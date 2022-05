Stein, Wolfhalden und Bühler müssen den Schulraum erweitern

Schulraumerweiterung Wegen steigender Schülerzahlen: Bühler, Stein und Wolfhalden brauchen schnell weitere Schulzimmer Gleich drei Ausserrhoder Gemeinden setzen sich mit der Planung einer möglichen Schulraumerweiterung auseinander. Die Zeit drängt. Stein hat 2024 bereits zu wenig Platz, Wolfhalden 2025. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Stein, Wolfhalden und Bühler müssen handeln, da bei ihnen die Schülerzahlen steigen. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Gleich in mehreren Ausserrhoder Gemeinden steht wegen steigender Schülerzahlen eine Schulraumerweiterung auf der politischen Agenda. In Trogen ist mit dem Ja an der Urne zur Holzmodulbaulösung auf dem Areal Nideren die Entscheidung gefallen, wie es weiter geht. Nicht so in Stein. Aktuell verzeichnet die Hinterländer Gemeinde rund 200 Schülerinnen und Schüler. 2024 sollen es bereits 250 sein. Um diesen Zuwachs aufzufangen, soll die Primarschule erweitert werden. Doch ein entsprechender Baukredit wurde vergangenen November an der Urne abgelehnt. Eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus Politik und Bevölkerung wurde daraufhin einberufen, deren Ansprüche an die Schulraumplanung und das Erweiterungsprojekt eruiert. Diese Arbeit ist mittlerweile abgeschlossen. Ab 1. Juni folgt nun der nächste Schritt. «Im neuen Amtsjahr, wenn die neuen Gemeinderatsmitglieder im Amt sind, wird eine neue Arbeitsgruppe gegründet und mit der definitiven Schulraumplanung beauftragt», sagt Gemeindevizepräsident Arnold Zellweger.

Arnold Zellweger ist Gemeindevizepräsident von Stein. Bild: Archiv

Die Zeit drängt. Da ein Erweiterungsbau auf das Frühjahr 2024 ohnehin nicht mehr umgesetzt werden kann, will der Gemeinderat zusammen mit der Schule ein Provisorium erstellen lassen. Dieses soll in unmittelbarer Nähe zum Schulareal zu stehen kommen. Das gesamte Schulareal wird frei belassen, um die künftige Planung nicht einzuschränken. In welcher Form – Machbarkeitsstudie oder Wettbewerb – die Planung des Schulareals in Auftrag gegeben wird, ist offen. Die neue Arbeitsgruppe werde den weiteren zeitlichen Ablauf definieren, so Zellweger. Sobald erste Ergebnisse vorliegen, will der Gemeinderat die Bevölkerung informieren.

Grosse Veränderungen im Schulraum in Wolfhalden

In Wolfhalden ist indes mit ziemlicher Sicherheit geplant, das aus den Mitte 50er-Jahren stammende Mittelstufenschulhaus im Friedberg durch einen Neubau zu ersetzen. Einen solchen soll es auch für die beiden Kindergärten geben, der Bau eines Kleinkinder-Spielplatzes ist vorgesehen. Die Unterstufe im Schulhaus Zelg erhielte durch den Wegzug des Kindergartens mehr Platz, das historische Gebäude würde so belassen werden. Die Oberstufe auf dem Friedberg-Areal bleibt, wie sie ist. Das Schulhaus Dorf und der Kindergarten Dorf würden nicht mehr benötigt und könnten einer anderen Nutzung zugeführt werden.

Gino Pauletti ist Gemeindepräsident von Wolfhalden. Bild: PD

Ursächlich für all diese Massnahmen ist auch hier die Zunahme der Anzahl Schülerinnen und Schüler. «Eine Steigerung verzeichnen wir schon länger. Bislang konnten wir aber immer eine Lösung finden, die Klassen in den bestehenden Räumlichkeiten unterzubringen», so Gemeindepräsident Gino Pauletti. Doch auf lange Sicht geht das nicht. Aktuell gehen in Wolfhalden 219 Kinder zur Schule, 2025 dürften es aber bereits 230 sein. Und spätestens dann wäre eine Unterbringung in den bestehenden Liegenschaften nicht mehr möglich. Darum wurde die Schulraumplanung auf dem gesamten Gemeindegebiet unter die Lupe genommen und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Im Moment wird die vorliegende Variante weiter verfeinert, damit das Investitionsvolumen und die künftigen finanziellen Auswirkungen in Einklang mit der weiteren Entwicklung der Gemeinde gebracht werden können. Die Bevölkerung werde laufend miteinbezogen, so Pauletti weiter, damit das Projekt im Frühjahr 2023 zur Abstimmung bereit wäre.

Eine Kindergartenklasse in der Oberstufe in Bühler

In Bühler ist man noch nicht so weit. Dort wurde erst kürzlich eine Übergangslösung publik. Auf das Schuljahr 2022/23 wird im Oberstufenschulhaus eine Kindergartenklasse untergebracht. Es ist die dritte in der Gemeinde und sie findet ansonsten nirgendwo einen entsprechenden Platz. Die Schulkommission ist zusammen mit der Schulleitung und der Hochbaukommission bereits dran, eine Anschlusslösung für diese Kindergartenklasse zu suchen.

Jürg Engler ist Gemeindepräsident von Bühler. Bild: PD

Die Klassengrössen in der Schule Bühler bewegen sich in den kommenden Jahren gemäss einer Mitteilung der Gemeinde für einzelne Jahrgänge an einer Obergrenze. Eine konkrete Gesamtzahl, bei welcher dringender Handlungsbedarf ausgewiesen ist, ist aber gemäss Gemeindepräsident Jürg Engler nicht so einfach auszumachen.

«Von Jahr zu Jahr sind die Zahlen aufgrund von Weg- und Zuzügen sehr grossen Schwankungen unterworfen. Auch die Unterschiede von Jahrgang zu Jahrgang variieren stark.»

Nichtsdestotrotz will der Gemeinderat nun eruieren, welche Lösungen er mittel- und langfristig umsetzen kann, um dem zusätzlichen Raumbedarf zu entsprechen. Hier sollen auch neue Unterrichtsmethoden mit verändertem Raumbedarf berücksichtigt werden. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern aus dem Gemeinderat, Hochbau, Schulkommission und Schulleitung wurde eingesetzt. Sie prüft nun verschiedene Optionen. Diskutiert werden Schulhauserweiterungen, ein möglicher Neubau wie auch weitere Übergangslösungen. Erste Ergebnisse sollen im Herbst vorliegen.

