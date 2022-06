Im Appenzellerland wird umweltfreundliche Holzkohle produziert

Schlatt-Haslen Die modernen Köhler von Unterschlatt: Drei Männer produzieren nachhaltige Holzkohle aus Appenzeller Wäldern Statt im Schredder zu landen, werden zweitklassige Buchenstämme zu Premium-Holzkohle. Möglich machen dies eine gute Idee und ein besonderer Ofen aus England. Karin Erni Jetzt kommentieren 17.06.2022, 17.00 Uhr

Das Team von Appenzeller Holzkohle. Bild: Tobias Garcia

Der Sommer ist da und mit ihm die Grillsaison. Dass Schweizer Fleisch auf den Rost kommt, ist mittlerweile für viele Grilleure selbstverständlich. Bei der Holzkohle dagegen schaut kaum jemand genauer hin. In der Schweiz werden gemäss einer WWF-Studie pro Jahr 13’000 Tonnen Holzkohle verfeuert. Lediglich ein Prozent davon stammt aus Schweizer Produktion. Wer einen Blick auf die Holzkohlensäcke im Baumarkt wirft, erfährt, dass der Inhalt hauptsächlich aus Ländern wie Namibia, Uruguay, Polen oder Weissrussland stammt. «Alle Produkte haben lange Transportwege. Bei denjenigen aus Übersee ist nicht auszuschliessen, dass dafür Urwaldbäume gefällt wurden oder dass das Holz von Plantagen stammt, die auf ehemaliger Regenwaldfläche angelegt wurden», sagt Maurus Mazenauer. Er hat zusammen mit seinem Bruder Albert und dem Thurgauer Kollegen Markus Hug das Projekt für nachhaltige Appenzeller Holzkohle auf die Beine gestellt.

Albert Mazenauer beim Zerkleinern des angelieferten Buchenholzes. Bild: Tobias Garcia

Umweltfreundliche Produktion

«Wir haben in der Familie ein Stück Wald, das wir sinnvoll nutzen wollten», sagen die beiden Innerrhoder, die hauptberuflich im Baugewerbe tätig sind. Die Idee, einheimische Holzkohle herzustellen, faszinierte Albert Mazenauer und er suchte nach Gerätschaften, um das Vorhaben professionell umzusetzen. Fündig wurde er im Internet. «In England gibt es eine Manufaktur, die einige wenige Öfen pro Jahr herstellt. Das gefiel uns und wir haben einen solchen bestellt», erzählt Maurus Mazenauer.

«Der Ofen braucht weder Strom noch fossile Energien und funktioniert autark.»

Im Sommer 2020 traf das tonnenschwere schwarze Ungetüm auf dem Platz des ehemaligen Kieswerks im innerrhodischen Unterschlatt ein. Seither feuern die drei jeweils am Wochenende den Ofen ein.

Um den Prozess zu starten, verwendet Maurus Mazenauer eine kleine Menge Tannenholz. Bild: Tobias Garcia

Dafür befüllen sie zwei Metallwannen mit je einem Ster Buchenholz von Hand. Diese Behälter werden links und rechts in zwei Kammern des Ofens eingeschoben. Im Brennraum in der Mitte feuere er mit etwas Tannenholz ein, erklärt Mazenauer. «Wir nehmen dafür Käferholz, das nicht sehr gefragt ist.» Am Anfang steigt ein wenig Rauch auf. Doch wenn die Kerntemperatur von 320 Grad erreicht ist, beginnt das Holz in den beiden Wannen auszugasen und der Ofen funktioniert wie ein Gasbrenner. «Die Holzgase, die unter anderem aus Kohlenmonoxid, Methan und Wasserstoff bestehen, werden in unserem Ofen vollständig verbrannt und gelangen nicht in die Umwelt», erklärt Mazenauer.

Erste gewerbliche Produktion der Schweiz

«Dank der Initiative von Markus Hug waren wir die Ersten in der Schweiz, welche die gewerbliche Herstellung von Holzkohle wieder aufgenommen haben», sagt Maurus Mazenauer. Mittlerweile versuchen auch Betriebe in anderen Regionen, in der Grillkohleherstellung Fuss zu fassen. «Zuvor passierte dies nur noch im Rahmen von Vorführungen, bei denen ein traditioneller Kohlemeiler aufgeschichtet und abgebrannt wird», so Mazenauer.

«Die Holzkohle-Produktion ist zudem CO 2 -neutral.»

