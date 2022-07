Schönengrund erwartet Grossandrang wegen Andreas Gabalier

Schönengrund Bühne für Gabalier mit Blick auf den Hochhamm: Die Vorbereitungen für den Donnschtig-Jass laufen auf Hochtouren Nach dem Sieg über Neckertal steht Schönengrund als Austragungsort der nächsten SRF-Sendung fest. Wir besuchten den Aufbau der Infrastruktur beim Mehrzweckgebäude. Karin Erni Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Dominik Flück und seine Schwester Chantal vom Schönengründler OK. Bild: Karin Erni

«Ueli, weisst du wo die Maske ist?», fragt einer der Bauleute im schwarzen T-Shirt mit dem SRF-Emblem. «Da drinnen», antwortet der Angesprochene und zeigt auf den Eingang des Mehrzweckgebäudes von Schönengrund. In der Halle, wo sonst geturnt und gespielt wird, stehen vier grosse schwarze Stoffkabinen. Sie sind beschriftet mit «Murat Yakin», «Sonia Kälin», «Salzi/Büssi» und «Pegasus». Doch wo logiert Andreas Gabalier, der Star des Abends? «Er hat so viel Platz wie alle anderen zusammen», sagt OK-Präsident Dominik Flück lachend und weist auf die erhöhte Bühne. Hinter dicken Theatervorhängen wird sich der Österreicher mit seiner Entourage auf die Sendung vorbereiten. Und nach zwei vorgetragenen Liedern wohl schnell weiterziehen.

Bevölkerung unterstützt Bauleute

Für Dominik Flück, der ein Treuhandgeschäft führt, ist die Aufbauwoche ein Fulltime-Job. Gemeinsam mit acht weiteren OK-Mitgliedern und 200 Helfern ist er seit Monaten mit den Vorbereitungen beschäftigt. «Es läuft immer was. Ständig ruft jemand an und hat eine Frage.»

So präsentierte sich das Gelände am Dienstagnachmittag. Bild: Karin Erni

Ein rotes Auto fährt auf den Platz und eine Frau und ein Mann mit Tiefkühlsäcken steigen aus. Sie verteilen Glace an die Bauleute. Diese nehmen das Geschenk gerne an und gönnen sich eine Pause im Schatten. «Wir wohnen nebenan und sehen, wie die Leute bei der Wärme arbeiten», erklärt die Frau. Doch die mitgebrachten 24 Glaces reichen nirgends hin, denn immer mehr Hungrige kommen herbei. Es muss Nachschub besorgt werden, damit alle eine Erfrischung erhalten. «Zeitweise sind hier bis zu 90 Personen beschäftigt. Wir mussten 60 Hotelzimmer in der Umgebung buchen, damit sie hier übernachten können», sagt Flück.

Bühne mit Bergblick

Die Showbühne mit der markanten Beleuchtungsanlage ist auf der grünen Wiese neben dem Sportplatz aufgebaut. Dahinter präsentiert sich der Hochhamm – eine malerische Kulisse. «Eine Kamera wird oben beim Herrenwäldli positioniert und macht den sogenannten Beauty-Shot über das ganze Areal. Auch Drohnen werden eingesetzt», weiss Dominik Flück. Bereits fast fertig ist das farbenfrohe Jass-Zelt. Auch die altbekannte Tafel für die Resultate steht bereits darin.

Die Bühne, die Andreas Gabalier bespielen wird. Bild: Karin Erni

Den Aufbau der Infrastruktur erledigen die Fernsehleute autonom. Sie arbeiten seit Montagmorgen ruhig und routiniert. Jeder Handgriff sitzt. Das Material, das aus den zahlreichen Lastwagen gehievt, gerollt und getragen wird, ist in fein säuberlich angeschriebenen Metallboxen verstaut. Zum Equipment gehört auch ein Kranwagen, der die drei hohen Türme montiert, an denen Boxen und Beleuchtungselemente montiert werden.

Dorf rechnet mit Grossandrang

«Wir dürfen hier nichts anfassen. Unsere Aufgabe ist es, die Infrastruktur rund um die Aufnahmen zur Verfügung zu stellen», sagt Flück. Dazu gehören die 500 Festbank-Garnituren, die noch gestapelt auf der Wiese warten. Sie werden als Letztes von einem speziellen Bautrupp aufgestellt, der aus Kollegen der OK-Mitglieder besteht. «Wir rechnen mit 4000 bis 5000 Besucherinnen und Besuchern. Andreas Gabalier hat viele Fans. Manche kommen auch aus Österreich und Deutschland», so Flück. Damit die vielen Besucher verköstigt werden können, wird die Dorfstrasse zur Food-Meile. Hier bieten die Vereine Speis und Trank an. Ab 11 Uhr sind nebst verschiedenen Würsten auch Pulled-Pork-Burger, Ghackets mit Hörnli, verschiedene Salate und Desserts erhältlich.

