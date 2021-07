Appenzeller Zimmerleute und Holzbearbeiter diplomiert

Schwende «Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen»: Erfolgreiche Zimmerleute und Holzbearbeiter ausgezeichnet Trotz Corona konnten die Lehrabschlussprüfungen der Zimmerleute und Holzbearbeiter stattfinden. Auch die feierliche Übergabe der Diplome liessen sich die «Hölzigen» nicht nehmen. Karin Erni 04.07.2021, 16.50 Uhr

Die frisch diplomierten Zimmerleute und Holzbearbeiter posieren in Schwende. Bild: Karin Erni

Die ganze Schweiz sass am vergangenen Freitagabend vor den Fernsehgeräten, um das EM-Viertelfinalspiel der Schweiz gegen Spanien zu sehen. Die ganze Schweiz? Nein! Im Innerrhoder Dorf Schwende pilgerten in der Zimmermannstracht gekleidete junge Männer und eine grosse Zahl von Begleiterinnen und Begleitern freudig in Richtung Mehrzweckgebäude. Zu feiern gab es die Diplomübergabe der Zimmerleute EFZ und Holzbearbeiter EBA von Inner- und Ausserrhoden.

Prüfungsobmann Andreas Manser konnte zufrieden feststellen, dass von 22 angemeldeten Auszubildenden 21 die Prüfung erfolgreich bestanden hatten. Sechs haben sogar mit einer Note von 5,0 und darüber abgeschlossen und wurden mit einem Geschenk ausgezeichnet. Die Prüfungen der Zimmerleute haben vom 1. bis 19. Juni bei heissem Wetter in der Holzfachschule in Teufen stattgefunden. Die Prüfungsaufgaben seien von Holzbau Schweiz zusammengestellt worden, sagt Manser. «Sie waren streng, aber fair.» Die Zeit sei eher knapp bemessen gewesen, so der Prüfungsobmann. «Einzelne benötigten noch die letzten Sekunden für die Schlussarbeiten.» Er zeigte sich erleichtert, dass die Prüfungen ohne Unfall und ohne Coronakomplikationen vonstattengingen. Die Abschlussprüfungen der Holzbearbeiter haben gemäss Manser im Kanton St.Gallen stattgefunden. «Sie konnten ihre Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit erledigen und haben gute Arbeit geleistet.»

Andreas Manser dankte auch seinen sieben Expertenkollegen. Insgesamt 350 Arbeitsstunden hätten sie gemeinsam aufgewendet, um die Aufgaben vorzubereiten, das Material herzurichten, Aufsicht zu halten und die Abschlussarbeiten zu korrigieren.

Sorge um fehlenden Berufsnachwuchs

«Egal, ob die Schweiz heute gewinnt, dieser Tag wird in die Geschichte eingehen», sagte der stillstehende Landammann Roland Inauen zu den jungen Berufsleuten. «Nämlich in Ihre persönliche Lebensgeschichte.» Er zeigte sich besorgt über den fehlenden Berufsnachwuchs. «Die Holzbranche ist ein Leuchtturm für das Appenzellerland und dieser soll weiterleuchten.» Dieses Jahr seien nur drei Lehrverträge abgeschlossen worden, nächstes Jahr sehe es aber wieder besser aus.

Walter Rotach, Präsident der Ausserrhoder Sektion von Holzbau Schweiz, gratulierte den Lehrabgängern im Namen des Verbands. Er zeigt sich zuversichtlich, dass sich genügend Jugendliche für eine Ausbildung in der Holzbranche interessieren. «Sie bietet für jeden etwas - von Tradition bis Hightech.»

Zum Abschluss der Feier führten die Zimmerleute den bekannten Zimmermannsklatsch auf – natürlich coronakonform mit frisch desinfizierten Händen und mit Gesichtsmasken.

Folgende Zimmerleute haben mit einer Note von 5,0 und mehr abgeschlossen: Dominik Brülisauer (5,3); Dominik Wild (5,2); Kevin Graf (5,1); Simon Fässler (5,0); Beat Langenegger (5,0); Reto Rusch (5,0). Bei den Holzbearbeitern EBA wurde ausgezeichnet: Kevin Rösch (5,0).