisten haben Rückfragen. Huber sagt: «Jeder Unfall ist tragisch. Aber der Alpstein und besonders der Äscherweg sind sehr anspruchsvoll, dessen muss man sich bewusst sein. Richtiges Schuhwerk und aufmerksames Wandern gehört dazu.»

Jeden Sonntag Joggen im Alpstein

Huber weiss, wovon er spricht. Jeden Sonntag, wenn seine Frau Manuela die Messe in der Bruderklauskapelle besucht, fährt Huber bis Weissbad mit. Von dort aus joggt er über die Ebenalp entlang des Äscherwegs zum Seealpsee. Immer wieder treffe er Berggängerinnen und Berggänger an, die sich riskant verhalten.

«Vor kurzem habe ich beobachtet, wie Kinder auf dem Äscherweg Fangen spielten.»

Er habe ihre Eltern darauf hingewiesen, dass sie besser auf ihre Kinder aufpassen sollten. Dass hier Menschen abstürzen können. «Der Vater war sich der Gefahr schlicht nicht bewusst, trotz Signalisation.»

Durch das Alpsteinmassiv ist der Bezirk Schwende-Rüte der mit Abstand grösste des Kantons. Der Bezirksrat, welchem Bruno Huber seit 2014 angehört, ist hauptsächlich für den Zustand der Wanderwege verantwortlich. Huber hatte im Zusammenhang mit den jüngsten Unfällen am Äscher auch die Koordination und Kommunikation übernommen.

Noch 2019 hatte Bruno Huber erwogen, seine politischen Engagements niederzulegen, aber entschied, sich so lange zur Verfügung zu stellen, bis der Fusionsprozess Schwende-Rütes abgeschlossen ist. Gemeinsam mit Grossrätin und damaligen Bezirksrätin Angela Koller hatte Huber die Idee einer Bezirksfusion reaktiviert, nachdem die Landsgemeinde 2012 den Zusammenschluss des inneren Landesteils ablehnte. «Danach hat wohl niemand damit gerechnet, dass es wirklich zu einer Fusion kommen würde, aber durch das Fusionsgesetz hatten wir die gesetzliche Grundlage. Also begannen wir mit jenen Bezirken, die am besten zusammenpassten.»

Der Bezirk muss sich neu formieren

Nach dem finalen Ja durch die Landsgemeinde hielt Schwende-Rüte die erste Bezirksgemeinde am 1. Mai ab. Bruno Huber hätte sich gewünscht, dass mehr Bürgerinnen und Bürger erschienen. Gerechnet wurde mit 800 bis 1000 Schwende-Rütnern, gekommen waren rund 700. Huber sagt:

«Wenige kümmern sich darum, was politisch auf der Kommunalebene geschieht.»

Auch nach der Fusion identifizieren sich die Bürgerinnen und Bürger eher über die Dörfer, in denen sie wohnen, als die Bezirke, schätzt Huber.

Vor dem Zusammenschluss sorgten besonders die Themen Wappen, Steuern und der Ortsname für Diskussionen. Nun beansprucht die Zusammenlegung von Abläufen und Geschäften die Aufmerksamkeit der Bezirksrätin und Bezirksräte. Der Bezirk müsse sich neu formieren, die neue Verwaltung sich einspielen, sagt Huber.

Der Aufwand wäre im Milizsystem ohne eine leistungsfähige Verwaltung nicht zu stemmen, sagt Huber. «Ein Bezirksrat sollte nach Feierabend keine Verfügungen mehr verfassen müssen, sondern seine Exekutivaufgabe auch strategisch wahrnehmen können.» Darum habe der Bezirk jemanden in Vollzeit angestellt, der die Fähigkeit mitbringt, die Geschäfte selbstständig vorzubereiten und zu führen. Der Verwaltungsleiter Bruno Streule habe ausserdem das nötige Wissen über die Gesetze mitgebracht, so Huber.

Die Zeit seit der Fusion erlebte Huber intensiv, auch weil er einiges an Kritik einstecken musste. Sachgezogenes werde direkt gesagt, Kritik an seiner Person höre er über Ecken. «Jemand sagte, ich wollte die Fusion, um mehr Macht zu haben. Das ist Schwachsinn, auf der kommunalen Ebene hat man nur wenig Entscheidungsspielraum.» Es sei einfacher zu kritisieren, anstelle aktiv Verantwortung wahrzunehmen. Um ihn ginge es auch nicht, sagt Huber: «Ich engagiere mich, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben, die mir ein sicheres Leben an einem schönen Ort ermöglicht. Damit es die kommenden Generationen genauso schön haben wie ich.»

«Servir et disparaître»

In einem Kanton, in dem die Distanzen kurz sind und sich die Menschen gut kennen, fallen ihm die politischen Entscheidungen leichter, da er im Kanton St.Gallen arbeitet. «Die Trennung ist vorteilhaft, ich bin unabhängig und kann frei auftreten.» Damit bleibe er sich treu, aber mache er sich nicht unbedingt beliebt. Huber sagt: «Etwa musste ich 2019 akzeptieren, dass ich dadurch kein vollwertiges Mitglied im Gewerbeverband bin.»

Wenn der junge Bezirk eingespielt sei, wird Huber sein Amt als Hauptmann nach dem Leitspruch «servir et disparaître» abgeben. Ob es in Zukunft einst in Innerrhoden zu einer weiteren Bezirksfusion kommen wird, wagt er nicht zu sagen. «Dafür müsste sich jemand wirklich engagieren. Es wäre momentan eher schwierig. Innerrhoderinnen und Innerrhoder mögen eigenständig sein, nicht zentralregiert werden.»

Der wöchentliche Ausflug zum Seealpsee gehört zur beschränkten Freizeit, die Bruno Huber hat. Seine verschiedenen Aufgaben – Geschäftsführer der Regiobus AG, Grossrat und regierender Hauptmann des jungen Bezirks Schwende-Rüte – halten ihn auf Trab. Mit der richtigen Organisation und der Ermutigung seiner Frau Manuela funktioniere es. Und trotzdem:

«Ich bin 55 und werde nicht jünger. Das Ende meines Bezirksengagements ist in Sichtweite.»

