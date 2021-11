Ausserrhoder Volksschulgesetz: Eine Perle, die man polieren muss

Schule «Das Volksschulgesetz ist eine Perle, die poliert werden muss» – was der Verband der Ausserrhoder Lehrpersonen und die Gemeinden dennoch kritisieren Der Ausserrhoder Regierungsrat hat das Volksschulgesetz zuhanden des Kantonsrates verabschiedet. Der Verband der Ausserrhoder Lehrpersonen sieht in zwei Punkten einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den umliegenden Kantonen. Kantonsweite Tagesstrukturen gehen manchen Gemeinden zu weit. Mea McGhee Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Anfang 2022 berät der Ausserrhoder Kantonsrat das Volksschulgesetz in erster Lesung.

Bild: Gaetan Bally / Keystone

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat die Vernehmlassung zum Volksschulgesetz ausgewertet. In deren Rahmen gingen fünfzig, teils umfangreiche Antworten ein. Dabei wurde das Gesetz grundsätzlich positiv bewertet. Kontrovers beurteilt wurde insbesondere die Regelung der Altersentlastung für Lehrpersonen.

Entlastung für ältere Lehrpersonen geht zu wenig weit

Es sei ein umfassendes Gesetz, findet Michael Weber, der Präsident des Verbandes der Ausserrhoder Lehrerinnen und Lehrer (LAR). Er nennt es «eine Perle, die poliert werden muss.» Die Zusammenarbeit zwischen LAR und Regierungsrat habe Früchte getragen.

Michael Weber, Präsident Verband Ausserrhoder Lehrerinnen und Lehrer. Bild: David Scarano

Dennoch beurteilt der LAR zwei Punkte kritisch. Einerseits den Verzicht auf eine Altersentlastung für Lehrpersonen mit einem Pensum zwischen 40 und 69 Prozent, andererseits Arbeitsverträge mit einem variablen Beschäftigungsgrad. Michael Weber sagt:

«Beide Punkte führen zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber den umliegenden Kantonen.»

Ziel müsse es sein, gute Lehrpersonen anzustellen und zu halten, auch im Hinblick auf stabile Teams in den Schulen. Grundsätzlich ist der LAR froh, dass das Gesetz neu eine Reduktion der Netto-Gesamtarbeitszeit für Lehrpersonen ab Vollendung des 57. Altersjahrs und einem Pensum von 70 bis 100 Prozent vorsieht. Die Entlastung von zwei Lektionen pro Woche (inklusive Vor- und Nachbereitung) liegt zwar unter jener des Kantons St.Gallen, sei aber wichtig. Der LAR bemängelt aber, dass Teilzeitangestellte mit kleinerem Pensum leer ausgehen. Ein Knackpunkt, würden doch viele Lehrerinnen und Lehrer aus familiären Gründen Teilzeit arbeiten und könnten sich in der unterrichtsfreien Zeit nicht bloss erholen, wie dies in der Vernehmlassung von verschiedener Seite bemerkt worden ist.

Weiter sei der mögliche variable Anteil einer Anstellung von plus-minus 20 Prozent zu hoch, gerade für Lehrpersonen mit einem Teilzeitpensum. Problematisch sei die kurze Zeitspanne von nur einem Monat, in der eine Veränderung der Stellenprozente kommuniziert werden muss. Wünschenswert wäre es, Änderungen des Pensums müssten vier Monate vor in Kraft treten, angekündigt werden, analog der künftig geltenden Kündigungsfrist, so die Haltung des LAR.

Anderer Stichtag für die Einschulung

Freude bereitet dem Verband der Lehrpersonen insbesondere die Beibehaltung des 30. April als Stichtag für die Einschulung. Dadurch sind die Kinder älter als in umliegenden Kantonen, wenn sie in die Schule kommen. «Das bringt ihnen während ihrer gesamten Schulzeit mehr Reife», so Weber. Dies sei wertvoll. Eine weitere Ausserrhoder Eigenheit ist der mögliche freiwillige Schulaustritt nach dem zehnten Schuljahr (gemäss Einteilung der Zyklen nach HarmoS). Der LAR findet es gut, dass Schülerinnen und Schüler weiterhin nach zwei Jahren in der Oberstufe (Zyklus 3) die Schulkarriere beenden können.

