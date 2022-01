Anzahl Scheidungen steigt im Appenzellerland an

Scheidungsstatistik Anzahl Scheidungen steigt im Appenzellerland – ist Corona Schuld daran? Das sagt eine Psychologin dazu Homeoffice und die wirtschaftlichen Ängste durch die Pandemie belasten zwischenmenschliche Beziehungen. Vor allem innerhalb von Paarbeziehungen nehmen die Konfliktsituationen zu. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Psychologin Madeleine Eberle Egli bestätigt, dass sich die Konfliktsituationen innerhalb von Paarbeziehungen aufgrund der Pandemie häufen. Bild: ARTE France

Normalerweise geht zumindest ein Ehepartner wochentags einer Arbeit nach, abends bleibt Zeit für Hobbys und Freunde. Die gemeinsame Zeit mit dem Partner ist begrenzt. Während der Pandemie respektive der Lockdowns war das anders. Beide Ehepartner sahen sich mit der ehelichen Wirklichkeit konfrontiert, Möglichkeiten den eigenen Freiraum auszuleben waren begrenzt und die Gefahr, sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen, stieg. Doch hat das auch zu mehr Scheidungen geführt?

Die Scheidungsstatistiken der beiden Kantone Appenzell verzeichnen keinen markanten Anstieg, dennoch zeigt die Tendenz nach oben. 2020, als der erste Lockdown angeordnet wurde, waren es in Appenzell Innerrhoden 34 Scheidungen. Das sind 55 Prozent mehr als noch 2019. In Appenzell Ausserrhoden betrug die Steigung von 106 (2019) auf 119 (2020) rund zwölf Prozent. 2021 ging die Anzahl Scheidungen wieder leicht zurück. In Innerrhoden waren es 30, in Ausserrhoden 109. Dennoch bleiben die Zahlen hoch.

Scheidungsstatistik nur bedingt aussagekräftig

Ein Corona-Effekt könnte der Statistik also zugesprochen werden. Madeleine Eberle Egli ist Psychologin und systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin. Seit rund zehn Jahren arbeitet sie im Appenzellerland; vorerst auf einer Beratungsstelle und später in einer eigenen Praxis in Appenzell und Herisau.

Psychologin Madeleine Eberle Egli. Bild: PD

Den Zusammenhang zwischen der Pandemie und der aktuellen Scheidungsstatistik entkräftet sie. «Wenn es tatsächlich einen Effekt gibt, ist der nur langfristig auszumachen», sagt Eberle Egli. Einer Scheidung geht regulär eine Trennung vorher. Erst nach zwei Jahren liesse sich auf rechtlichem Wege eine Scheidung erzwingen. Die Statistik, welche in ein paar Jahren erstellt würde, wäre demzufolge erst aussagekräftig.

Corona hat Konflikte verstärkt

Dennoch bestätigt sie, dass die räumliche Enge in den heimischen Wänden aufgrund von Corona viele Paarkonflikte verstärkt habe. «Es gibt auch Paare, die gestärkt aus den Lockdowns hervorgegangen sind», sagt Eberle Egli und erzählt von einem Paar, das nach Monaten auf engstem Raum nun beschlossen hat, zu heiraten. Doch eben, es gibt auch die Kehrseite. Diejenigen Paare, bei welchen die fehlende Distanz Konfliktsituationen verschärfte. Die Psychologin sagt:

«Betroffen sind vor allem diejenigen Paare, bei denen vorher schon einiges im Argen lag.»

Einerseits hätten die bewährten Muster zur Konfliktbewältigung wie romantische Wochenenden, gemeinsame Freizeitaktivitäten oder auch ein Restaurantbesuch nicht mehr geholfen, da während der Lockdowns viele Einrichtungen geschlossen waren. Andererseits hätten auch die Möglichkeiten gefehlt, individuellen Interessen nachzugehen und so Distanz zu schaffen.

Eberle Egli sieht noch weitere Gründe. So seien Krisen oftmals ein Zeichen für Umbrüche. Wenn beispielsweise eine Mutter wieder ins Erwerbsleben einsteigen möchte, diese Möglichkeiten während der Pandemie jedoch aufgrund der stark gebeutelten Wirtschaft nicht gegeben waren, konnte dies die heimische Unzufriedenheit verstärken, so Eberle Egli weiter.

Eine Zunahme an Fällen in ihren Praxen kann die Psychologin nicht ausmachen. Allerdings weiss sie, dass bei vielen psychologischen Hilfsangeboten die Anfragen stark angestiegen sind. Und auch hat Madeleine Eberle Egli bei ihren Klienten den Eindruck, dass sich die Situation, je länger die Pandemie dauert, zuspitzt. «Viele sind durch die Einschränkungen zunehmend genervter», sagt sie zusammenfassend.

Paare in Konfliktsituationen rät sie grob gesagt zu zwei Strategien: Die Konflikte müssten konstruktiv ausdiskutiert und gelöst werden. Zudem müssen individuelle Auszeiten genommen werden. Es gilt, sich zu überlegen, welche Form der Distanz einem guttut. «Viele machen einen Spaziergang in der Natur. Dafür bietet sich das Appenzellerland ja geradezu an», so Eberle Egli.

Noch ist ein Ende der Pandemie nicht absehbar, aber die Hoffnung steigt. Diese Perspektive baut die Psychologin in ihren Beratungsgesprächen neuerdings mit ein. 2020 konnte sie das noch nicht. Aber mittlerweile entschärfe sich die Situation rund ums Homeoffice, und somit gehen vielleicht auch bald die heimischen Konflikte zurück.

