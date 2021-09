Schweizerische Schützenveteranen tagten in Herisau

Schützen Mitglieder wieder aus den Wohnungen an die Anlässe holen: Rückläufige Teilnehmerzahlen bei den Schützenveteranen Der Verband Schweizerischer Schützenveteranen tagte in Herisau. Er leidet unter rückläufigen Teilnehmerzahlen. Es gab zudem einen Präsidentenwechsel – von Bernhard Lampert zu Beat Abgottspon. Werner Grüninger 03.09.2021, 11.59 Uhr

Ehrung für Bernhard Lampert, Andreas Türler (Präsident ESFV) und Beat Abgottspon. Bild: GR

Zur 107. ordentlichen Delegiertenversammlung des Verbandes Schweizerischer Schützenveteranen vom Donnerstag im Casino Herisau konnte Zentralpräsident Bernhard Lampert 135 stimmberechtigte Schützenveteranen und Ehrenmitglieder sowie Ehrengäste aus Politik und Militär aus der ganzen Schweiz begrüssen. Musikalisch umrahmt wurde die Versammlung von der Kapelle Alder, Urnäsch.

Einen besonderen Willkomm entbot der Zentralpräsident den Gästen Max Eugster, Gemeindepräsident Herisau, Regierungsrat Hansueli Reutegger und Divisionär Willy Brülisauer, Kdt Ter Div 4, sowie dem Präsidenten des SSV Luca Filipini. Nach dem Willkomm von OK-Präsident Louis Kälin eröffnete Präsident Lampert die DV mit der Totenehrung verstorbener Kameraden – Pius Kyburz und Willy Zinniker sowie Hansueli Wälte, Herisau.

Jahresbericht und Tätigkeitsbericht

Präsident Lampert nahm das Geschehen im verflossenen Jahr etwas näher unter die Lupe, die unter der Coronapandemie gelitten hatten. Im Jahresbericht des Präsidenten wurden die wichtigsten Ereignisse des Verbandes zusammengefasst und zur Erinnerung festgehalten. Aufgrund der vom Bund verfügten ausserordentlichen Lage zum Coronavirus wurden die Verbandsgeschäfte per Zirkular erledigt und alle statutarischen Geschäfte gutgeheissen. Der Junioren-Veteranen-Final (JUVE) musste wegen der steigenden Fallzahlen abgesagt werden, wäre doch die Pflege des gesellschaftlichen Kontaktes zwischen den Veteranen und der Jugendlichen so wichtig gewesen. Das Verbandsleben kam praktisch zum Erliegen.

Die Herausforderung der nächsten Zeit: Es müsse gelingen, Veteranen wieder aus den Wohnungen an die Anlässe zu holen. Denn ein Verein und ein Verband leben und gedeihen durch die aktiven Mitglieder. Bedenken und Ängste müssen überwunden werden, sich an Schiess- und gesellschaftlichen Anlässen zu beteiligen. Der Mitgliederbestand der Schützenveteranen beträgt 18'076 Mitglieder, eine Abnahme von 529 Veteranen, was vor allem auf Todesfälle zurückzuführen ist (Neueintritte 679, Austritte 534, Verstorbene 666).

Rückläufige Teilnehmerzahlen

Florian Zogg, Präsident Schiesskommission, wies auf die schlechten Teilnahmen bei den verschiedenen Schiesswettbewerben hin. Die Einzelkonkurrenz soll bei den Veteranen der Ansporn zur Förderung der Schiessfähigkeit bis ins hohe Alter sein und für das gesellige Zusammensein.

Im Vergleich zum Vorjahr schossen nur 3176 Schützen (45 Prozent) die Einzelkonkurrenz und beim Jahresschiessen sieht die Bilanz noch schlechter aus, ganze 29 Prozent (1872 Schützen) haben den Wettkampf bestritten. Der JUVE-Final musste coronabedingt abgesagt werden. Die Gelegenheit, sich an einer Heimrunde für den Schweizerischen Veteranen-Einzelmeisterschaft im Luftpistolenschiessen 10 m zu qualifizieren, war klein. Die erste Feldmeistermedaille konnte 172 Gewehrschützen und 36 Pistolenschützen in Empfang nehmen, während bei der Zweiten ab Veteranenalter 127 Gewehrschützen und 23 Pistolenschützen die Medaillen erhielten.

Beat Abgottson neuer Zentralpräsident

Bei den Wahlen mussten fünf Mitglieder des Zentralvorstandes, der Zentralpräsident und ein RPK-Mitglied neu gewählt und ersetzt werden. Das Amt des Schützenmeisters Mitte und der Posten des Übersetzers blieben vakant. Das Amt des Zentralpräsidenten übernimmt Beat Abgottspon, Staldenried, vom zurücktretenden Bernhard Lampert. Neu in den Vorstand wurden gewählt: Karl Schelbert, Siebnen (Schützenmeister Ost), und Rudolf Vonlanthen, Giffers (Schützenmeister West), während Josef Gasser, Sachseln, als Pressechef und Bruno Fasel, Schmitten, in die RPK ernannt wurden.

Ausgeglichene Finanzen

Der Verband weist per 31. Dezember 2020 ein Eigenkapital von 113'000 Franken, Rückstellungen inkl. Fonds für besondere Anlässe von 102'000 Franken sowie den Kranzkarten-Fonds von 675'000 Franken ergaben Mehreinnahmen von 2700 Franken. Beim Voranschlag rechnet der Kassier Martin Hug mit Mehrausgaben von rund 1000 Franken. Der Mitgliederbeitrag bleibt unverändert bei einem Franken und der Beitrag für die Nachwuchsförderung bleibt wie bisher bei zwei Franken.

Drei Ehrenmitglieder und ein Ehrenpräsident

Andreas Türler, Zürich, konnte als Dank für das Präsidium des ESFV eine Wappenscheibe in Empfang nehmen. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Paul Döbeli, Tramelan, Heinz Schmied, Illhard TG, und Florian Zogg, Oberuzwil, die während Jahren zum Wohl des Schiesswesens tätig waren. Zum Ehrenpräsidenten wurde Bernhard Lampert, Jenins, für seine grosse Arbeit als Zentralpräsident unter grossem Applaus gewählt. Die nächste DV der Schützenveteranen findet in Reinach statt.