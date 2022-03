Spatenstich zur Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckanlage

Schwellbrunn Spatenstich für die Erweiterung der Mehrzweckhalle: Am «Herz» des Dorfes beginnt die Grossoperation Nach Beendigung der Bauarbeiten in einem Jahr wird die Schwellbrunner Bevölkerung die sanierte und vergrösserte Mehrzweckanlage wieder nutzen können. Karin Erni 30.03.2022, 15.00 Uhr

Die an der Planung und Ausführung beteiligten Personen trafen sich am Dienstagabend zum offiziellen Spatenstich. Bild: Karin Erni

Am Dienstagabend trafen sich Vertreter der Baukommission, des Architektenteams und die Bauleiter zum Spatenstich für die Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckanlage Schwellbrunn. Diese ist seit nunmehr 40 Jahren in Betrieb. «Hier treffen sich Schule, Vereine Militär und Politik, Kultur und Unterhaltung und so soll es auch in Zukunft sein», sagte Gemeindepräsident Ueli Frischknecht am Anlass.

Der Spatenstich hat eine lange Vorgeschichte: Bereits im Jahr 2009 war eine erste Projektstudie erfolgt. Das Projekt dümpelte in den Folgejahren vor sich hin. Finanzielle Überlegungen des Gemeinderates hätten es ausgebremst, so Frischknecht. «Diese darf man aus heutiger Sicht als klar falsch beurteilen.» Weiter habe ein Navigator gefehlt. «Jemand, der die Richtung beharrlich vorgab und das Projekt vorantrieb.»

Gefunden wurde dieser schliesslich in der Person von Markus Schmidli, der 2017 als Leiter der Baukommission MZA die Aufgabe übernahm, ein Grobprojekt samt Kostenschätzung zu erarbeiten. Das Kostendach stieg von ursprünglich 5,8 auf heute 7,3 Millionen Franken. Um dies zu stemmen, bewilligte die Mehrheit der Bevölkerung 2015 eine Erhöhung des Steuerfusses um 0,2 Einheiten.

Finanzen auf gutem Weg

Gegen 100 Sitzungen von verschiedenen beteiligten Projektgruppen hätten stattgefunden, rechnete Ueli Frischknecht vor. Er bedankte sich bei Markus Schmidli für dessen Einsatz und fügte scherzhaft an: «Das Denkmal für dich wird an der offiziellen Eröffnung eingeweiht.» Das Thema Finanzen begleite das Projekt weiterhin, so Frischknecht.

«Trotz Unterstützung durch Stiftungen, Unternehmen und Privaten fehlen noch 170’000 Franken bis zur Zielsetzung von 600’000 Franken.»

Er sei aber zuversichtlich, dass das gesteckte Ziel noch erreicht werde, so Frischknecht. «Ich hoffe nun auf eine tolle Sanierung ohne Unfälle und Komplikationen.» Der Gemeindepräsident wies im Anschluss an den Spatenstich ausdrücklich darauf hin, dass die Schutzräume der Mehrzweckanlage trotz der Umbauarbeiten im Ereignisfall der Bevölkerung jederzeit zur Verfügung stehen.