«Es machte den Eindruck, als ob er das Amt gar nicht haben wollte»: Die ersten Reaktionen zum Rücktritt des Herisauer Gemeindepräsidenten Kurt Geser Überraschend und ohne Vorzeichen gab Kurt Geser am Donnerstagmorgen nach nur 18 Monaten im Amt seinen Rücktritt als Gemeindepräsident von Herisau bekannt. Auch für die Herisauer Parteien kommt der Entscheid unerwartet. Die ersten Reaktionen zu Gesers Demission. Alessia Pagani 26.11.2020, 16.00 Uhr

Gemeindepräsident Kurt Geser schien nach der Rücktrittserklärung erleichtert. Bild: Alessia Pagani

Nur 18 Monate nach seinem Amtsantritt erklärte Kurt Geser am Donnerstagvormittag seinen Rücktritt als Gemeindepräsident von Herisau. Die Nachricht kam überraschend. Kaum jemand hatte im Vorfeld mit diesem Schritt gerechnet.

Kurt Geser ist aber immer für eine Überraschung gut: Er hatte bei der Gesamterneuerungswahl 2019, bei der er den Sprung in die Exekutive schaffte, keinerlei politische Erfahrung und war in Herisau ein Unbekannter. Umso mehr Achtung muss man ihm für den Wahlsieg entgegenbringen.

Ebenso überrascht wie von der damaligen Kandidatur Gesers zeigen sich die Herisauer Parteien nun von der Rücktrittsmeldung. «Schade», das ist die erste Reaktion von Christian Oertle, Präsident der SVP Ortssektion. «Es sind zwei verlorene Jahre.»

Das Brisante an der Sache: Der politikunerfahrene Kurt Geser hatte an den Gesamterneuerungswahlen 2019 den bisherigen Gemeindepräsidenten Renzo Andreani nach fünf Jahren aus dem Amt gedrängt. Andreani, der für die SVP politisiert, hätte gerne noch weiter gemacht.

SVP hat Zusammenarbeit geschätzt

Die Enttäuschung über die Abwahl ihres Gemeindepräsidenten war bei der SVP gross. Bereits im Vorfeld der Wahl wurden damals Gesers mangelnde Politkenntnisse ins Feld geführt. «Wir waren alle überrascht über seine Kandidatur, zumal er in der Politik vorher nie in Erscheinung getreten war», sagt Christian Oertle. Teilweise sei die Überforderung denn auch absehbar gewesen. Oertle sagt dazu:

«Erfahrene Politikerinnen und Politiker können das Amt und den Aufwand einschätzen und wissen, was auf sie zukommt. Als Neuling hat es Geser wohl falsch eingeschätzt.»

Der Präsident der SVP Ortssektion verweist auch auf die herausfordernde Arbeit eines Gemeindepräsidenten, Geser sei in die Politik eingestiegen und habe direkt die Pole-Position übernommen. «Er ist von 0 auf 100 gegangen.»

Christian Oertle hat in den vergangenen Monaten gute Erfahrungen mit dem Gemeindepräsidenten gemacht. Er arbeitete gerne mit Geser zusammen.

«Ich hatte das Gefühl, dass er nun im Amt angekommen ist. Ich konnte gut mit ihm arbeiten und habe ihn als Gemeindepräsidenten geschätzt und gespürt.»

Darum bedauert Oertle Gesers Entscheidung doppelt. Unglücklich sei zudem, dass sich nach so kurzer Zeit wieder ein neuer Gemeindepräsident finden lassen müsse. Dieser müsse wieder eingearbeitet werden, was wiederum Zeit und Aufwand bedeute, so Oertle. «Das ist vor allem für die Gemeinderäte aber auch die ganze Verwaltung eine Herausforderung.»

FDP sieht im Rücktritt eine Chance

Auch Barbara Rüst, Präsidentin der FDP Herisau, zeigt sich erstaunt, relativiert aber gleichzeitig: «Manchmal hat man die Überforderung gespürt. Man hat mit dem Rücktritt rechnen müssen.» Rüst spricht die Umstände von Gesers Wahlsieg an. Der 59-Jährige hatte 2019 als Grund für seine Kandidatur gesagt: «Andere schreiben ihre Memoiren, ich will die Gemeinde aktiv mitgestalten». Nach dem Wahlsieg sprach er selber von sich als Überraschungskandidat und von einem Überraschungsresultat. Rüst dazu:

«Wir hatten das Gefühl, dass er das Amt eigentlich gar nicht haben wollte. So ist quasi aus einem Witz Ernst geworden.»

Diesen Umstand habe man bei Veranstaltungen immer wieder bemerkt. «Es ist aufgefallen, dass ihm der Betrieb eher fremd ist.» Die unerwartete Rücktrittsankündigung sei sicherlich ein Schock für die Bevölkerung gewesen. Rüst sagt:

«Aber alles hat auch eine positive Seite. Nun haben wir die Chance, Personen zu finden, die diesem Amt gerecht werden können.»

Die FDP hatte an den Gesamterneuerungswahlen in den Gemeinderat einen Sitz verloren. Nach Jahren mit zwei Mandaten hatte die FDP plötzlich nur noch einen Vertreter im Gemeinderat. Rüst sieht den Rücktritt Gesers denn auch als Chance für ihre Partei. «Wir haben fähige Leute und es könnte auch für uns eine Chance sein, das Amt des Gemeindepräsidenten wieder in unsere Hände zu bekommen.» Es sei nun wichtig, eine Auslegeordnung zu machen und gute Leute für das Amt zu suchen.

SP erfreut über klare Verhältnisse

Peter Federer, Präsident der SP Herisau, spricht von einem «mutigen Schritt». «Es ist anerkennenswert, dass Kurt Geser eingesehen hat, dass er überfordert ist.» Wichtig sei immer, dass das Tagesgeschäft weiterlaufe. «In der Politik und der Verwaltung braucht es Führung. Wenn die fehlt, wird es schwierig.»

Federer vermag nicht zu beurteilen, wie die Arbeit mit Geser war. «Dafür hatten wir zu wenig Kontakt.» Er habe den Gemeindepräsidenten aber als offene und freundliche Person kennen gelernt. Die Rücktrittserklärung kommt für Federer überraschend. «Von aussen war nichts spürbar.» Er nennt es einen Schritt zu Gunsten von Geser selber und zu Gunsten der Bevölkerung.

«Mit diesem Schritt hat Kurt Geser für klare Verhältnisse gesorgt. Das ist gut und wichtig.»

Federer macht dem Gemeindepräsidenten keine Vorwürfe, sondern sagt: «Wenn man eine neue Herausforderung annimmt, weiss man nie, ob man diese auch schafft.»