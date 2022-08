13'850 Zuschauer am Schwägalp-Schwinget

Schwägalp-Schwinget Schwinger «an der Arbeit», Servicepersonal auch: 13'850 Gäste besuchen das Bergkranzfest auf der Schwägalp Auf der Schwägalp werden Kühe aufeinandergestapelt und Postautochauffeure zu Zuschauern. Bei der Verabschiedung von Schwingerkönig Nöldi Forrer ist Bundesrat Ueli Maurer zugegen. Lukas Pfiffner 1 Kommentar 14.08.2022, 17.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Arena auf der Schwägalp ist schon bei Sonnenaufgang gut besucht. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Zu Beginn des Schwingfestes wird am Sonntag gesucht. Zum Beispiel der Tribünenplatz, der Kollege, das WC. Und über Lautsprecher auf Platz eins der Einheimische Bless Michael, der zu seinem ersten Gang antreten sollte.

Michael Bless im ersten Gang. Der Gaiser sichert sich schliesslich seinen zehnten Schwägalp-Kranz. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Wie üblich stehen die Zuschauerinnen und Zuschauer schon um viertel vor neun Uhr gedrängt, obwohl die Entscheidung auf der Schwägalp noch lange nicht fällt. «Entschuldigung», sagt einer zu seinem Nebenmann, auf dessen Fuss er getreten ist. Der Nachbar reagiert gelassen. «Einfach nicht darauf Ferien machen. Und besser du bist das als einer der Lebendpreise.»

Besitzer von Zuchtstier Felix gesucht

Etwa Zuchtstier Felix. Der wird am 14. September dreijährig und lässt sich etwas abseits vom Trubel geduldig fotografieren. Felix interessiert sich wie die Zuchtrinder Fiona, Malzli, Elena sowie das Hengstfohlen Enaro vom Fibyhof nicht dafür, wer gegen Abend neuer Besitzer wird. Auf rund 1100 kg schätzt ein Helfer das Gewicht des Stiers.

Da mögen am Stand von Appenzellerland Tourismus die geschnitzten Holzkühe mit den fröhlichen grünen Flecken nicht mithalten. Handgross sind sie, in einem Wettbewerb stellen sich Besucherinnen und Besucher der Herausforderung, möglichst viele aufeinander zu stapeln. Ein geduldiges Mädchen schafft immerhin sieben Kühlein und bekommt einen Trostpreis. Der Rekord liegt kurz vor dem Mittag bei erstaunlichen 14. «Da haben wir die Leiter als Hilfe hingestellt», erzählt die verantwortliche Frau.

Nicht ganz «quöllfrisch»

Roland Graf aus Flawil betrachtet das sportliche Geschehen im Stehen. Um 5 Uhr hat sein Arbeitstag als Postautochauffeur angefangen, um 6 Uhr hat er seine erste Fahrt hinter sich gebracht. In 15-Minuten-Intervallen sind die Postautos von Urnäsch bzw. Nesslau auf die Schwägalp gefahren. Wie erlebt er die Passagiere aus der Schwingerszene? «Tipp-topp. Sie sind aufgestellt.» Zur Mitte des Vormittags hat Roland Graf Dienstschluss. Die Resultate im Sägemehl seien ihm nicht so wichtig, aber er geniesse die gute Stimmung – «solange ich denn mag». Einer fällt mit einem Fan-Schal des FC St.Gallen auf. «Quöllfrisch» wie die Biersorte kommt er nicht daher. Fragen, wie kurz seine Nacht nach dem Sieg des FCSG gewesen sei, sind nicht möglich: Er verschwindet erstaunlich schnell in der Menge.

13'850 Zuschauerinnen und Zuschauer geniessen das Bergkranzfest. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Branchenüblich ausgerüstet ist dagegen Fritz Sutter; er trägt Edelweiss-Hemd und -Hosenträger sowie ein Schweizerkreuzkäppli. Der 81-Jährige ist mit zehn Kollegen aus Bonstetten ZH angereist. «Ich bin immer hier, wenn nicht gerade Corona dazwischenfunkt.» Mit einem bestimmten Schwinger fiebere er nicht. «Ich freue mich an der einmaligen Atmosphäre in der Arena und an der schönen Landschaft.»

Anhänger ohne Utensil

Vor dem Haupteingang wirbt eine Textildruckfirma mit dem Slogan «Workwear and more». Im Angebot stehen weniger Arbeitskleider als Shirts, Babykleider, Pullover und Mützen mit Schwägalp-Schriftzug. Bundesrat Ueli Maurer spaziert vorbei. Er ist auch ohne Kauf eines Schwingfest-Utensils als Anhänger des Anlasses bekannt. Im Grusswort äussert er sich so:

Bundesrat Ueli Maurer beim Festakt. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Jetzt, nach der Pandemie – an Tagen wie heute – merken wir wieder, wie wichtig das Zusammensein ist. Wir wollen uns austauschen. Wir brauchen einander.»

Der Wettkampf nimmt seinen Lauf. Der Speaker findet verschiedene Formulierungen, wenn er die nächsten Einsätze bekanntgibt. «Schlegel Werner und Alpiger Nick gehen an die Arbeit.» «Räbsamen Marcel und Dumelin David werden erwartet.» «Geisser Lars und Stüdeli Thomas geben einander die Hand.» «Giger Samuel und Kramer Dorian greifen für eine Spitzenpaarung zusammen.» «Wir sehen Schmutz Simon und Schläpfer Markus.»

Die Ansagen gelten sinngemäss auch für das Geschehen neben den Sägekreisen – dort, wo Tische aufgestellt sind. Das Servicepersonal geht (immer wieder) an die Arbeit. Zwetsche Luz und Weisswein werden erwartet. Eine Frau (wohl eine Bernerin) und eine Kollegin geben einander die Hand. Vater und Sohn greifen für ein kühles Bier zusammen. Wir sehen Saft und Mineralwasser.

«Was willst du mehr?»

OK-Präsident Niklaus Hörler macht einen Rundgang, grüsst da, grüsst dort. «Schönes Wetter, viele Leute: Was willst du mehr?» Eine Antwort erwartet niemand. Ein Mann, optisch als Anhänger von Nick Alpiger zu erkennen und abwechselnd mit Bierflasche und Zigarillo im Mund, steht auf der Bank und feuert seinen Schwinger an. Der «Fanclub Leuppi» ist nicht weit entfernt. Zuschauer mit einem Shirt «Hopp Damian» und solche, die offensichtlich Pascal Heierli die Daumen drücken, befinden sich am gleichen Tisch. Auseinandersetzungen finden im Schwingsport nur im Sägemehl statt. Die Szenerie ist friedlich, Polizeibeamte und Angestellte einer Sicherheitsfirma sind selbstverständlich wie an jedem Grossanlass auch auf der Schwägalp präsent; sie halten sich aber am Rande auf.

Am Nachmittag strömen noch mehr Leute Richtung Stahlrohr- und Naturtribünen. Sie wollen die letzten Gänge und den Festakt nicht verpassen. In der Gegenrichtung bahnen sich einige Schwinger einen einsamen Rückweg. Ohne Soft Ice und erwartungsfrohen Gesichtsausdruck. Dafür mit enttäuschter Körperhaltung und Sägemehlspänen an den Armen. Der zurückgetretene Schwingerkönig Arnold «Nöldi» Forrer lässt sich derweil in der Arena von 13’850 Zuschauerinnen und Zuschauern feiern.

Der Toggenburger Schwingerkönig Arnold Forrer wird nach seinem Rücktritt verabschiedet. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen