Gewinnt Gais den Donnschtig-Jass im vierten Anlauf?

Herisau sucht junge Jasser

Nachwuchs Für das Duell gegen Gais sucht Herisau fünf Jasser. Erste Anmeldungen zeigen, dass es in der Kategorie Jugendliche bis 18 Jahre an Interessenten fehlt. Die Gemeinde ruft diese auf, sich anzumelden. Aber auch Frauen und Männer sind weiterhin eingeladen, sich bis am 23. März unter Angabe von Name, Adresse und Alter bei gemeindekanzlei@herisau.ar.ch für das Qualifikationsturnier vom 3. April im Casino einzuschreiben. Die Teilnahme an der Ausscheidung ist gratis. Jassart ist der Differenzler mit verdeckter Ansage. Für die Sendung qualifizieren sich: Telefonjasserinnen und -jasser, Jasser am Tisch, Ersatzjasser vor Ort, der beste Jugendliche am Tisch und die beste Frau am Tisch. Wer einmal Differenzler-Luft schnuppern will, kann dies ohne Anmeldung an den Dienstagen vom 10. März im Restaurant Adler und vom 17. März im Restaurant Buchschachen ab 20 Uhr bei den Alpsteinjassern tun. (gk)