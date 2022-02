Schulkonzept "Herisauer Rahmen" nimmt Fahrt auf

Schule Dem sozialen Lernen besondere Beachtung schenken – Der «Herisauer Rahmen» nimmt Fahrt auf Das Lehrkonzept «Herisauer Rahmen» wurde bis anhin in zwei Schuleinheiten eingeführt. Mit vernetztem Lernen und klassenübergreifenden Unterrichtsmodulen soll für eine positive Atmosphäre im Klassenraum gesorgt werden. Konnte das Konzept während der Zeit von Corona in den beiden Schulhäusern Müli und Ifang Fuss fassen? Viviana Troccoli 01.02.2022, 18.00 Uhr

Verständnis und Hilfsbereitschaft werden beim Herisauer Rahmen grossgeschrieben. Bild: Donato Caspari

Jeden Morgen, bevor der eigentliche Stundenplan beginnt, setzen sich die 3. bis 6. Klässler der Schulhäuser Müli und Ifang jeweils in einen Klassenkreis. So starten alle gemeinsam in den Tag, verschaffen sich einen Überblick über die zu erledigenden Aufgaben und haben Zeit, sich auszutauschen.

Der Klassenkreis hat sich als überaus wirksames Instrument erwiesen, um die Schulkinder morgens jeweils mental abzuholen und auf das bevorstehende Lernen einzustimmen, sagt Markus Stäheli, Schulleiter und Verantwortlicher für das Schulkonzept Herisauer Rahmen. Er betont:

Markus Stäheli, Schulleiter und Konzeptverantwortlicher des Herisauer Rahmens. Bild: PD

«Wir wollen dem sozialen Lernen eine besondere Beachtung schenken.»

Das Konzept Herisauer Rahmen wurde bereits 2018 entwickelt und konnte zu Beginn des Schuljahres 2021 in den Primarschuleinheiten Müli und Ifang eingeführt werden. Das Schulkonzept entspricht der Kompetenzorientierung, welche vom Lehrplan 21 vorgegeben wurde. Vernetztes Lernen durch klassenübergreifende Ateliers, ein täglicher Klassenkreis, Inputlektionen und der Ausbau des Musikunterrichts stehen dabei im Zentrum. Das Ziel, eine nachhaltige Lernatmosphäre – mit dem Fokus auf häufige soziale Interaktionen unter den Schülerinnen und Schülern – soll in dieser Weise möglich gemacht werden.

Die Umsetzung des Konzepts wird geleitet von Schulleiter Markus Stäheli und seinem externen Begleiter Stefan Gander. Da sich das Projekt derzeit noch in der Einführungsphase befindet, werde vorerst versucht, Erkenntnisse und Erfahrungen zu sammeln, so Stäheli. «Uns ist einfach wichtig, der Einführungsphase besondere Beachtung zu schenken», erklärt der Schulleiter. Eine gute Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen und regelmässige Projektsitzungen seien das A und O, um das Konzept weiter zu konkretisieren.

Zu bewältigende Hürden

«Die Covidsituation ist für uns eine enorme Herausforderung und hat viele Projekte lahmgelegt», meint Stäheli. Beispielsweise den klassendurchmischten Chor, bei dem alle 3. bis 6. Klässler während einer Lektion zusammen singen sollen. Laut Stäheli sei dies aufgrund der aktuellen Coronamassnahmen schlichtweg nicht möglich. Auch auf die Atelier-Lektionen hat Corona Auswirkungen, jene mussten immer wieder verschoben werden. Vor und nach den Frühlingsferien sind zwei Atelier-Module geplant – allerdings nur, wenn die Massnahmen gelockert werden. Die Vorbereitungen dafür seien in vollem Gange, ausgeschrieben wurden die Ateliers, die sowohl von internen als auch externen Personen durchgeführt werden, aufgrund Planungsunsicherheiten hingegen noch nicht.

Ebenfalls mussten frühzeitig geplante Elternabende, welche das Konzept in detaillierterer Weise den Eltern hätten näherbringen sollen, abgesagt werden. Eine Onlinevariante wurde als nicht geeignet angesehen.

Trotzdem ist es für das Organisationsteam des Herisauer Rahmens von grosser Wichtigkeit, das Konzept trotz Corona weiter auszufeilen. «Wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen das zu tun, was derzeit möglich ist», erklärt Stäheli.

Lehrpersonen und Schulkinder finden das Konzept ansprechend

«Das Konzept ist für die Schülerinnen und Schüler sehr attraktiv», erklärt David Meili, Primarschullehrer und Vorsteher der Schuleinheit Müli. Was für die Kinder vor allem lehrreiche Denkanstösse ermöglicht, seien die morgendlichen Klassenkreise. Jede Schülerin und jeder Schüler lerne dabei, das eigene Gemütsbild auszusprechen und auf die Gefühle der Klassenkameraden zu reagieren. Ein Klassenklima wird geschaffen, in dem Verständnis und Gehörtwerden an oberster Stelle stehen. Meili unterstreicht:

«Das ist sehr gemeinschaftsbildend.»

Die Einteilung des Schulalltages in einzelne Lektionen fällt weg, man arbeitet vorwiegend in grösseren Unterrichtsblöcken, in denen das Klassenmusizieren ein wichtiger Bestandteil ist. In der Schule Müli wird mit den 5. und 6. Klässlern derzeit fleissig Ukulele gespielt, die 3. und 4. Klässler versuchen sich an den Blasinstrumenten.

Rückmeldungen seitens der Eltern sind bis jetzt nur wenige eingetroffen. Für einen in absehbarer Zeit geplanten Atelier-Morgen habe die Schule hingegen bereits drei Anmeldungen von Eltern, welche freiwillig einen Kurs leiten möchten, erreicht. «So macht man einen wichtigen Schritt an die Öffentlichkeit», erklärt Meili. Dies sei letzten Endes auch Ziel des Herisauer Rahmens, meint er.

Einführung in weiteren Schuleinheiten im laufenden Jahr

Zu Beginn des neuen Schuljahrs 2022/23 werden mindestens zwei weitere Schuleinheiten anhand des neuen Schulkonzeptes umgestellt. Welche Schulhäuser dies betreffen wird, sei noch Gegenstand der Abklärung. Die Schuleinheiten werden von den Konzepterstellern begleitet und unterstützt. Die fortschrittliche schulische Infrastruktur mit gut ausgestatteten Schulzimmern und der Verfügbarkeit von genügend elektronischen Geräten sei für die Einführungsphase ein hilfreicher Faktor.

Bis spätestens im Schuljahr 2024/25 sollten schlussendlich alle neun Primarschuleinheiten von Herisau ihr vorhandenes Schulsystem an den Herisauer Rahmen angepasst haben.