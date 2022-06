Päpstliche Exgardisten feiern 100-Jahr-Jubiläum in Appenzell

Schweizergarde Der wohl sicherste Umzug der Schweiz: Die päpstlichen Ex-Gardisten ziehen durch Appenzell Die Ehemaligen der Schweizergarde feiern am Wochenende in Appenzell ihr 100-Jahr-Jubiläum. Einige Veranstaltungen sind auch für die Öffentlichkeit zugänglich, wie die Festmesse oder der Umzug durch die Hauptgasse Appenzells. Selina Schmid Jetzt kommentieren 23.06.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schweizergardisten in Rom: Ihr Ehemaligenverein feiert am Wochenende in Appenzell sein Jubiläum. Bild: Keystone

Die Schweizergardisten sorgen seit dem Jahr 1506 für die Sicherheit des Papstes in Rom. Sie begleiten ihn auf seinen Reisen, bewachen die Vatikanstadt oder leisten Ehrendienste bei Messen oder Audienzen. Mindestens 26 Monate verpflichten sie sich der Sicherheit des Papstes, bleiben sie drei Jahre im Dienst, können sie das schweizerische Diplom als Fachmann für Sicherheit und Bewachung erwerben.

Ihr Ehemaligenverein feiert dieses Jahr während dreier Tage in Appenzell sein 100-Jahr-Jubiläum. Gegründet wurde der Verein 1921, um die Kameradschaft zwischen den Ehemaligen aufrechtzuerhalten. Wegen der Coronapandemie musste der Anlass um ein Jahr verschoben werden.

Höhepunkt wird am Sonntag sein

Das Jubiläumsprogramm umfasst sowohl Anlässe, deren Besuch nur den Ex-Gardisten und deren Familien vorbehalten ist, als auch öffentliche Veranstaltungen. Schon am Freitag beginnen die Feierlichkeiten für die rund 500 Ex-Gardisten und ihre Angehörigen.

Öffentlich ist der musikalische Empfang am Samstag ab 11 Uhr auf dem Kanzleiplatz in Appenzell. Die «Banda», die uniformierte Musikgesellschaft der Ex-Gardisten, wird rassige Märsche spielen. Auch die Tambouren der Appenzeller Musikgesellschaft spielen ein Konzert. Es sind Reden vom regierenden Landammann Roland Dähler, vom Gardekommandanten Christoph Graf und Lukas Schmucki, Präsident der Ex-Gardisten-Vereinigung, geplant.

Der Höhepunkt findet am Sonntag mit der Festmesse mit anschliessendem Apéro statt. Der apostolische Nuntius in der Schweiz, Erzbischof Martin Krebs, zelebriert die Messe in der Pfarrkirche St.Mauritius, an der auch alt Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold, Ständerat Thomas Rechsteiner und der stillstehenden Landammann Roland Inauen teilnehmen werden. Der St.Galler Bischof Markus Büchel hält die Predigt. Zudem wird das Lied der Schweizergarde uraufgeführt. Die Messe beginnt um 9.15 Uhr. Der anschliessende Apéro steht im Zeichen der Begegnung zwischen Garde und Bevölkerung. Ein Informationsstand soll jungen Menschen die Schweizergarde näherbringen.

Eine Premiere in Appenzell

Unter Trommelwirbel und Blasmusikklängen zieht anschliessend ab 12 Uhr die ganze Festgemeinde durch die Hauptgasse in Richtung Gringel. Auch eine Delegation der aktiven Schweizergarde wird anwesend sein. Clemens Fässler, OK-Präsident und ehemaliger Schweizergardist, sagt, er freue sich, wenn neben den Ex-Gardisten auch die Bevölkerung zahlreich teilnimmt. Mit Blick auf die verschiedenen Höhepunkte sagt er: «Wir dürfen uns auf ein farbenfrohes und einmaliges Wochenende freuen.»

Mit dem Gardekommandaten wird auch die traditionelle Gardefahne nach Appenzell reisen. Noch nie zuvor hat sie, zumindest, soweit es die Ex-Gardisten wissen, die Vatikanstadt verlassen. Sie zeigt das Wappen des aktuellen Papstes sowie das Familienwappen des Kommandanten. Weitere Informationen finden sich auf der Veranstaltungsseite.

Noch nie zuvor hat die Gardefahne den Vatikan verlassen. Bild: PD

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen