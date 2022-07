Sonnenberg Health Hotel Schwellbrunn führt Betrieb ohne Tibits

Schwellbrunn Sonnenberg Health Hotel trennt sich nach wenigen Monaten von «Tibits» Die Meldung hatte im vergangenen Herbst für mediale Aufmerksamkeit gesorgt: Die vegetarische Restaurantkette Tibits führte die Gastronomie des neu eröffneten Gesundheitshotels. Nun wurde bekannt, dass die beiden Unternehmen bereits wieder getrennte Wege gehen. Karin Erni Jetzt kommentieren 21.07.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das «Sonnenberg»-Team, bestehend aus Michaela Lins, Felix Rau, Thomas Rau und Marc Fuchs posiert vor der fantastischen Aussicht in Schwellbrunn. Bild: Karin Erni

Seit Anfang Juli steht die Küche des Sonnenberg Health Hotels nicht mehr unter der Leitung der Restaurantkette Tibits. «Sonnenberg»-Geschäftsführer Felix Rau sagt dazu: «Wir sind den Gastroprofis von ‹Tibits› sehr dankbar für die geleistete Aufbauhilfe. Nun sind wir aber bereit, den Betrieb selbst zu übernehmen.» Die Trennung sei im Guten verlaufen, so Rau. «Wir stehen weiterhin in Kontakt und gegenseitigem Austausch.»

Ernährung hilft bei Gesundung

Für die Gäste von Hotel und Restaurant ändert sich nichts. Es wird weiterhin nach dem gesamtheitlichen Ansatz der Biomedizin gekocht, den der Teufner Arzt Thomas Rau und sein Team mit Alexandra Kotthaus entwickelt hat. Rau ist mit zwei weiteren Ärzten im Haus medizinisch tätig und sagt: «Wir machen die Erfahrung, dass die Heilung der Patienten wesentlich schneller verläuft, wenn sie sich konsequent nach unseren Grundsätzen ernähren. Unser Essen wird in Bioqualität frisch gekocht, ist vegan und enthält weder Gluten, Mais noch Soja.»

Die Patienten im «Sonnenberg» kommen aus der ganzen Welt. Bei den Krankheitsbildern ist momentan Krebs am häufigsten vertreten. Im Moment sei zudem eine Zunahme von Long Covid-Fällen zu verzeichnen, so Thomas Rau. «Wir arbeiten bei der Behandlung nicht gegen die Krankheit, sondern für den Menschen. Durch die biomedizinischen Therapien werden die Organe dazu angeregt, sich neu aufzubauen. Dabei ist die Umstellung der Ernährung ein wichtiger Bestandteil.» Auch die intakte Landschaft leiste ihren Beitrag zur Gesundung, so der Arzt. «Das Appenzellerland ist für uns alltäglich, für Menschen aus einer Grossstadt dagegen ist es wie ein Paradies.» Die Gäste des Hotels Sonnenberg kommen zum grössten Teil aus dem Ausland.

Ostschweizer wird neuer Leiter

Neuer Leiter der Hotellerie und Gastronomie ist Marc Fuchs. Der gebürtige Tübacher hatte während vieler Jahre Berufserfahrungen im Ausland gesammelt und war zuletzt in Zermatt tätig. «Mein Ziel war es, zurück in die Ostschweiz zu kommen. Hier im ‹Sonnenberg› kann ich neue Erfahrungen im Bereich vegane Ernährung sammeln. Clear Food und Clean Food sind wichtige Trends, die mich persönlich interessieren», so der Gastronom. Er habe sich während zweier Monate in die Materie einarbeiten können. Von der bestehenden Crew sind praktisch alle Mitarbeiter geblieben. «Sam, der kreative Geist der Küche, verfügt über ein grosses Pflanzenwissen und viel Erfahrung im Bereich vegane Ernährung», so Fuchs. Küchenchef Andrin aus Herisau hat sich nach zwei Monaten auch gut ins Team eingelebt.

Gemüse wächst in der Nachbarschaft

Das Gemüse, das im «Sonnenberg» auf die Teller kommt, stammt zu einem grossen Teil von einem Bauernhof in der Nähe. Von der Terrasse könnten die Gäste direkt zu den Beeten hinüberblicken, sagt Fuchs. «Das braucht aber grosse Flexibilität bei der Menuplanung. Wir können nicht einfach beim Grosshändler bestellen, was wir wollen, sondern müssen mit den Zutaten planen, die saisonal gerade zur Verfügung stehen.» So zu kochen sei zudem personalintensiv, so Fuchs weiter. «Wir verwenden keine Convenience-Produkte. Das glutenfreie Brot wird täglich frisch gebacken und die Saucen von Grund auf selbst hergestellt.» Diese enthalten oft fein gemahlene Nüsse, weil die klassischen Zutaten wie Rahm, Knochen und Mehl tabu sind. «Die Patienten lernen während ihres Aufenthalts, dass veganes Essen nicht nur Verzicht bedeutet, sondern genussvoll sein kann», sagt Marc Fuchs. «Doch sie brauchen oft neue Ideen. Dafür geben wir ihnen auf Wunsch die Rezepte ihrer Lieblingsgerichte mit nach Hause.» Geplant sind auch Kochworkshops. Hier sollen Patienten und Interessierte lernen, wie sie gesunde vegane Gerichte selbst zubereiten können.

Das Hotel wird zunehmend für Veranstaltungen aus dem Gesundheitsbereich gebucht. Auch auswärtige Gäste seien im «Sonnenberg» willkommen, sagt Fuchs. «Fürs Abendmenu sind wir aber dankbar für eine Anmeldung, da wir möglichst wenig Food Waste verursachen wollen.»

Enttäuschung bei «Tibits»

Reto Frei, «Tibits»-Mitgründer Bild: PD

Bei der Firma Tibits bedauert man die Entscheidung der BioMed Center AG. «Tibits»-Mitgründer Reto Frei sagt: «Wir hatten uns auf eine längere Zusammenarbeit eingestellt und hätten die Gastronomie des Hotels gerne weitergeführt.» Es sei eine spannende Zeit gewesen, so Frei. «Wir konnten viel bewegen und neue Erfahrungen machen. Das gewonnene Wissen über gesunde Ernährung werden wir künftig noch mehr in die Planung unseres Angebots bei ‹Tibits› einfliessen lassen.» Sie könnten sich ein ähnliches Engagement in Zukunft durchaus vorstellen, so Frei. «Wir sind offen für weitere Kooperationen. Doch aktuell brauchen unsere Gastronomiebetriebe nach der Coronakrise wieder unsere volle Energie.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen