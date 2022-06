Herisau: Kuhn Champignon AG schliesst Ende Juli

Schliessung Aus für Kuhn Champignon AG: Herisauer Unternehmen stellt Ende Juli den Betrieb ein – rund 30 Jobs weg Die Kuhn Champignon AG stellt auf Ende Juli ihre operative Tätigkeit ein. Der Betrieb in Herisau wird auf diesen Zeitpunkt stillgelegt. Betroffen von der Schliessung sind rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt kommentieren 22.06.2022, 12.57 Uhr

Blick in die Produktion der Kuhn Champignon AG in Herisau. Bild: Benjamin Manser (Herisau, 9. März 2020)

Es ist das Ende eines Traditionsbetriebs: Wie die Kuhn Champignon AG aus Herisau mitteilt, stellt sie ihren Betrieb per Ende Juli ein. Der Betrieb im aargauischen Full-Reuenthal mit rund 90 Mitarbeitern werde im Sinne einer Nachfolgelösung auf den 1. August von der Firma Wauwiler Champignons AG in Wauwil übernommen.

Der Fabrikladen in Herisau wird ebenfalls ab dem 30. Juli geschlossen sein, bis dahin werden die Kundinnen und Kunden noch bedient.

Insgesamt verlieren durch die Betriebsschliessung in Herisau rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job.

«Viele Jahrzehnte Familiengeschichte»

«Der Entscheid zur Betriebsschliessung ist der Geschäftsleitung und Inhaberfamilie keineswegs leicht gefallen, stecken doch viele Jahrzehnte Familiengeschichte im Betrieb», heisst es in der Mitteilung weiter. In all den Jahren sei eine grosse Verbundenheit mit treuen Kunden, zuverlässigen Lieferanten und einem engagierten Mitarbeiterteam entstanden.

Alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden gemäss der Mitteilung rechtzeitig über die Betriebsschliessung informiert und werden von der Geschäftsleitung aktiv bei der Stellensuche unterstützt.

