Wilfried Segmüller stillstehender Hauptmann von Schlatt-Haslen

Schlatt-Haslen Bezirksrat Schlatt-Haslen wieder komplett: Wilfried Segmüller ist neuer stillstehender Hauptmann Mit einer Zweidrittelmehrheit wählten die Stimmbürger von Schlatt-Haslen am Freitagabend den 61-jährigen Wilfried Segmüller zum neuen stillstehenden Hauptmann. Vreni Peterer 04.07.2021, 18.26 Uhr

Die ausserordentliche Bezirksgemeinde war nötig, weil am Sonntag zuvor an der Urne niemand das absolute Mehr erreicht hatte. Wenn man bedenkt, dass zeitgleich ein EM-Spiel der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft übertragen wurde, darf von einem grossen Aufmarsch in der Kirche Schlatt gesprochen werden.