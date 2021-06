Herisau schliesst Tierkörpersammelstelle doch nicht

SCHLIESSUNG ABGEWENDET Bewilligung ist da: Tierkörpersammelstelle in Herisau kann weiterbetrieben werden Vergangenes Jahr hiess es noch, die Tierkörpersammelstelle in Herisau werde geschlossen. Dieser Tage kam jedoch die Bewilligung für den Weiterbetrieb. Die Kehrtwende ist darauf zurückzuführen, dass der Kanton die Bedingungen für die Bewilligung gelockert hat. Astrid Zysset 15.06.2021, 12.00 Uhr

Die Bewilligung des Kantons liegt vor: Die Tierkörpersammelstelle auf dem Kreckel kann offiziell für zehn Jahre weiterbetrieben werden. Bild: Astrid Zysset

Verwirrend war es. Das muss selbst Herisaus Gemeinderat Glen Aggeler, Ressortschef Volkswirtschaft, zugeben. Ursprünglich hiess es, die regionale Tierkörpersammelstelle auf dem Kreckel werde per Ende 2020 geschlossen. Zu gross seien die Anforderungen, welche das kantonale Veterinäramt gestellt hatte. Jenes hatte im Oktober aufgrund der Tierseuchenlage das Kontroll- und Bewilligungsprozedere für die Tierkörpersammelstellen angepasst. Die neuen Anforderungen stufte Herisau als nicht erfüllbar ein und veranlasste darum die Schliessung der lokalen Sammelstelle. So wurde es im vergangenen Jahr kommuniziert – doch gekommen ist es nun anders.

«Eine junge Sau liegt drin», sagt Aggeler, als er bei einem Augenschein einen kurzen Blick in den Container wirft. Tatsächlich war die Tierkörpersammelstelle in Herisau niemals geschlossen. Die Bewilligung des Kantons liegt zwar erst seit diesen Tagen vor, doch durften die Bürgerinnen und Bürger auch in den vergangenen Monaten tote Kleintiere auf dem Kreckel fachgerecht entsorgen. In der Übergangsfrist zwischen der angekündigten Schliessung und der offiziellen Wiedereröffnung wurden zahlreiche Anpassungen an der Sammelstelle vorgenommen, sodass diese heute den Anforderungen des Veterinäramtes genügt. Aggeler ist froh darüber: «Die einst angekündigte Schliessung hat bei uns verständlicherweise zu zahlreichen Reaktionen seitens der Bevölkerung geführt.» Die Nachfrage nach einer solchen Sammelstelle sei nämlich da. 1 bis maximal 2,5 Container mit toten Kleintieren werden in Herisau pro Woche gezählt.

Gemeinderat Glen Aggeler, Ressortchef Volkswirtschaft. Bild: PD

Hygienemassnahmen wurden verschärft

«Darum hatten wir auch nochmals das Gespräch mit dem Kanton gesucht und mit Nachdruck eine Lösung eingefordert», so Aggeler weiter. Der Kanton signalisierte schliesslich, dass er seine Anforderungen nochmals anpasse. Ursprünglich wurden eine Protokollierungspflicht, eine Umzäunung wie auch eine Person vor Ort gefordert, die auf Abruf bei der Sammelstelle vorbeischauen könnte. Von diesen Massnahmen rückte das Veterinäramt schliesslich ab. Was für die Gemeinde Herisau jedoch blieb, war eine Verschärfung der Hygienemassnahmen.

So wurde im vergangenen Mai rund um die Sammelstelle eine Rinne für das Abwasser-Trennsystem eingebaut, damit sich allfällige Körpersäfte der Kadaver nicht mit dem Meteorwasser mischten. Weiter wurden Hinweistafeln mit Verhaltensregeln und beim Lavabo Seife, Papierhandtücher wie auch ein neuer Ablauf montiert. Ein modernerer Container für das Gebinde, in welchem die Tiere transportiert werden, folgte noch im vergangenen Jahr. Dieser lässt sich neu mit einer Fussbewegung öffnen. Aggeler:

«Es waren wenige Arbeiten, die wir umgesetzt hatten. Doch in der Summe bringen sie ein deutliches Plus in Sachen Hygiene und Sauberkeit.»

Notwendiger «Service public»

Verpflichtet zum Führen einer Tierkörpersammelstelle ist Herisau nicht. Sie ist Mitglied bei der regionalen Tierkörpersammelstelle in St.Gallen. «Damit hätten wir unsere Pflicht erfüllt», stellt Aggeler klar. Allerdings war der Gemeinderat der Meinung, dass der Aufwand für den einzelnen Bürger unverhältnismässig hoch sei, zum Beispiel mit einem verstorbenen Meerschweinchen eigens in die Stadt zu fahren. Auch die Polizei hätte bei jedem überfahrenen Dachs oder Fuchs die Kantonsgrenze passieren müssen, um in St.Gallen die Tiere entsorgen zu können. Als notwendigen «Service public» umschreibt darum der Ressortchef Volkswirtschaft die Tierkörpersammelstelle in Herisau. Diese ist vorwiegend für die Bewohner von Herisau zugänglich. Für grössere Kadaver steht die regionale Tierkörpersammelstelle an der Rechenwaldstrasse 32 in St.Gallen zur Verfügung.