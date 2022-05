Schulfussballmeisterschaft «Es ist nicht lustig, wenn wir verlieren»: Schülerinnen und Schüler aus dem Appenzellerland liefern sich beim CS-Cup spannende Spiele 24 Mannschaften aus dem Appenzellerland haben am Mittwoch in Herisau um den Finaleinzug des CS-Cups gespielt. Die Freude ist gross, der Ehrgeiz ebenso. Felicitas Markoff 18.05.2022, 17.51 Uhr

Dieser Torwart tut alles, damit es kein Tor gibt. Bild: Felicitas Markoff

Am CS-Cup in Herisau treten am Mittwoch 24 Mannschaften aus dem Appenzellerland gegeneinander an. Die Teams bestehen aus sieben bis acht Spielerinnen und Spielern, die die 6. Klasse besuchen. Auf dem Fussballfeld liefern sie sich spannende Spiele. Ziel ist es, sich für das Finalturnier in Basel zu qualifizieren.

Die Stimmung auf dem Fussballfeld ist gut

Patrick Fritz ist der Turnierorganisator des CS-Cups in Herisau. An diesem Tag ist er auch als Fussballsprecher. Er sagt ins Mikrofon, dass sich die Teams B4 gegen Team B2 bereit machen sollen. Die Kinder laufen eilig über den Platz und tauschen die letzten Tipps aus. Dann verteilen sie sich auf dem Spielfeld und warten geduldig, bis der Anpfiff des Schiedsrichters ertönt. Patrick Fritz sagt:

«Insbesondere für die Jungs ist dieser Tag besonders wichtig. Sie haben sich für den CS-Cup vorbereitet. »

Auf dem Fussballfeld ist es lebendig, hektisch und laut. Am Rand des Spielfelds sitzen Schülerinnen und Schüler. Sie feuern die Mannschaften an. Als ein Tor fällt, jubeln die Zuschauerinnen und Zuschauer in der warmen Nachmittagssonne den Spielenden freudig zu.

Besonders für die Jungs ist der CS-Cup in Herisau besonders wichtig. Auf dem Fussballfeld geben sie alles. Bild: Felicitas Markoff

Ehrgeizige Fussballspieler wollen unbedingt gewinnen

Ledion ist 13 Jahre alt und im Team Landhaus. Ihm gefällt der CS-Cup gut, weil er zusammen mit seinem Team zeigen kann, was sie auf dem Kasten haben. Bisher hat sein Team je ein Spiel gewonnen und verloren. Leon ist 12 Jahre alt und im Team Heiden. Er sagt:

«Wenn unser Team eine bessere Leistung gezeigt hätte, würde mir das Fussballspiel mehr Freude bereiten.»

Das Team Heiden hat bereits zwei Spiele hinter sich. Ein Letztes folgt noch. Leon sagt abschliessend: «Ich bin hier, weil Fussballspielen Spass macht, aber es ist nicht lustig, wenn wir verlieren.» Schnell wird klar, die Jungs sind nicht hier um nur Spass zu haben, sie wollen unbedingt gewinnen. Auch der Turnierorganisator kann das bestätigen. Die Knaben seien vor dem Turnier nervös und würden das Spiel sehr ernst nehmen.

Diese Jungsgruppe spielt im Team Heiden mit. Bild: Felicitas Markoff

Verlieren ist nicht einfach

Spieler Manuel sitzt in der Pause mit seinen Team auf dem Rasen. Er erzählt, dass er 12 Jahre alt ist und ebenfalls im Team Heiden mitspielt. Er sagt:

«Ich bin nicht der beste Fussballspieler, aber ich habe ein paar gute Chancen während des Spiels erhalten. Ich habe sie leider etwas vermasselt.»

Und trotzdem macht es ihm Freude, mit den anderen Teams Fussball zu spielen. Der Vater des Turnorganisators sagt: «Sie müssen auch lernen, wie es ist, ein Spiel zu verlieren.» Denn das gehöre dazu. Auch der 12-jährige Luca hat Freude, dem Fussball hinterher zu rennen und sich gegen die anderen Konkurrenten zu beweisen. «Leider haben wir beide Spiele verloren. Die Stimmung im Team ist darum etwas in den Keller gesunken.» Luca möchte das letzte Spiel am liebsten mit 5:0 gewinnen.

Bei jedem Spiel dürfen auch die Zuschauerinnen und Zuschauer fehlen. Bild: Felicitas Markoff

Das Team Gais hat gegen Schönengrund 3:0 gewonnen und darf das nächste Turnier wohlverdient in Basel antreten.