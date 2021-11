Walzenhausen überprüft die Schulstandorte

Budgetversammlung Walzenhausen: Die Überprüfung der Schulstandorte könnte zum Aus des Schulhauses Bild führen Walzenhausen plant, die Schule an zwei Orten zu konzentrieren. Schulpräsident Markus Pfister stellte an einer öffentlichen Versammlung die Schulraumplanung vor. Ein weiteres Thema war der Voranschlag 2022 mit der Steuersenkung. Jesko Calderara 03.11.2021, 19.22 Uhr

Im Rahmen der vorgesehenen Sanierung der Mehrzweckanlage hat der Gemeinderat Walzenhausen eine Schulraumplanung gestartet. Bild: APZ

Markus Pfister ist Gemeinderat und Schulpräsident. Bild: PD

Die Schule Walzenhausen nutzt zurzeit drei Schulhäuser für die Primarstufe und eines für die Sekundarstufe. Künftig könnten es weniger sein. Im Rahmen einer langfristig angelegten Schulraumplanung prüft der Gemeinderat die Konzentration der Schule auf zwei Hauptstandorte. Die entsprechenden Überlegungen stellte Schulpräsident Markus Pfister am Dienstagabend an der öffentlichen Versammlung zum Voranschlag 2022 (siehe Zweittext) vor.

Anstoss zur Schulraumplanung gab unter anderem die für fünf Millionen Franken geplante, letzte Sanierungsetappe der Mehrzweckanlage. Zusammen mit dem benachbarten Schulhaus Dorf wird diese durch die Sekundarschule genutzt. Handlungsbedarf gibt es auch beim Schulhaus Bild. Pfister schätzt ihn auf «mehrere hunderttausend Franken». Im Bild werden Erst- und Zweitklässer unterrichtet.

Im Güetli ist ein Kreativhaus geplant

Das Konzept sieht in einer ersten Phase vor, die 5. und 6. Klasse am Standort Dorf/MZA zu integrieren. Diese räumliche Nähe würde den Übertritt in die Sekundarschule erleichtern, sagte Pfister. Das Primarschulhaus Güetli könnte stattdessen zu einem Kreativhaus werden, wo Räumlichkeiten für das Werken (Holz und Metall), Handarbeiten, Bildnerische Gestalten sowie Musik/Theater/Band zur Verfügung stehen.

Im Wilen wiederum sollen der Kindergarten sowie die Primarstufen 1-4 zusammengefasst werden. Nach Ansicht von Pfister würde dies «neue pädagogische Perspektiven» ermöglichen. Für das Schulhaus Bild hätte dies Konsequenzen. Es würde in einer zweiten Phase aufgelöst. Wie das Gebäude in Zukunft genutzt werden könnte, ist offen. Grundsätzlich gibt es gemäss Pfister zwei Möglichkeiten: Ein Verkauf oder eine andere Nutzung durch die Gemeinde. Einer der Anwesenden an der Versammlung schlug vor, ein Vereinsraum zu schaffen.

Resultat der Abklärungen liegen im Frühling 2022 vor

Noch hat der Gemeinderat zur Schulraumplanung keine Entscheidungen gefällt. «Das ausgearbeitete Modell wäre für die pädagogischen Ziele unserer Schule die Ideallösung», sagte Pfister. Ein Architekt klärt bis im Frühling 2022 ab, was das Projekt kosten würde.

Dritte Steuersenkung dank hohem Eigenkapitalpolster

Die Gemeinde Walzenhausen wird Ende dieses Jahres über ein frei verfügbares Eigenkapital von voraussichtlich mehr als 10 Millionen Franken verfügen. Dieser Bilanzüberschuss soll nun kontinuierlich abgebaut werden. «Das finanzielle Polster ist heute zu hoch und liegt brach», sagte Gemeindepräsident Michael Litscher an der öffentlichen Versammlung. Aus diesem Grund schlägt der Gemeinderat im Voranschlag 2022 eine Reduktion des Steuerfusses um 0,2 auf 3,2 Einheiten vor. Dies wäre seit 2016 die dritte Steuersenkung. Möglich ist dies auch, weil Walzenhausen in den letzten Jahren an Steuerkraft zulegen konnte. Gemäss dem kantonalen Finanzhaushaltsgesetz darf das Eigenkapital einer Gemeinde nur dazu verwendet werden, um künftige Aufwandüberschüsse abzufedern. Einen solchen erwartet Walzenhausen im Voranschlag 2022. Er beläuft sich bei einem Aufwand von knapp 14 Millionen Franken auf rund 792 000 Franken. Zum Vergleich: Der Voranschlag 2021 sah einen Ertragsüberschuss von 346 000 Franken vor. Das Resultat dürfte allerdings besser ausfallen, nicht zuletzt weil die Steuereinnahmen zurzeit höher liegen als budgetiert. Coronabedingte Einbrüche gibt es keine. «Wir sind dankbar, dass die schlimmsten Prognosen für Walzenhausen nicht eingetroffen sind», sagte der Gemeindepräsident. Gegenüber dem Voranschlag 2021 sieht jener für 2022 Mindereinnahmen von über 1 Million Franken vor. Diese sind insbesondere auf die genannte Steuerfussreduktion von rund 330 000 Franken und den Wegfall von einmaligen Buchgewinnen von 842 000 Franken zurückzuführen. 2022 plant die Vorderländer Gemeinde Nettoinvestitionen von 1,8 Millionen Franken. Grösste Brocken sind die Wasserversorgung (1,03 Millionen Franken), kantonale Strassenbauprojekte (432 000 Franken) der Ersatz des Schulbusses sowie Planungsarbeiten für die Sanierung der MZA und des Schwimmbades. (cal)