Zu begrüssen sei auch die Justierung beim Privatunterricht. Es sei wichtig, dass Kinder zu Hause von Personen unterrichtet werden, die über ein Lehrdiplom für die jeweilige Stufe verfügen. «Kinder haben ein Recht auf gute Bildung», betont der Präsident des LAR. Die Schule leiste einen wichtigen Beitrag zur Sozialisierung. Oft würden Kinder, die privat unterrichtet werden, in die Volksschule wechseln, wenn die Berufswahl anstehe. Damit dieser Übergang gelinge, sei die Qualität des Privatunterrichts wichtig. Wertvoll wird weiter die Nennung neuer Unterrichtsformen beurteilt. Und gar als sehr positiv nennt Michael Weber die Möglichkeit, dass vorgesehen ist, dass künftig auch Lehrkräfte mit Teilzeitpensen nach 15 Jahren im Schuldienst eine nach ihrem Pensum abgestufte Intensivweiterbildung besuchen können.

Seitens Berufsverband wolle man sich weiter für die Anliegen der Lehrpersonen einsetzen. Gemäss Michael Weber aber eine Gratwanderung: «Wir wollen nicht aufs Spiel setzen, was nun vorgeschlagen wird.» Dennoch wolle man im Vorfeld der ersten Lesung im Kantonsrat auf die Unterschiede zwischen den Kantonen aufmerksam machen.

Gemeinden kritisieren verpflichtende Tagesstrukturen

Auch verschiedene Gemeinden haben sich in der Vernehmlassung geäussert. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Gemeinden verpflichtet werden, «kantonsweit bedarfsgerechte, auf die üblichen Arbeitszeiten ausgerichtete Tagesstrukturen zur Verfügung zu stellen, in denen Schülerinnen und Schüler über die Unterrichtszeit hinaus betreut werden.»

Gino Pauletti, Gemeindepräsident Wolfhalden. Bild: PD

Zu diesem Artikel gab es in der Vernehmlassung seitens der Gemeinden verschiedene Kommentare. Wolfhalden etwa lehnt den Zwang zur Führung von Tagesstrukturen ab. Auf Rückfrage sagt Gemeindepräsident Gino Pauletti:

«Jede Gemeinde soll nach Bedarf und nach ihren Möglichkeiten ein Angebot für Tagesstrukturen machen können.»

In ländlichen Gemeinden sei das Bedürfnis womöglich ein anderes als in eher städtischen Gebieten. Die Verhältnismässigkeit müsse gegeben sein, schliesslich würden Steuergelder eingesetzt. In Wolfhalden gibt es für Schulkinder einen Mittagstisch.

Ernst Pletscher, Gemeindepräsident Reute. Bild: PD

Einen solchen führt auch die Gemeinde Reute in Zusammenarbeit mit den Pflegeheimen. Eine Bedarfsabklärung im vergangenen Jahr kam zum Ergebnis, dass es aktuell in der Gemeinde kein zusätzliches schulergänzendes Betreuungsangebot brauche. Gemeindepräsident Ernst Pletscher sagt: «Es bringt nichts, etwas anzubieten, das nicht nachgefragt wird.» In der Vernehmlassungsantwort schreibt der Kanton, mehrere Gemeinden könnten gemeinsam Tagesstrukturen anbieten. Das sieht Pletscher angesichts der geografischen Verhältnisse als nicht umsetzbar. Sinnvoller wäre es, im Gesetz einen Schwellenwert festzuschreiben, ab welcher Anzahl Kinder, ein schulergänzendes Betreuungsangebot geführt werden sollte.

Eine Umfrage des Amtes für Volksschule und Sport im Oktober 2017 hat gezeigt, dass in 15 Gemeinden Tagesstrukturen und in 2 Gemeinden eine «Tagesstruktur light» (Mittagstisch einmal pro Woche) angeboten werden.