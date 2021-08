Keine Coronatests an Appenzeller Schulen nach Sommerferien

Schulstart «Wir werden ohne Tests starten»: Trotz steigender Coronafallzahlen führen die Ausserrhoder Schulen nach den Sommerferien keine Tests durch – vorerst zumindest Die Ferien gehen für die Appenzeller Kantone bald zu Ende. Vor den Sommerferien setzten einige Schulen auf freiwilliges Testen. Wie sieht es fünf Wochen später aus? Eine Umfrage zeigt einen Kurswechsel. Damian Allenspach 13.08.2021, 12.00 Uhr

Das Tragen der Maske ist für die Lernenden in den Appenzeller Schulen nach den Ferien freiwillig.

Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Das Ende der Sommerferien kommt immer näher und mit ihm der bei einigen unbeliebte Schulanfang. Für die einen ist es der Start in ein neues Leben, andere kennen den Schulbetrieb bereits. Was aber für alle gleich ist: die Pandemie und mit ihr die wieder steigenden Fallzahlen des Coronavirus. Und obwohl die Möglichkeit des freiwilligen repetitiven Testens für Schulen im Appenzellerland besteht, sind solche nach den Sommerferien vorerst kein Thema.

«Ausbruchstestungen» heisst das Zauberwort

«Die Schulen werden das Angebot des freiwilligen repetitiven Testens weiterhin, wie vor den Sommerferien, nutzen können», informierte vor kurzem der Ausserrhoder Bildungsdirektor Alfred Stricker. Eine Verpflichtung sei nicht geplant. Anders sieht es im Innerrhoden aus. Dort sollen die Tests auf Sekundarstufe I ausgesetzt, die auf Sekundarstufe II jedoch bestehen bleiben. Bei beiden Kantonen gilt aber das Credo der «Ausbruchstestungen». Verschlechtere sich die Lage, werde man entsprechend reagieren und testen.

Thomas Jakob, Schulleiter in Stein. Bild: Website Schule

«Die Schule Stein nutzt das freiwillige Angebot der repetitiven Tests nicht mehr»,

sagt der Schulleiter Thomas Jakob. Verzeichne man aber mehrere positive Fälle, würde man «Ausbruchstestungen» in der betroffen Klasse durchführen. Aus Herisau und Heiden tönt es gleich. «Vorerst nicht», heisst es von Hans-Peter Hotz aus Heiden. Der Schulleiter in Herisau, Michael Häberli, und Urs Schöni von der Schule in Teufen, pflichten dem bei.

Auch hier seien momentan keine Tests geplant. Elisabeth Steger von der Kanti Trogen beschreibt, dass sich die bisherigen Massnahmen bewährt hätten, deswegen würde auch keine Verpflichtung für ein repetitives Testen vorliegen.

Der Kanton macht die Vorschriften

Mit der Pandemie sind auch viele neue Fragen aufgetaucht. Wie kann man die Hürden von Homeschooling und Quarantäne überwinden? Antworten auf bisher Unbekanntes finden sich auf den Websites der Kantone. Ausserrhoden geht hier mit gutem Beispiel voran. Es lässt sich, neben den Antworten auf die häufigsten Fragen, auch ein Schutzkonzept finden, welches für die Schulen erstellt wurde. Hygienemassnahmen, das Vorgehen im Krankheitsfall, aber auch die Durchführung von Veranstaltungen, werden mit dem Dokument geregelt.

Michael Häberli, Abteilungs- und Schulleiter Herisau. Bild: PD

Die Schulen selber orientieren sich an diesen Vorgaben. Häberli erklärt:

«Wir halten uns an das Schutzkonzept des Kantons.»

Für Heiden bestätigt Hans-Peter Hotz, und für Teufen Urs Schöni, selbiges. Thomas Jakob fügt hinzu, dass das Schutzkonzept alle Schulen im Kanton aufweisen müssten. Dieses sieht auch vor, dass die Maskenpflicht für Lernende und Lehrende freiwillig bleibt – auch dieser Punkt wir in allen Schulen gleich gehandhabt. «Wir würden sie erst wieder einführen, wenn dies der Kanton anordnen würde», führt Jakob aus. Bei Anlässen bestehe aber die Pflicht zum Tragen der Maske.

Messgeräte erinnern ans Lüften

Frische Luft ist wichtig, gerade zu Pandemiezeiten. Daher empfiehlt es sich vor allem für Schulzimmer, in denen viele Personen für längere Zeit auf kleinem Raum zusammenkommen, ein CO 2 -Messgerät oder Luftreiniger. Erste Tests mit solchen Luftreinigungsgeräten wurden im Februar an der Kanti Wil durchgeführt. Das Resultat fiel allerdings durchzogen aus – als zu laut wurden die Geräte empfunden.