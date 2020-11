«Schreiben nach traditionellen Regeln und Mustern würde mich zu sehr einengen»: Die Walzenhauser Lyrikerin Ruth Weber veröffentlicht ihr erstes Buch Nachdem Ruth Weber 2018 den Publikumspreis des Ausserrhoder «Literaturland»-Wettbewerbs gewonnen hatte, veröffentlicht sie nun ihr erstes Buch: Der Gedichtband «lichtsatte tage – verwunderung im maul des schattens» ist eine Sammlung von über 70 lyrischen Texten. Einer davon hat für die 49-jährige Walzenhauserin eine ganz besondere Bedeutung. Claudio Weder 03.11.2020, 05.00 Uhr

Ruth Weber macht aus Alltagsbeobachtungen lyrische Texte. Bild: Claudio Weder

Als sich Ruth Weber vor fünf Jahren für ein Schreibwochenende für Frauen anmeldete, wusste sie noch nicht, ob das mit dem Schreiben überhaupt ihr Ding sei. Heute sieht sie das anders. Das Schreiben ist zu ihrer Leidenschaft geworden. Regelmässig verfasst die 49-jährige Walzenhauserin Gedichte und Kurzgeschichten – wovon einige bereits in Literaturzeitschriften veröffentlicht wurden. 2018 gewann Ruth Weber den Publikumspreis des Ausserrhoder «Literaturland»-Wettbewerbs. Und nun kann sie mit «lichtsatte tage – verwunderung im maul des schattens» ihren ersten Gedichtband vorlegen. Das Buch wird am 7. November in der Stuhlfabrik Herisau vorgestellt.