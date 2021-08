Schönengrund will Bausünde durch Neubau ersetzen

Schönengrund Die Bausünde soll weg – doch nicht alle Einwohner wollen das Der Gemeinderat von Schönengrund möchte eine gemeindeeigene Liegenschaft durch einen Neubau für mindestens 3,2 Millionen Franken ersetzen. Gegen den Ausgabenbeschluss für die Vorstudie wurde das Referendum ergriffen. Karin Erni 31.08.2021, 12.00 Uhr

Dieses Haus mit angebauter Halle soll durch einen Neubau ersetzt werden. Bild: PD

Eine Sonderausgabe des Mitteilungsblatts flatterte diese Woche in die Schönengründler Haushalte. Weil das Referendum gegen ein geplantes Bauvorhaben im Unterdorf 11 eingereicht wurde, muss nun eine Abstimmung über den Ausgabenbeschluss des Gemeinderates in der Höhe von 162’000 Franken erfolgen. Erst wenn die Stimmbürger diesen gutheissen, kann die Planung weiter vorangetrieben werden.

Die Sammler der Unterschriften geben als Grund für das ergriffene Referendum an, dass es nötig sei, die Bevölkerung über eine Ausgabe in dieser Grössenordnung abstimmen zu lassen. Auch sei es nicht Aufgabe der Gemeinde, ein Haus zu bauen, um es zu vermieten. Der Bedarf für Wohnungen sei an diesem Ort kaum gegeben, da im benachbarten Mehrzweckgebäude regelmässig Festivitäten stattfinden und mit Lärm zu rechnen sei.

Neubau als beste Lösung

Die Geschichte der umstrittenen Baute geht auf das Jahr 1991 zurück. Damals gelangte die Lagerhalle zum Preis von 230’000 Franken in den Besitz der Gemeinde. Mit dem heutigen Ladengeschäft übernahm diese im Jahr 2006 für 320’000 Franken den Rest der Liegenschaft. Das über 100 Jahre alte und mehrfach umgebaute und umgenutzte Gebäude befinde sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand, schreibt der Gemeinderat im Mitteilungsblatt.

«Bei Starkregen werden die Räumlichkeiten regelmässig geflutet.»

Zudem nehme es an einem zentralen Ort viel Platz weg, sei unrentabel und optisch keine Bereicherung für das Dorf. Die Liegenschaften- und Marktkommission habe daher mit dem Gemeinderat vier Möglichkeiten für die künftige Verwendung des Gebäudes ausgearbeitet. Geprüft wurde eine Instandhaltung mittels Sanierung, ein Aus- und Umbau, ein Verkauf oder ein Neubau. Der Gemeinderat favorisierte die letzte Möglichkeit und gab im Herbst 2020 zwei Wettbewerbsstudien in Auftrag. Der Entscheid fiel zu Gunsten des Architekturbüros Formateam aus Bütschwil. Dessen Entwurf sieht zwei Hausteile vor, die durch ein Treppenhaus mit Lift verbunden sind. Es wurden zwei Vorlagen erarbeitet: Eine mit vier Wohnungen und Anlagekosten von knapp 3,5 Millionen Franken und eine Variante mit zwei Wohnungen und mehr Vereinsraum für 3,2 Millionen Franken.

Der Neubau schafft gemäss dem Gemeinderat mehr vermietbare Flächen und somit höhere Mietzinseinnahmen. Es entstünde moderner Wohnraum und mehr begehrte Parkplätze in der Tiefgarage. Der bestehende Imkerladen soll weiter im Dorf bleiben können. Vereine werden mit Lager- und Proberaum unterstützt. Für Touristen soll ein öffentliches WC integriert werden. Nicht zuletzt wird mit dem Neubau eine Verschönerung des Dorfbildes angestrebt.

Am 10. September wird die Vorlage an einer öffentlichen Informationsveranstaltung vorgestellt und diskutiert. Am 26. September stimmen die Bürger über den Ausgabenbeschluss ab.