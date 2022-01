Herisau: Neuer Busa-Lehrgang gestartet

Schweizer Armee Armee-Vorbilder von morgen nehmen Ausbildung auf: Neuer Busa-Lehrgang in Herisau gestartet Über 30 Teilnehmer treten zum neuen Grundausbildungslehrgang der Busa an. Zur Eröffnung stand eine feierliche Zeremonie auf dem Programm. Werner Grüninger 11.01.2022, 15.08 Uhr

Die neuen Absolventen der zweijährigen Grundausbildungslehrganges 2022/2023. Bild: Werner Grüninger

Im Beisein von Militärangehörigen und Gästen haben 30 Absolventen und zwei Frauen sowie ein Gast aus Deutschland den zweijährigen Grundausbildungslehrgang (GAL 22/23), Grundkurs, an der Berufsunteroffiziersschule (Busa) in Herisau angetreten. In Reih und Glied stellten sich die angehenden und bisherigen Teilnehmer zum Berufsunteroffizier auf, als der neue Kommandant, Oberst im Generalstab Christoph Roduner, die Absolventen willkommen hiess. Beim militärischen Festakt, der hinter der ehemaligen Rossstallung bei der Kaserne stattfand, vom Inspektionsspiel Herisau musikalisch umrahmt, konnte Roduner zahlreiche Gäste aus Politik und Militär begrüssen, darunter Regierungsrat Hansueli Reutegger, Gemeindepräsident Max Eugster, Marc Rüdin, Amt für Militär und Zivilschutz AR, Divisionär Germaine Seewer, Divisionär Mathias Tüscher, Kommandant der Territorialdivision 1, sowie weitere Kommandanten und Führungsgehilfen.