Die Temperatur bleibt rund sechs Stunden konstant auf 520 Grad. Der gesamte Vorgang dauert zwölf Stunden. Während dieser Zeit muss jemand vor Ort sein und die Werte regelmässig kontrollieren. Danach kommen die Wannen zum Abkühlen in einen luftdichten Metalltank. Anschliessend wird die fertige Holzkohle ausgesiebt und abgepackt. Pro Arbeitszyklus entstehen 200 Kilo Kohle. Mazenauer rechnet 2022 mit einer Jahresproduktion von 30 Tonnen.

Der Pyrolyseofen stammt aus England. Bild: Tobias Garcia

«Die traditionellen Verfahren sind stark umweltbelastend, weil die Pyrolysegase ungenutzt in die Atmosphäre entweichen.»

Dank der kontrollierten Pyrolyse im Ofen ist die Appenzeller Holzkohle besonders rein. Der Schadstoffgehalt (PAK) liegt gemäss Analyse 78 Prozent unter dem Grenzwert von 4 mg/kg PAK bei Futtermittel-Pflanzenkohle. Sie könnte also theoretisch im Garten verwendet oder verfüttert werden.

Gewinn für Waldbesitzer

Für die Produktion der Appenzeller Holzkohle müsse kein Baum extra gefällt werden, erklärt Mazenauer. «Das Buchenholz kommt von Holzschlägen in der Nähe. Weil die Qualitätsansprüche hoch sind, fällt viel Holz an, das sich lediglich als Brennholz verkaufen lässt. Dieses verwerten wir.» Die Waldbesitzer hätten Freude am Projekt, so der Fachmann. «Sie haben mehr Absatz und erhalten bei uns einen besseren Preis, als wenn das Holz zu Schnitzel zerhackt würde.» Die Stämme werden als Rundholz angeliefert und in einen Meter lange Stücke gesägt. Diese werden maschinell gespaltet und sortiert. Die schönen Scheite werden als Brennholz verkauft, die anderen landen im Ofen. Das Holz wird ein Jahr gelagert und vor dem Verköhlern in 33 cm lange Stücke gesägt. «Diese Grösse hat sich bewährt, da so der Gasaustritt am besten erfolgen kann», sagt Maurus Mazenauer.

Appenzeller Holzkohle ist begehrt

Faustgrosse Holzkohlestücke sind bei Grillprofis beliebt. Bild: Tobias Garcia

Ihre Kohle sei gefragt, sagen die Betreiber der Anlage. «Derzeit kommen wir kaum nach mit der Lieferung. Wenn sich das Geschäft weiter so gut entwickelt, wollen wir es ausbauen.» Geplant ist, dass sich Albert Mazenauer im Winter, wenn auf dem Bau nicht viel läuft, in Vollzeit der Köhlerei widmet. Dann werde rechtzeitig auf die nächste Grillsaison ein genügend grosser Holzkohlevorrat vorhanden sein. Die Appenzeller Holzkohle sei etwas teurer als ein Billigprodukt aus dem Baumarkt, sagt Mazenauer. «Dort sind aber meist weniger geeignete Hölzer wie Ahorn oder Birke beigemischt und die Kohlestücke sind kleiner.» Er zeigt einen schwarzen Brocken. «Ideal sind faustgrosse Stücke. Sie brennen länger, es braucht also weniger davon.» Man dürfe nur dieselben Qualitäten miteinander vergleichen, so der Fachmann. «Wer ein ähnlich hochwertiges Produkt wie unseres aus Polen kauft, zahlt sogar etwas mehr.» Zielpublikum der Jungunternehmer sind Grillprofis. «Wer einen teuren Grill hat, macht auch bei der Kohle keine Kompromisse.»

Hinweis: Die Appenzeller Holzkohle ist an verschiedenen Verkaufsstellen in der Schweiz erhältlich.

Was ist Holzkohle? Bei der sogenannten Pyrolyse wird dem Holz unter Luftabschluss bei Temperaturen zwischen 380 und 1000 Grad Celsius die gesamte Feuchtigkeit entzogen. Die gasförmigen Reaktionsprodukte verbrennen dabei. Zurück bleibt nur das Kohlenstoffgerüst der Holzzellen. Deshalb hat Holzkohle ein so geringes Gewicht. Beim späteren Verglühen im Grill entstehen keine Flammen mehr, weil der Kohle bereits alle brennbaren Gase entzogen wurden und kein Gas mehr austritt. (ker)

