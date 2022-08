Aufbau für den Schwägalp-Schwinget läuft nach Plan

Schwägalp-Schwinget Dank unzähliger Helfender verwandelt sich die Schwägalp wieder zur Arena – ein OK-Mitglied über die Herausforderungen am Bergkranzfest Der Aufbau für den Schwägalp-Schwinget läuft wie geplant. Für den reibungslosen Ablauf sorgt ein eingespieltes Team. Am Fest stehen 1000 Helfende im Einsatz. Ramona Koller Jetzt kommentieren 11.08.2022, 17.00 Uhr

Die Tribüne steht, das Sägemehl liegt bereit. Bei den Vorbereitungen für den Schwägalp-Schwinget erhält das OK unter anderem Unterstützung vom Militär. Bild: rak

Am Sonntag, 14. August, treten 55 Schwinger aus dem Nordostschweizer Verband, 20 Aktive aus dem Nordwestschweizer Schwingerverband und 15 aus dem Südwestschweizer Schwingerverband zum Schwägalp-Schwinget an. Bis das Fest stattfinden kann, muss aber einiges getan werden. Bereits seit einer Woche laufen die Vorbereitungen für den Grossevent, zu dem seit 20 Jahren jeweils Tausende Schwingbegeisterte anreisen.

Seit 2011 ist Pascal Schönenberger als Helfer im Einsatz und seit 2020 Teil des Organisationskomitees. 2013 haben sich der Appenzeller Kantonal-Schwingerverband und der Toggenburger Schwingerverband zum Verein Schwägalp-Schwinget mit Sitz in Hundwil zusammengeschlossen. Schönenberger ist im Vorstand des Schwingclubs Flawil. Selber im Sägemehl stand er nie. «Ich bin über meinen Bruder zum Sport gekommen. Mit meinem Wissen als Stromer kann ich die beiden Vereine unterstützen», so Schönenberger. Als Elektroinstallateur arbeitet er heute nur noch an einzelnen Events – allen voran dem Schwägalp-Schwinget.

Vergangene Woche sind die ersten Arbeiten auf der Schwägalp erledigt worden. Schönenberger weiss:

«Als Erstes wurde die Wiese in der Arena gemäht. Schliesslich soll alles gepflegt aussehen.»

Zudem wurde das benötigte Material für die Infrastruktur vorbereitet. Am Montag wurde mit dem Aufbau der grossen Tribüne begonnen, die Platz für 10'000 Schwingfans bietet. Dabei muss jeder Handgriff sitzen. Dafür sorgen die freiwilligen Helfer aus den verschiedenen Schwingklubs sowie das Schweizer Militär. «Die Vereine werden jedes Jahr in dieselben Ressorts eingeteilt. So weiss jeder, was er machen muss, und der Aufbau geht schnell und reibungslos voran», so Schönenberger.

Die Tribüne wird mitten in die Natur gebaut. Bild: rak

2000 helfende Hände

Er selbst ist im 28-köpfigen OK für das Rechnungsbüro zuständig. Eigentlich. Denn im Vorfeld des Fests kümmert sich Schönenberger vor allem um die Technik. Unterstützt wird er dabei von der Bösch Elektro AG aus Herisau. Auch sein Vater hilft jeweils tatkräftig mit: «Er erdet die Tribüne. Für den Fall eines Blitzeinschlags muss alles sicher sein.» Zum Schluss der Aufbauarbeiten wird alles von einem Sicherheitsinspektor abgenommen.

OK-Mitglied Pascal Schönenberger kümmert sich am Event um die Stromversorgung. Bild: rak

Insgesamt sind während des Fests jeweils 1000 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Der grösste Anteil der Helfer kommt aus den acht Schwingklubs der beiden Trägerverbände Appenzell und Toggenburg; die weiteren Helferinnen und Helfer stammen aus befreundeten Vereinen aus der Region. «In den Verbänden ist es eine Art Ehrensache, dass man sich – wenn man nicht selbst als Aktiver am Schwinget mitmacht – in irgendeiner Form freiwillig engagiert. Das gehört eben zum Schwingen, auch heute noch, und das freut mich ungemein», berichtet Niklaus Hörler, OK-Präsident des Schwägalp-Schwingets, mit Stolz.

300 Ampere alleine im Festzelt

Pascal Schönenbergers Job beginnt am Mittwoch. Dann werden die Verteilerkasten aufgestellt. Einzelne Leitungen hat das OK in den vergangenen Jahren unterirdisch gelegt, diese verbleiben das ganze Jahr über auf der Schwägalp. Sie führen vom Verteilerkasten der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG aus beispielsweise zur mittleren der drei Alphütten bei der Tribüne, zum Eingang und zum Festzelt. In Letzterem stehen 300 Ampere zur Verfügung. Zum Vergleich: Ein Anschluss für ein Einfamilienhaus verfügt etwa über 40, jener für eine Wohnung über 25 Ampere.

«Die Anforderungen an unser Stromnetz werden von Jahr zu Jahr grösser.»

Immer mehr elektronische Geräte, vor allem in der Küche, sowie mehr Sponsoringstände machen zusätzliche Leistung nötig. Grössere Ausfälle habe es in den vergangenen Jahren nie gegeben. «Vielleicht hat mal eine Kaffeemaschine nicht richtig funktioniert. Das kann aber auch am Gerät liegen», so Schönenberger. Der Grossteil der Geräte wird jeweils gemietet. Einiges an Material, beispielsweise die Tribüne, lagert in einem Gebäude in Krummenau.

Das Festzelt verfügt über einen Anschluss mit 300 Ampere. Bild: rak

Am Donnerstag und Freitag werden die technischen Feinarbeiten erledigt, die letzten Geräte angeschlossen und alles überprüft. Danach bereitet sich Schönenberger auf seine Tätigkeit im Rechnungsbüro vor. Dass er sich die Tage für den Aufbau und das Bergkranzfest jeweils freinimmt, sei für ihn selbstverständlich: «Es ist toll, bei so einem Anlass mitwirken und seinen Teil beitragen zu dürfen.»

13'000 Schwingbegeisterte auf der Schwägalp

Seit über 20 Jahren pilgern jeweils Tausende Schwingbegeisterte die schöne Naturarena auf der Schwägalp. Jeweils am zweiten oder dritten Sonntag im August treten 55 Aktive aus dem NOS-Verband und 35 Gastschwinger zum Schwägalp-Schwinget an. Der sportliche Wettkampf um den begehrten Schwägalp-Sieg sowie das Brauchtum und die Traditionen aus Appenzell und dem Toggenburg begeistern mittlerweile jeweils über 13’000 Festbesucher vor Ort und sehr viel Publikum, das zu Hause bei der Übertragung des Schweizer Fernsehens mitfiebert.

Die Tickets für die Sitzplätze sind ausverkauft. Stehplatztickets können am Festtag an der Tageskasse gekauft werden. Die Kasse öffnet um 5.30 Uhr.

