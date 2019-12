SC Herisau schafft vierten Sieg in Serie Mit einer soliden Teamleistung holt die Heimmannschaft drei Punkte gegen die besser klassierten Aargauer. 08.12.2019, 18.52 Uhr

Der erste Treffer fiel in der 15. Minute. Bild: Karin Erni

Am Samstag empfing der SC Herisau vor heimischem Publikum die Argovia Stars. Vor rund 250 Zuschauerinnen und Zuschauer kämpften die Herisauer gegen die Gäste aus dem Aargau, welche bis dato einen Tabellenrang besser klassiert waren.

Die Partie startete intensiv, sodass sich die Herisauer bereits nach fünf Spielminuten in einer Unterzahl behaupten mussten. Die Zweiminutenstrafe verstrich ohne Zählbares und es waren die Herisauer, welche in der 15. Minute erstmals in Führung ging. Es war Koller, der auf Zuspiel von Eigenmann und Bommeli in den Slot vorgedrungen ist und die Appenzeller mit einem satten Schuss 1:0 in Führung brachte. Die Gäste verpassten den raschen Anschlusstreffer und konnten auch die zweite Überzahlsituation nicht nutzen. Die Gastgeber führten nach 20 Minuten mit 1:0. Auch im zweiten Drittel konnte die Truppe von Märk Rechsteiner das Powerplay nicht ausnutzen. In der 36. Minute behaupteten sich die Herisauer erfolgreich in Unterzahl, als gleich zwei Herisauer auf der Strafbank sassen. Eine weitere Chance für den ersehnten Ausgleichstreffer gab’s zur Drittelshälfte, als der Unparteiische einen Penalty für die Gäste pfiff. Bauer wehrte den Penalty souverän ab und hielt seinen Posten sauber. Das Spiel war geprägt durch viele schnelle Richtungswechsel und entwickelte sich zu einem Kampf in der Mittelzone. Das zweite Drittel verstrich jedoch erfolglos und die Herisauer führten nach 40 Minuten nach wie vor mit einem Treffer.

Hitzige Schlussphase

Das letzte Drittel knüpfte am Schlussabschnitt des zweiten Drittels an. Viele Spielzüge wurden aus der Mittelzone kreiert, die Torhüter beider Teams parierten jedoch souverän. In der 50 Minuten fand Bommelis Pass Koller am weiten Pfosten, welcher mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend die Herisauer Führung ausbaute. Es folgte eine hitzige Schlussphase mit Emotionen auf beiden Seiten. Ein Schlagaustausch brachte den SC Herisau eine weitere Überzahlsituation ein, welche die Gäste aus dem Aarau erfolgreich abwehrten. In der 57. Minute verpasste Argovia Stars den späten Anschlusstreffer als Herisau abermals eine mit einem Mann weniger spielte. Auch in der letzten Spielminute, als der Torhüter der Argovia Stars einem sechsten Feldspieler Platz machte, zeigten die Herisauer eine starke Teamleistung. Kurz vor Schluss traf Jeitziner ins leere Tor zum 3:0-Schlussresultat.

Der SC Herisau gewann die Partie verdient und sicherte sich somit den 5. Tabellenrang. Das nächste Heimspiel bestreiten die Appenzeller am Mittwoch 18.Dezember gegen den SCRheintal. (pd)

Herisau – Argovia 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Sportzentrum. – 225 Zuschauer. – Sr. Leutenegger, Kobza/Marttancik. Tore: 15. T. Koller (Eigenmann, Bommeli) 1:0. 50. T. Koller (Bommeli)2:0. 60. (59:24) Jeitziner (Eigenmann, Argovia ohne Torhüter) 3:0. Herisau: Bauer; Jeitzner, Homberger; Hoffmann, Olbrecht; Bleiker, Hofstetter; Speranzino, Rotzinger, Gartmann; Popp, Pace, Inauen; Eigenmann, T. Koller, Bommeli; Hausamann, Jäppinen. Argovia: Meier; Reichlin, Wälti; Bessire, Gusset; Fopma, Eichenberger; Lüthi; Zuberbühler, Frei, Gisin; Cueni, Simmen, Wittwer; Steiner, Mosimann, Spycher; Calflisch. Strafen: Herisau 8-mal 2 Minuten. Argovia 4-mal 2 Minuten. Bemerkungen: Herisau ohne M. Koller, Grau, Grüter. 40. Penalty Argovia ohne Tor

.